https://ria.ru/20221130/dtp-1835356884.html

В Ростове-на-Дону попавший в ДТП автобус оставил без света 1650 жителей

В Ростове-на-Дону попавший в ДТП автобус оставил без света 1650 жителей - РИА Новости, 30.11.2022

В Ростове-на-Дону попавший в ДТП автобус оставил без света 1650 жителей

Автобус столкнулся с тремя легковыми автомобилями в Ростове-на-Дону и повредил линии электропередачи, обесточив почти 1,7 тысячи человек, сообщили журналистам в РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:13

2022-11-30T17:13

2022-11-30T17:17

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Автобус столкнулся с тремя легковыми автомобилями в Ростове-на-Дону и повредил линии электропередачи, обесточив почти 1,7 тысячи человек, сообщили журналистам в управлении ГИБДД Ростовской области и городской администрации.По информации областного ГИБДД, авария произошла в среду днем на улице Трудящихся, в районе дома номер 2."Водитель 1971 года рождения, управляя автобусом MAN, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем Hyundai Sonata, а также с припаркованными Kia Ceed, Chevrolet Lacetti, после чего выехал в кювет", - сказал представитель ведомства. По его данным, в результате ДТП автомобили получили повреждения.По словам представителя администрации Ростова-на-Дону, в результате ДТП также была повреждена опора воздушной линии электропередачи. "В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону было обесточено около 1650 человек. Работники АО "Донэнерго" оперативно приступили к ликвидации последствий технологического нарушения. На данный момент электроснабжение восстановлено почти у 1400 жителей", - сказал он.В ближайшее время планируется подключить оставшихся потребителей.

https://ria.ru/20221118/kran-1832615681.html

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происшествия, авто, ростов-на-дону, ростовская область, гибдд мвд рф, дтп, россия