https://ria.ru/20221130/elektroenergiya-1835425202.html

В Киеве продолжают экстренно отключать свет

В Киеве продолжают экстренно отключать свет - РИА Новости, 30.11.2022

В Киеве продолжают экстренно отключать свет

Экстренные отключения электроэнергии продолжатся в Киеве, сообщили в энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T22:34

2022-11-30T22:34

2022-11-30T22:34

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

киев

дтэк

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии продолжатся в Киеве, сообщили в энергохолдинге ДТЭК.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221128/blekaut-1834652589.html

киев

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, денис шмыгаль, киев, дтэк, вооруженные силы рф, украина