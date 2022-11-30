https://ria.ru/20221130/garantii-1835337401.html

МИД заявил, что не общался с НАТО по гарантиям безопасности после отказа

МИД заявил, что не общался с НАТО по гарантиям безопасности после отказа - РИА Новости, 30.11.2022

МИД заявил, что не общался с НАТО по гарантиям безопасности после отказа

Никаких контактов по линии МИД с НАТО по гарантиям безопасности после отказа альянса от предложения России по ним не было, заявила в среду официальный... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:28

2022-11-30T16:28

2022-11-30T16:28

мария захарова

россия

нато

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Никаких контактов по линии МИД с НАТО по гарантиям безопасности после отказа альянса от предложения России по ним не было, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я напомню, что прозвучал отказ НАТО в начале текущего года от серьезного диалога по российской инициативе о гарантиях безопасности. После этого каких-либо контактов по линии МИД с международным секретариатом НАТО не осуществлялось", - сказала Захарова на брифинге в среду.

https://ria.ru/20221129/nato-1834988648.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мария захарова, россия, нато, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)