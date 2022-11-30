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МИД заявил, что не общался с НАТО по гарантиям безопасности после отказа - РИА Новости, 30.11.2022
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МИД заявил, что не общался с НАТО по гарантиям безопасности после отказа
МИД заявил, что не общался с НАТО по гарантиям безопасности после отказа - РИА Новости, 30.11.2022
МИД заявил, что не общался с НАТО по гарантиям безопасности после отказа
Никаких контактов по линии МИД с НАТО по гарантиям безопасности после отказа альянса от предложения России по ним не было, заявила в среду официальный... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:28
2022-11-30T16:28
мария захарова
россия
нато
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Никаких контактов по линии МИД с НАТО по гарантиям безопасности после отказа альянса от предложения России по ним не было, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я напомню, что прозвучал отказ НАТО в начале текущего года от серьезного диалога по российской инициативе о гарантиях безопасности. После этого каких-либо контактов по линии МИД с международным секретариатом НАТО не осуществлялось", - сказала Захарова на брифинге в среду.
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мария захарова, россия, нато, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Россия, НАТО, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:28 30.11.2022
 
МИД заявил, что не общался с НАТО по гарантиям безопасности после отказа

Захарова заявила, что МИД не контактировал с НАТО по гарантиям безопасности после отказа

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Никаких контактов по линии МИД с НАТО по гарантиям безопасности после отказа альянса от предложения России по ним не было, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я напомню, что прозвучал отказ НАТО в начале текущего года от серьезного диалога по российской инициативе о гарантиях безопасности. После этого каких-либо контактов по линии МИД с международным секретариатом НАТО не осуществлялось", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 12:54
Столтенберг заявил, что диалог НАТО с Россией не работает
 
Мария ЗахароваРоссияНАТОБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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