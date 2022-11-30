https://ria.ru/20221130/energooborudovanie-1835365854.html
Финляндия отправила на Украину трансформаторы и энергооборудование
Финляндия отправила на Украину трансформаторы и энергооборудование - РИА Новости, 30.11.2022
Финляндия отправила на Украину трансформаторы и энергооборудование
Финляндия отправила очередной пакет помощи Украине, в который вошли трансформаторы, реле и другое энергооборудование, сообщает в среду финское министерство... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:34
2022-11-30T17:34
2022-11-30T17:34
в мире
украина
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — РИА Новости. Финляндия отправила очередной пакет помощи Украине, в который вошли трансформаторы, реле и другое энергооборудование, сообщает в среду финское министерство внутренних дел.Ранее сообщалось, что 23 ноября после очередных российских обстрелов инфраструктуры Украина направила Финляндии срочный запрос о предоставлении энергетической помощи."Финляндия 24 ноября отправила столь необходимую помощь энергетическому сектору Украины. В комплект поставки вошли компоненты электросети, такие как трансформаторы тока, автоматические выключатели и реле. Ранее этой осенью на Украину было доставлено 28 трансформаторов тока", - говорится в сообщении.Уточняется, что в конце этого и в начале следующего года Финляндия направит еще больше помощи энергетическому сектору Украины."Готовятся поставки трансформаторов тока, компонентов электрической сети, больших генераторов и отопительного оборудования", - сообщает финское ведомство.Помощь энергетическому сектору предоставляется через Механизм гражданской защиты Европейского Союза.
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831851272.html
https://ria.ru/20221117/finlyandiya-1832200333.html
украина
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_f567248aa7614c7501765a4877a995b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, финляндия
В мире, Украина, Финляндия
Финляндия отправила на Украину трансформаторы и энергооборудование
Финляндия отправила пакет помощи Украине, включающий трансформаторы и энергооборудование
ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — РИА Новости.
Финляндия отправила очередной пакет помощи Украине, в который вошли трансформаторы, реле и другое энергооборудование, сообщает
в среду финское министерство внутренних дел.
Ранее сообщалось, что 23 ноября после очередных российских обстрелов инфраструктуры Украина направила Финляндии срочный запрос о предоставлении энергетической помощи.
"Финляндия 24 ноября отправила столь необходимую помощь энергетическому сектору Украины. В комплект поставки вошли компоненты электросети, такие как трансформаторы тока, автоматические выключатели и реле. Ранее этой осенью на Украину было доставлено 28 трансформаторов тока", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в конце этого и в начале следующего года Финляндия направит еще больше помощи энергетическому сектору Украины.
"Готовятся поставки трансформаторов тока, компонентов электрической сети, больших генераторов и отопительного оборудования", - сообщает финское ведомство.
Помощь энергетическому сектору предоставляется через Механизм гражданской защиты Европейского Союза.