https://ria.ru/20221130/elektrichestvo-1835702339.html

Подача электричества в Хорошевском районе Москвы ведется в штатном режиме

Подача электричества в Хорошевском районе Москвы ведется в штатном режиме - РИА Новости, 01.12.2022

Подача электричества в Хорошевском районе Москвы ведется в штатном режиме

Подача электричества для всех потребителей в Хорошевском районе Москвы ведется в штатном режиме, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 01.12.2022

2022-11-30T21:37

2022-11-30T21:37

2022-12-01T19:23

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подача электричества для всех потребителей в Хорошевском районе Москвы ведется в штатном режиме, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что жители района Хорошевский остались без света, в домах погасили окна. В том числе без электричества якобы осталась частная клиника у метро Беговая."В связи с распространившейся в некоторых Telegram-каналах информацией сообщаем: электроснабжение всех потребителей в районе Хорошевский в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221018/moskva-1825121946.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, происшествия, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, электричество, общество