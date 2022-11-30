Рейтинг@Mail.ru
В Энергодаре остались более половины жителей - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/energodar-1835178612.html
В Энергодаре остались более половины жителей
В Энергодаре остались более половины жителей - РИА Новости, 30.11.2022
В Энергодаре остались более половины жителей
Порядка 35 из 55 тысяч жителей остаются в Энергодаре, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:06
2022-11-30T09:06
в мире
владимир рогов
энергодар
россия
запорожская область
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834675245_0:145:3149:1916_1920x0_80_0_0_f52a443bf52809db3a4db358b650b180.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Порядка 35 из 55 тысяч жителей остаются в Энергодаре, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Два энергоблока находятся в режиме "горячего останова", это дает сдержанный оптимизм оценивать возможность обеспечения отоплением жителей города Энергодар. 35 тысяч жителей из 55 тысяч сейчас точно в городе есть", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".Параллельно ведутся работы по ремонту и восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской АЭС, что позволит позднее подавать электроэнергию на станцию от Запорожской ТЭС, расположенной рядом, добавил он.В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о якобы намерениях России оставить Энергодар и ЗАЭС, посоветовав не искать признаков там, где "где их нет и быть не может".
https://radiosputnik.ria.ru/20221128/peskov-1834726320.html
энергодар
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834675245_424:0:2891:1851_1920x0_80_0_0_a4e758a55d54f32480dd09d5a98bd031.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир рогов, энергодар, россия, запорожская область, запорожская аэс
В мире, Владимир Рогов, Энергодар, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС
09:06 30.11.2022
 
В Энергодаре остались более половины жителей

Член совета администрации Запорожья Рогов: в Энергодаре остались более половины жителей

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖенщина на улице города Энергодар
Женщина на улице города Энергодар - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Женщина на улице города Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Порядка 35 из 55 тысяч жителей остаются в Энергодаре, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Два энергоблока находятся в режиме "горячего останова", это дает сдержанный оптимизм оценивать возможность обеспечения отоплением жителей города Энергодар. 35 тысяч жителей из 55 тысяч сейчас точно в городе есть", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
Параллельно ведутся работы по ремонту и восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской АЭС, что позволит позднее подавать электроэнергию на станцию от Запорожской ТЭС, расположенной рядом, добавил он.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о якобы намерениях России оставить Энергодар и ЗАЭС, посоветовав не искать признаков там, где "где их нет и быть не может".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 12:44В России
Песков прокомментировал "планы" России покинуть Энергодар
 
В миреВладимир РоговЭнергодарРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала