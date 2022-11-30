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Пятый фестиваль индийского кино пройдет в 24 городах России

Пятый фестиваль индийского кино пройдет в 24 городах России - РИА Новости, 30.11.2022

Пятый фестиваль индийского кино пройдет в 24 городах России

С 1 по 6 декабря в 24 городах России пройдет юбилейный пятый кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL, организованный кинокомпанией IndianFilms совместно с Индийским РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:06

2022-11-30T12:06

2022-11-30T13:42

пресс-релизы

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МОСКВА, 30 ноя – Пресс-служба Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". С 1 по 6 декабря в 24 городах России пройдет юбилейный пятый кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL, организованный кинокомпанией IndianFilms совместно с Индийским культурно-национальным центром "Сита" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Посольства Индии в России.Показы пройдут в кинотеатрах сети "Синема Парк" и "Формула Кино" в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Рязани, Самаре, Сочи, Саратове, Ставрополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тюмени, Ульяновске, Уфе и Челябинске.В программе представлены 6 хитов индийского кинематографа, в том числе драма Карана Джохара "Меня зовут Кхан" и одна из самых любимых в России картин — музыкальная мелодрама "Танцор диско". Фильмом-открытием фестиваля станет приключенческий боевик "Пушпа. Восхождение" сценариста и режиссера Сукумара Банредди.Церемония открытия INDIAN FILMS FESTIVAL пройдет 1 декабря в московском кинотеатре "Формула Кино на Кутузовском" в ТРЦ "Океания". Фильм "Пушпа. Восхождение" лично представят авторы картины и исполнители главных ролей: мега-звезда и обладатель множества профессиональных премий актер Аллу Арджун, топ-модель и актриса Рашмика Манданна, режиссер и автор сценария Сукумар Банредди и продюсер Рави Санкар. Перед показом фильма пройдет яркая культурно-развлекательная программа. Специально для церемонии открытия Алла Духова, основатель и художественный руководитель балета TODES поставила фееричный танцевальный номер под саундтрек из фильма "Пушпа. Восхождение". Зрители увидят традиционный ритуал зажжения лампы.3 декабря создатели фильма "Пушпа. Восхождение" посетят показ фильма в Санкт-Петербурге в кинотеатре "Формула Кино Галерея".В программу фестиваля вошли популярные индийские фильмы:- "Пушпа. Восхождение" (реж. Сукумар Банредди, 2021);- "Меня зовут Кхан" (реж. Каран Джохар, 2010);- "Танцор диско" (реж. Баббар Субхаш, 1982);- "RRR: Рядом ревет революция" (реж. С.С. Раджамули, 2022);- "Дангал" (реж. Санджай Лила Бхансали, 2016);- "Бой" (реж. Сиддхарт Ананд, 2019).Подробная информация о фестивале и расписание на сайте.Контакты: Анита Овсепян, pr-директор INDIAN FILMS FESTIVAL; +7 (916) 140-0447, pr@indian-films.ruРеклама.АО "Синема парк", ИНН 7705353706ID: 4CQwVszH9pQPM5puxNbМедиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы