https://ria.ru/20221130/energooborudovanie-1835365854.html

Финляндия отправила на Украину трансформаторы и энергооборудование

Финляндия отправила на Украину трансформаторы и энергооборудование - РИА Новости, 30.11.2022

Финляндия отправила на Украину трансформаторы и энергооборудование

Финляндия отправила очередной пакет помощи Украине, в который вошли трансформаторы, реле и другое энергооборудование, сообщает в среду финское министерство... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:34

2022-11-30T17:34

2022-11-30T17:34

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — РИА Новости. Финляндия отправила очередной пакет помощи Украине, в который вошли трансформаторы, реле и другое энергооборудование, сообщает в среду финское министерство внутренних дел.Ранее сообщалось, что 23 ноября после очередных российских обстрелов инфраструктуры Украина направила Финляндии срочный запрос о предоставлении энергетической помощи."Финляндия 24 ноября отправила столь необходимую помощь энергетическому сектору Украины. В комплект поставки вошли компоненты электросети, такие как трансформаторы тока, автоматические выключатели и реле. Ранее этой осенью на Украину было доставлено 28 трансформаторов тока", - говорится в сообщении.Уточняется, что в конце этого и в начале следующего года Финляндия направит еще больше помощи энергетическому сектору Украины."Готовятся поставки трансформаторов тока, компонентов электрической сети, больших генераторов и отопительного оборудования", - сообщает финское ведомство.Помощь энергетическому сектору предоставляется через Механизм гражданской защиты Европейского Союза.

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831851272.html

https://ria.ru/20221117/finlyandiya-1832200333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, финляндия