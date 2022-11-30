В Киеве продолжают экстренно отключать свет
ДТЭК: первого декабря в Киеве применяются экстренные отключения электроэнергии
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии продолжатся в Киеве, сообщили в энергохолдинге ДТЭК.
"Первого декабря в Киеве применяются экстренные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не действуют", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.