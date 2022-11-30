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Экономика Турции в 2022 году зафиксирует рекордный рост, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.11.2022
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Экономика Турции в 2022 году зафиксирует рекордный рост, заявил Эрдоган
Экономика Турции в 2022 году зафиксирует рекордный рост, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.11.2022
Экономика Турции в 2022 году зафиксирует рекордный рост, заявил Эрдоган
Экономику Турции в 2022 году ждет рекордный рост, считает президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:54
2022-11-30T15:54
турция
анкара (провинция)
большая двадцатка
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Экономику Турции в 2022 году ждет рекордный рост, считает президент страны Тайип Эрдоган."Турция сегодня входит в пятерку лидеров G20 по темпам роста ВВП. Это - показатель усиления нашей страны. Уверен, что рост экономики в 2022 году будет рекордным, и страна успешно вступит в 2023-й год", - сказал турецкий лидер на заседании с участием глав представительств правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции в среду в Анкаре, его слова приводит Anadolu.Президент Турции назвал особо значимым тот факт, что Турция продолжает экономический рост на фоне сохранения опасений рецессии в мире.Эрдоган привлек внимание к статистическим показателям третьего квартала текущего года, согласно которым турецкая экономика выросла на 3,9%.
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турция, анкара (провинция), большая двадцатка
Турция, Анкара (провинция), Большая двадцатка
15:54 30.11.2022
 
Экономика Турции в 2022 году зафиксирует рекордный рост, заявил Эрдоган

Эрдоган заявил, что экономика Турции в 2022 году зафиксирует рекордный рост

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Экономику Турции в 2022 году ждет рекордный рост, считает президент страны Тайип Эрдоган.
"Турция сегодня входит в пятерку лидеров G20 по темпам роста ВВП. Это - показатель усиления нашей страны. Уверен, что рост экономики в 2022 году будет рекордным, и страна успешно вступит в 2023-й год", - сказал турецкий лидер на заседании с участием глав представительств правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции в среду в Анкаре, его слова приводит Anadolu.
Президент Турции назвал особо значимым тот факт, что Турция продолжает экономический рост на фоне сохранения опасений рецессии в мире.
Эрдоган привлек внимание к статистическим показателям третьего квартала текущего года, согласно которым турецкая экономика выросла на 3,9%.
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ТурцияАнкара (провинция)Большая двадцатка
 
 
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