Суд ЕС отклонил иск о запрете на оказание Венгрией поддержки АЭС "Пакш II"
Суд ЕС отклонил просьбу отменить разрешение на оказание Венгрией поддержки АЭС "Пакш II"
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Суд ЕС общей юрисдикции отклонил просьбу Австрии об отмене разрешения Еврокомиссии на оказание Венгрией поддержки АЭС "Пакш II", говорится в релизе суда.
"Строительство новых ядерных реакторов: суд общей юрисдикции отклонил иск Австрии об оспаривании венгерской инвестиционной помощи, одобренной Комиссией", - озаглавлено сообщение.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
Решением от 6 марта 2017 года Европейская комиссия утвердила инвестиционную помощь для государственной компании "Пакш II", о которой ее оповестила Венгрия. Австрия подала иск об отмене этого решения. Поддержка была предназначена для двух атомных реакторов, строящихся на площадке АЭС "Пакш", которые постепенно должны были заменить четыре реактора, уже находящихся в эксплуатации на этой площадке, отмечается в релизе. Эта помощь, состоящая, по сути, в бесплатной поставке новых ядерных реакторов компании "Пакш II", в значительной степени финансируется кредитом в размере 10 миллиардов евро, предоставленным Венгрии Россией в рамках межправсоглашения, говорится в сообщении.
Решение этого суда может быть по определённым правилам оспорено в Суде ЕС (Court of Justice).