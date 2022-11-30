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РЭЦ на вебинаре расскажет об экспорте косметики в Турцию - РИА Новости, 30.11.2022
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РЭЦ на вебинаре расскажет об экспорте косметики в Турцию
РЭЦ на вебинаре расскажет об экспорте косметики в Турцию - РИА Новости, 30.11.2022
РЭЦ на вебинаре расскажет об экспорте косметики в Турцию
Вебинар по электронной торговле, посвященный экспорту косметической продукции в Турцию, пройдет 15 декабря, сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:02
2022-11-30T14:02
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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новости компаний - экономика
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вебинар по электронной торговле, посвященный экспорту косметической продукции в Турцию, пройдет 15 декабря, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."15 декабря в 11:00 (мск) состоится вебинар по электронной торговле, посвященный экспорту косметической продукции в Турцию. Спикеры расскажут, как выйти на турецкий рынок через маркетплейсы, и разберут все особенности экспорта от задумки до продаж", - говорится в сообщении.В РЭЦ отметили, что вебинар будет полезен как начинающим, так и опытным компаниям и предпринимателям, занимающимся производством и продажей косметической продукции.Участники встречи разберут кейсы: самостоятельное размещение компании "Тенториум" на Trendyol от задумки до осуществления продаж. Узнают об особенностях сертификации косметической продукции на турецком рынке и алгоритме действий при выходе на турецкие маркетплейсы для новичков в экспорте.Регистрация на сайте РЭЦ продлится до 13 декабря, ссылка для подключения на вебинар будет направлена только зарегистрированным участникам, уточняется в сообщении.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), турция, россия, технологии, новости компаний - экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Турция, Россия, Технологии, Новости компаний - Экономика
14:02 30.11.2022
 

РЭЦ на вебинаре расскажет об экспорте косметики в Турцию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вебинар по электронной торговле, посвященный экспорту косметической продукции в Турцию, пройдет 15 декабря, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

"15 декабря в 11:00 (мск) состоится вебинар по электронной торговле, посвященный экспорту косметической продукции в Турцию. Спикеры расскажут, как выйти на турецкий рынок через маркетплейсы, и разберут все особенности экспорта от задумки до продаж", - говорится в сообщении.

В РЭЦ отметили, что вебинар будет полезен как начинающим, так и опытным компаниям и предпринимателям, занимающимся производством и продажей косметической продукции.

Участники встречи разберут кейсы: самостоятельное размещение компании "Тенториум" на Trendyol от задумки до осуществления продаж. Узнают об особенностях сертификации косметической продукции на турецком рынке и алгоритме действий при выходе на турецкие маркетплейсы для новичков в экспорте.

Регистрация на сайте РЭЦ продлится до 13 декабря, ссылка для подключения на вебинар будет направлена только зарегистрированным участникам, уточняется в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 12:26
РЭЦ поможет экспортерам и импортерам России и Турции найти друг друга
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ТурцияРоссияТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
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