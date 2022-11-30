https://ria.ru/20221130/elektrichestvo-1835702339.html
Подача электричества в Хорошевском районе Москвы ведется в штатном режиме
Подача электричества в Хорошевском районе Москвы ведется в штатном режиме - РИА Новости, 01.12.2022
Подача электричества в Хорошевском районе Москвы ведется в штатном режиме
Подача электричества для всех потребителей в Хорошевском районе Москвы ведется в штатном режиме, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 01.12.2022
2022-11-30T21:37
2022-11-30T21:37
2022-12-01T19:23
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подача электричества для всех потребителей в Хорошевском районе Москвы ведется в штатном режиме, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что жители района Хорошевский остались без света, в домах погасили окна. В том числе без электричества якобы осталась частная клиника у метро Беговая."В связи с распространившейся в некоторых Telegram-каналах информацией сообщаем: электроснабжение всех потребителей в районе Хорошевский в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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