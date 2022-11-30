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Финляндия отправила на Украину трансформаторы и энергооборудование - РИА Новости, 30.11.2022
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Финляндия отправила на Украину трансформаторы и энергооборудование
Финляндия отправила на Украину трансформаторы и энергооборудование - РИА Новости, 30.11.2022
Финляндия отправила на Украину трансформаторы и энергооборудование
Финляндия отправила очередной пакет помощи Украине, в который вошли трансформаторы, реле и другое энергооборудование, сообщает в среду финское министерство... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:34
2022-11-30T17:34
в мире
украина
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — РИА Новости. Финляндия отправила очередной пакет помощи Украине, в который вошли трансформаторы, реле и другое энергооборудование, сообщает в среду финское министерство внутренних дел.Ранее сообщалось, что 23 ноября после очередных российских обстрелов инфраструктуры Украина направила Финляндии срочный запрос о предоставлении энергетической помощи."Финляндия 24 ноября отправила столь необходимую помощь энергетическому сектору Украины. В комплект поставки вошли компоненты электросети, такие как трансформаторы тока, автоматические выключатели и реле. Ранее этой осенью на Украину было доставлено 28 трансформаторов тока", - говорится в сообщении.Уточняется, что в конце этого и в начале следующего года Финляндия направит еще больше помощи энергетическому сектору Украины."Готовятся поставки трансформаторов тока, компонентов электрической сети, больших генераторов и отопительного оборудования", - сообщает финское ведомство.Помощь энергетическому сектору предоставляется через Механизм гражданской защиты Европейского Союза.
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831851272.html
https://ria.ru/20221117/finlyandiya-1832200333.html
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в мире, украина, финляндия
В мире, Украина, Финляндия
17:34 30.11.2022
 
Финляндия отправила на Украину трансформаторы и энергооборудование

Финляндия отправила пакет помощи Украине, включающий трансформаторы и энергооборудование

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — РИА Новости. Финляндия отправила очередной пакет помощи Украине, в который вошли трансформаторы, реле и другое энергооборудование, сообщает в среду финское министерство внутренних дел.
Ранее сообщалось, что 23 ноября после очередных российских обстрелов инфраструктуры Украина направила Финляндии срочный запрос о предоставлении энергетической помощи.
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"Финляндия 24 ноября отправила столь необходимую помощь энергетическому сектору Украины. В комплект поставки вошли компоненты электросети, такие как трансформаторы тока, автоматические выключатели и реле. Ранее этой осенью на Украину было доставлено 28 трансформаторов тока", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в конце этого и в начале следующего года Финляндия направит еще больше помощи энергетическому сектору Украины.
"Готовятся поставки трансформаторов тока, компонентов электрической сети, больших генераторов и отопительного оборудования", - сообщает финское ведомство.
Помощь энергетическому сектору предоставляется через Механизм гражданской защиты Европейского Союза.
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