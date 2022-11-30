https://ria.ru/20221130/energodar-1835178612.html
В Энергодаре остались более половины жителей
В Энергодаре остались более половины жителей - РИА Новости, 30.11.2022
В Энергодаре остались более половины жителей
Порядка 35 из 55 тысяч жителей остаются в Энергодаре, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:06
2022-11-30T09:06
2022-11-30T09:06
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Порядка 35 из 55 тысяч жителей остаются в Энергодаре, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Два энергоблока находятся в режиме "горячего останова", это дает сдержанный оптимизм оценивать возможность обеспечения отоплением жителей города Энергодар. 35 тысяч жителей из 55 тысяч сейчас точно в городе есть", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".Параллельно ведутся работы по ремонту и восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской АЭС, что позволит позднее подавать электроэнергию на станцию от Запорожской ТЭС, расположенной рядом, добавил он.В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о якобы намерениях России оставить Энергодар и ЗАЭС, посоветовав не искать признаков там, где "где их нет и быть не может".
https://radiosputnik.ria.ru/20221128/peskov-1834726320.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, энергодар, россия, запорожская область, запорожская аэс
В мире, Владимир Рогов, Энергодар, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС
В Энергодаре остались более половины жителей
Член совета администрации Запорожья Рогов: в Энергодаре остались более половины жителей