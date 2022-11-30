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Пятый фестиваль индийского кино пройдет в 24 городах России - РИА Новости, 30.11.2022
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Пятый фестиваль индийского кино пройдет в 24 городах России
Пятый фестиваль индийского кино пройдет в 24 городах России - РИА Новости, 30.11.2022
Пятый фестиваль индийского кино пройдет в 24 городах России
С 1 по 6 декабря в 24 городах России пройдет юбилейный пятый кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL, организованный кинокомпанией IndianFilms совместно с Индийским РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:06
2022-11-30T13:42
пресс-релизы
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МОСКВА, 30 ноя – Пресс-служба Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". С 1 по 6 декабря в 24 городах России пройдет юбилейный пятый кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL, организованный кинокомпанией IndianFilms совместно с Индийским культурно-национальным центром "Сита" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Посольства Индии в России.Показы пройдут в кинотеатрах сети "Синема Парк" и "Формула Кино" в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Рязани, Самаре, Сочи, Саратове, Ставрополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тюмени, Ульяновске, Уфе и Челябинске.В программе представлены 6 хитов индийского кинематографа, в том числе драма Карана Джохара "Меня зовут Кхан" и одна из самых любимых в России картин — музыкальная мелодрама "Танцор диско". Фильмом-открытием фестиваля станет приключенческий боевик "Пушпа. Восхождение" сценариста и режиссера Сукумара Банредди.Церемония открытия INDIAN FILMS FESTIVAL пройдет 1 декабря в московском кинотеатре "Формула Кино на Кутузовском" в ТРЦ "Океания". Фильм "Пушпа. Восхождение" лично представят авторы картины и исполнители главных ролей: мега-звезда и обладатель множества профессиональных премий актер Аллу Арджун, топ-модель и актриса Рашмика Манданна, режиссер и автор сценария Сукумар Банредди и продюсер Рави Санкар. Перед показом фильма пройдет яркая культурно-развлекательная программа. Специально для церемонии открытия Алла Духова, основатель и художественный руководитель балета TODES поставила фееричный танцевальный номер под саундтрек из фильма "Пушпа. Восхождение". Зрители увидят традиционный ритуал зажжения лампы.3 декабря создатели фильма "Пушпа. Восхождение" посетят показ фильма в Санкт-Петербурге в кинотеатре "Формула Кино Галерея".В программу фестиваля вошли популярные индийские фильмы:- "Пушпа. Восхождение" (реж. Сукумар Банредди, 2021);- "Меня зовут Кхан" (реж. Каран Джохар, 2010);- "Танцор диско" (реж. Баббар Субхаш, 1982);- "RRR: Рядом ревет революция" (реж. С.С. Раджамули, 2022);- "Дангал" (реж. Санджай Лила Бхансали, 2016);- "Бой" (реж. Сиддхарт Ананд, 2019).Подробная информация о фестивале и расписание на сайте.Контакты: Анита Овсепян, pr-директор INDIAN FILMS FESTIVAL; +7 (916) 140-0447, pr@indian-films.ruРеклама.АО "Синема парк", ИНН 7705353706ID: 4CQwVszH9pQPM5puxNbМедиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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Алёна Пава
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пресс-релизы
Пресс-релизы
12:06 30.11.2022 (обновлено: 13:42 30.11.2022)

Пятый фестиваль индийского кино пройдет в 24 городах России

© Фото : пресс-служба Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино"Пятый фестиваль индийского кино пройдет в 24 городах России
Пятый фестиваль индийского кино пройдет в 24 городах России - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : пресс-служба Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – Пресс-служба Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". С 1 по 6 декабря в 24 городах России пройдет юбилейный пятый кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL, организованный кинокомпанией IndianFilms совместно с Индийским культурно-национальным центром "Сита" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Посольства Индии в России.
Показы пройдут в кинотеатрах сети "Синема Парк" и "Формула Кино" в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Рязани, Самаре, Сочи, Саратове, Ставрополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тюмени, Ульяновске, Уфе и Челябинске.
В программе представлены 6 хитов индийского кинематографа, в том числе драма Карана Джохара "Меня зовут Кхан" и одна из самых любимых в России картин — музыкальная мелодрама "Танцор диско". Фильмом-открытием фестиваля станет приключенческий боевик "Пушпа. Восхождение" сценариста и режиссера Сукумара Банредди.
Церемония открытия INDIAN FILMS FESTIVAL пройдет 1 декабря в московском кинотеатре "Формула Кино на Кутузовском" в ТРЦ "Океания". Фильм "Пушпа. Восхождение" лично представят авторы картины и исполнители главных ролей: мега-звезда и обладатель множества профессиональных премий актер Аллу Арджун, топ-модель и актриса Рашмика Манданна, режиссер и автор сценария Сукумар Банредди и продюсер Рави Санкар. Перед показом фильма пройдет яркая культурно-развлекательная программа. Специально для церемонии открытия Алла Духова, основатель и художественный руководитель балета TODES поставила фееричный танцевальный номер под саундтрек из фильма "Пушпа. Восхождение". Зрители увидят традиционный ритуал зажжения лампы.
3 декабря создатели фильма "Пушпа. Восхождение" посетят показ фильма в Санкт-Петербурге в кинотеатре "Формула Кино Галерея".
В программу фестиваля вошли популярные индийские фильмы:
- "Пушпа. Восхождение" (реж. Сукумар Банредди, 2021);
- "Меня зовут Кхан" (реж. Каран Джохар, 2010);
- "Танцор диско" (реж. Баббар Субхаш, 1982);
- "RRR: Рядом ревет революция" (реж. С.С. Раджамули, 2022);
- "Дангал" (реж. Санджай Лила Бхансали, 2016);
- "Бой" (реж. Сиддхарт Ананд, 2019).
Подробная информация о фестивале и расписание на сайте.
Контакты: Анита Овсепян, pr-директор INDIAN FILMS FESTIVAL; +7 (916) 140-0447, pr@indian-films.ru
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АО "Синема парк", ИНН 7705353706
ID: 4CQwVszH9pQPM5puxNb
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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