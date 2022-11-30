Рейтинг@Mail.ru
Подача электричества в Хорошевском районе Москвы ведется в штатном режиме - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221130/elektrichestvo-1835702339.html
Подача электричества в Хорошевском районе Москвы ведется в штатном режиме
Подача электричества в Хорошевском районе Москвы ведется в штатном режиме - РИА Новости, 01.12.2022
Подача электричества в Хорошевском районе Москвы ведется в штатном режиме
Подача электричества для всех потребителей в Хорошевском районе Москвы ведется в штатном режиме, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 01.12.2022
2022-11-30T21:37
2022-12-01T19:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
происшествия
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
электричество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751349350_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d73391375ba47215126b00dbbce08be4.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подача электричества для всех потребителей в Хорошевском районе Москвы ведется в штатном режиме, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что жители района Хорошевский остались без света, в домах погасили окна. В том числе без электричества якобы осталась частная клиника у метро Беговая."В связи с распространившейся в некоторых Telegram-каналах информацией сообщаем: электроснабжение всех потребителей в районе Хорошевский в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221018/moskva-1825121946.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751349350_134:0:1837:1277_1920x0_80_0_0_b54a9ef1f57fe2e593c7d8d8f7339d3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, электричество, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Происшествия, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Электричество, Общество
21:37 30.11.2022 (обновлено: 19:23 01.12.2022)
 

Подача электричества в Хорошевском районе Москвы ведется в штатном режиме

© Pixabay / jarmolukЭлектрик возле электрического щитка
Электрик возле электрического щитка - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Pixabay / jarmoluk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подача электричества для всех потребителей в Хорошевском районе Москвы ведется в штатном режиме, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что жители района Хорошевский остались без света, в домах погасили окна. В том числе без электричества якобы осталась частная клиника у метро Беговая.
"В связи с распространившейся в некоторых Telegram-каналах информацией сообщаем: электроснабжение всех потребителей в районе Хорошевский в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Лампы - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 23:49Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Электричество подается в штатном режиме в Южном Тушино после отключения
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПроисшествияКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыЭлектричествоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала