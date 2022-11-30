https://ria.ru/20221130/eksport-1835272152.html

РЭЦ на вебинаре расскажет об экспорте косметики в Турцию

РЭЦ на вебинаре расскажет об экспорте косметики в Турцию - РИА Новости, 30.11.2022

РЭЦ на вебинаре расскажет об экспорте косметики в Турцию

Вебинар по электронной торговле, посвященный экспорту косметической продукции в Турцию, пройдет 15 декабря, сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:02

2022-11-30T14:02

2022-11-30T14:02

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

турция

россия

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вебинар по электронной торговле, посвященный экспорту косметической продукции в Турцию, пройдет 15 декабря, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."15 декабря в 11:00 (мск) состоится вебинар по электронной торговле, посвященный экспорту косметической продукции в Турцию. Спикеры расскажут, как выйти на турецкий рынок через маркетплейсы, и разберут все особенности экспорта от задумки до продаж", - говорится в сообщении.В РЭЦ отметили, что вебинар будет полезен как начинающим, так и опытным компаниям и предпринимателям, занимающимся производством и продажей косметической продукции.Участники встречи разберут кейсы: самостоятельное размещение компании "Тенториум" на Trendyol от задумки до осуществления продаж. Узнают об особенностях сертификации косметической продукции на турецком рынке и алгоритме действий при выходе на турецкие маркетплейсы для новичков в экспорте.Регистрация на сайте РЭЦ продлится до 13 декабря, ссылка для подключения на вебинар будет направлена только зарегистрированным участникам, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220602/rets-1792591639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), турция, россия, технологии, новости компаний - экономика