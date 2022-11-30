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Путин обсудил с Абрамченко вопросы экологии - РИА Новости, 30.11.2022
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Путин обсудил с Абрамченко вопросы экологии
Путин обсудил с Абрамченко вопросы экологии - РИА Новости, 30.11.2022
Путин обсудил с Абрамченко вопросы экологии
Президент РФ Владимир Путин во время мероприятия по открытию в ряде регионов различных соцобъектов рассказал, что утром в среду поговорил с вице-премьером... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:30
2022-11-30T12:44
россия
жкх
владимир путин
виктория абрамченко
ярославская область
углич
политика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время мероприятия по открытию в ряде регионов различных соцобъектов рассказал, что утром в среду поговорил с вице-премьером Викторией Абрамченко, они обсудили вопросы экологии.В ходе мероприятия, в котором Путин участвовал по видеосвязи, гендиректор "Северного водоканала" Станислав Маклаков (Ярославская область) рассказал президенту о вводе в эксплуатацию новой очистной станции в Угличе. Маклаков отметил, что если федеральный проект по оздоровлению Волги будет развиваться, то в регионе будут построены и другие очистные сооружения."Что касается экологии, то мы с утра с вице-премьером, курирующим эту сферу, разговаривали. И она говорит, экологическая тема в России в отличие от некоторых других стран, совсем не умерла. Мы активно по этому направлению работаем", - ответил Путин.Глава государства по видеосвязи принимает участие в открытии в разных регионах страны ряда социальных объектов, строительство либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных программ развития.
https://ria.ru/20221125/kuzbass-1834190455.html
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россия, жкх, владимир путин, виктория абрамченко, ярославская область, углич, политика
Россия, ЖКХ, Владимир Путин, Виктория Абрамченко, Ярославская область, Углич, Политика
12:30 30.11.2022 (обновлено: 12:44 30.11.2022)
 
Путин обсудил с Абрамченко вопросы экологии

Президент Путин сообщил, что обсудил с утра с вице-премьером Абрамченко вопросы экологии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время мероприятия по открытию в ряде регионов различных соцобъектов рассказал, что утром в среду поговорил с вице-премьером Викторией Абрамченко, они обсудили вопросы экологии.
В ходе мероприятия, в котором Путин участвовал по видеосвязи, гендиректор "Северного водоканала" Станислав Маклаков (Ярославская область) рассказал президенту о вводе в эксплуатацию новой очистной станции в Угличе. Маклаков отметил, что если федеральный проект по оздоровлению Волги будет развиваться, то в регионе будут построены и другие очистные сооружения.
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"Что касается экологии, то мы с утра с вице-премьером, курирующим эту сферу, разговаривали. И она говорит, экологическая тема в России в отличие от некоторых других стран, совсем не умерла. Мы активно по этому направлению работаем", - ответил Путин.
Глава государства по видеосвязи принимает участие в открытии в разных регионах страны ряда социальных объектов, строительство либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных программ развития.
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