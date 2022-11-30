https://ria.ru/20221130/energiya-1835215402.html
В Молдавии цена электроэнергии вырастет в среднем на 20 процентов
В Молдавии цена электроэнергии вырастет в среднем на 20 процентов - РИА Новости, 30.11.2022
В Молдавии цена электроэнергии вырастет в среднем на 20 процентов
Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии в среду утвердило новый тариф на электроэнергию, для бытовых потребителей он вырос в среднем... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:32
2022-11-30T11:32
2022-11-30T11:32
экономика
жкх
молдавия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии в среду утвердило новый тариф на электроэнергию, для бытовых потребителей он вырос в среднем на 20%, заявил на заседании член НАРЭ Сергей Кашу.Тариф на газ в Молдавии уже пересматривался 2 ноября, тогда он вырос в среднем на 50%. Поставщики электроэнергии компании Premier Energy и Furnizarea Energiei Electrice Nord вновь обратились к НАРЭ с просьбой пересмотреть тариф из-за необходимости закупать ресурс на европейском рынке, что отражается на ее стоимости. Компания Premier Energy просила увеличить тариф на 34% для потребителей в центре и на юге страны, Furnizarea Energiei Electrice Nord просила увеличить его на 37% для потребителей из северных районов."НАРЭ утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией Premier Energy. Стоимость электроэнергии в пунктах выхода из сетей низкого давления для бытовых потребителей вырос с 4,77 (0,25 цента – ред.) до 5,91 лея (0,31 цента) за киловатт-час. Также НАРЭ утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией Furnizarea Energiei Electrice Nord. Стоимость электроэнергии в пунктах выхода из сетей низкого давления для бытовых потребителей вырос с 4,81 лея (0,25 цента – ред.) до 5,6 лея (0,29 цента) за киловатт-час", - заявил Кашу.По его словам, новый тариф вступит в силу после того, как решение регулятора будет опубликовано в официальном вестнике изменений в законодательстве.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии. При этом власти продолжают переговоры с ЗАО "Молдавская ГРЭС", которая функционирует на территории непризнанного Приднестровья. ГРЭС с 2005 года входит в состав "Интер РАО" и может покрывать до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Она работает исключительно на природном газе, которого республике сейчас не хватает.
https://ria.ru/20221128/elektroenergiya-1834893977.html
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экономика, жкх, молдавия, кишинев, в мире
Экономика, ЖКХ, Молдавия, Кишинев, В мире
В Молдавии цена электроэнергии вырастет в среднем на 20 процентов
НАРЭ Молдавии: тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 20 процентов
КИШИНЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии в среду утвердило новый тариф на электроэнергию, для бытовых потребителей он вырос в среднем на 20%, заявил на заседании член НАРЭ Сергей Кашу.
Тариф на газ в Молдавии уже пересматривался 2 ноября, тогда он вырос в среднем на 50%. Поставщики электроэнергии компании Premier Energy и Furnizarea Energiei Electrice Nord вновь обратились к НАРЭ с просьбой пересмотреть тариф из-за необходимости закупать ресурс на европейском рынке, что отражается на ее стоимости. Компания Premier Energy просила увеличить тариф на 34% для потребителей в центре и на юге страны, Furnizarea Energiei Electrice Nord просила увеличить его на 37% для потребителей из северных районов.
"НАРЭ утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией Premier Energy. Стоимость электроэнергии в пунктах выхода из сетей низкого давления для бытовых потребителей вырос с 4,77 (0,25 цента – ред.) до 5,91 лея (0,31 цента) за киловатт-час. Также НАРЭ утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией Furnizarea Energiei Electrice Nord. Стоимость электроэнергии в пунктах выхода из сетей низкого давления для бытовых потребителей вырос с 4,81 лея (0,25 цента – ред.) до 5,6 лея (0,29 цента) за киловатт-час", - заявил Кашу.
По его словам, новый тариф вступит в силу после того, как решение регулятора будет опубликовано в официальном вестнике изменений в законодательстве.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе
заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии. При этом власти продолжают переговоры с ЗАО "Молдавская ГРЭС", которая функционирует на территории непризнанного Приднестровья. ГРЭС с 2005 года входит в состав "Интер РАО" и может покрывать до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Она работает исключительно на природном газе, которого республике сейчас не хватает.