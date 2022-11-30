РЭЦ на вебинаре расскажет об экспорте косметики в Турцию
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вебинар по электронной торговле, посвященный экспорту косметической продукции в Турцию, пройдет 15 декабря, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"15 декабря в 11:00 (мск) состоится вебинар по электронной торговле, посвященный экспорту косметической продукции в Турцию. Спикеры расскажут, как выйти на турецкий рынок через маркетплейсы, и разберут все особенности экспорта от задумки до продаж", - говорится в сообщении.
В РЭЦ отметили, что вебинар будет полезен как начинающим, так и опытным компаниям и предпринимателям, занимающимся производством и продажей косметической продукции.
Участники встречи разберут кейсы: самостоятельное размещение компании "Тенториум" на Trendyol от задумки до осуществления продаж. Узнают об особенностях сертификации косметической продукции на турецком рынке и алгоритме действий при выходе на турецкие маркетплейсы для новичков в экспорте.
Регистрация на сайте РЭЦ продлится до 13 декабря, ссылка для подключения на вебинар будет направлена только зарегистрированным участникам, уточняется в сообщении.
"15 декабря в 11:00 (мск) состоится вебинар по электронной торговле, посвященный экспорту косметической продукции в Турцию. Спикеры расскажут, как выйти на турецкий рынок через маркетплейсы, и разберут все особенности экспорта от задумки до продаж", - говорится в сообщении.
В РЭЦ отметили, что вебинар будет полезен как начинающим, так и опытным компаниям и предпринимателям, занимающимся производством и продажей косметической продукции.
Участники встречи разберут кейсы: самостоятельное размещение компании "Тенториум" на Trendyol от задумки до осуществления продаж. Узнают об особенностях сертификации косметической продукции на турецком рынке и алгоритме действий при выходе на турецкие маркетплейсы для новичков в экспорте.
Регистрация на сайте РЭЦ продлится до 13 декабря, ссылка для подключения на вебинар будет направлена только зарегистрированным участникам, уточняется в сообщении.