https://ria.ru/20221130/ekologiya-1835233480.html

Путин обсудил с Абрамченко вопросы экологии

Путин обсудил с Абрамченко вопросы экологии - РИА Новости, 30.11.2022

Путин обсудил с Абрамченко вопросы экологии

Президент РФ Владимир Путин во время мероприятия по открытию в ряде регионов различных соцобъектов рассказал, что утром в среду поговорил с вице-премьером... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:30

2022-11-30T12:30

2022-11-30T12:44

россия

жкх

владимир путин

виктория абрамченко

ярославская область

углич

политика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время мероприятия по открытию в ряде регионов различных соцобъектов рассказал, что утром в среду поговорил с вице-премьером Викторией Абрамченко, они обсудили вопросы экологии.В ходе мероприятия, в котором Путин участвовал по видеосвязи, гендиректор "Северного водоканала" Станислав Маклаков (Ярославская область) рассказал президенту о вводе в эксплуатацию новой очистной станции в Угличе. Маклаков отметил, что если федеральный проект по оздоровлению Волги будет развиваться, то в регионе будут построены и другие очистные сооружения."Что касается экологии, то мы с утра с вице-премьером, курирующим эту сферу, разговаривали. И она говорит, экологическая тема в России в отличие от некоторых других стран, совсем не умерла. Мы активно по этому направлению работаем", - ответил Путин.Глава государства по видеосвязи принимает участие в открытии в разных регионах страны ряда социальных объектов, строительство либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных программ развития.

https://ria.ru/20221125/kuzbass-1834190455.html

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Владимир Лаврентьев

россия, жкх, владимир путин, виктория абрамченко, ярославская область, углич, политика