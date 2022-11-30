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МИД заявил, что не общался с НАТО по гарантиям безопасности после отказа
МИД заявил, что не общался с НАТО по гарантиям безопасности после отказа - РИА Новости, 30.11.2022
МИД заявил, что не общался с НАТО по гарантиям безопасности после отказа
Никаких контактов по линии МИД с НАТО по гарантиям безопасности после отказа альянса от предложения России по ним не было, заявила в среду официальный... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:28
2022-11-30T16:28
2022-11-30T16:28
мария захарова
россия
нато
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Никаких контактов по линии МИД с НАТО по гарантиям безопасности после отказа альянса от предложения России по ним не было, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я напомню, что прозвучал отказ НАТО в начале текущего года от серьезного диалога по российской инициативе о гарантиях безопасности. После этого каких-либо контактов по линии МИД с международным секретариатом НАТО не осуществлялось", - сказала Захарова на брифинге в среду.
https://ria.ru/20221129/nato-1834988648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, россия, нато, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Россия, НАТО, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД заявил, что не общался с НАТО по гарантиям безопасности после отказа
Захарова заявила, что МИД не контактировал с НАТО по гарантиям безопасности после отказа