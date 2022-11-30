https://ria.ru/20221130/dorogi-1835187170.html

Гладков рассказал о работе по нацпроекту о дорогах в Белгородской области

Гладков рассказал о работе по нацпроекту о дорогах в Белгородской области - РИА Новости, 30.11.2022

Гладков рассказал о работе по нацпроекту о дорогах в Белгородской области

Ремонт путепровода у села Незнамово завершил в Белгородской области реализацию программы нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на 2022 год, сообщил... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T09:58

2022-11-30T09:58

2022-11-30T09:58

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 30 ноя – РИА Новости. Ремонт путепровода у села Незнамово завершил в Белгородской области реализацию программы нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на 2022 год, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в соцсетях.В утреннем обращении в соцсетях губернатор Гладков сообщил о том, что реализацию всех мероприятий в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершили вводом в эксплуатацию путепрововода в селе Незнамово Старооскольского городского округа."Большая работа была проведена по капремонту несущих конструкций, благоустройству, архитектурному освещению этого объекта. Надеюсь, что жители в полной мере оценили качество работ", - подчеркнул глава региона.Как сообщили в правительстве региона, в общей сложности в 2022 году в Белгородской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние привели 139 километров трасс. В программу вошли 105 объектов, в том числе шесть искусственных сооружений. В Старооскольском горокруге, Новом Осколе и два в Белгороде сдали в эксплуатацию в текущем году. Еще два объекта – в Алексеевке и Белгороде – являются переходящими и будут завершены в 2023 году.Путепровод над Магистралью 1-1 у села Незнамово Старооскольского горокруга общей протяженностью 71,25 метров.В ходе ремонта были заменены пять балок пролётных строений, усилены опоры, укреплены конусы, установлены современные ограждающие устройства, смонтированы лестничные марши на подходах. Также добавилось искусственное освещение и художественная подсветка. Для мониторинга и прогнозирования погодных условий и оперативного принятия мер на путепроводе установили метеостанцию. Стоимость строительно-монтажных работ - 93 миллиона рублей федерального и областного бюджетов.

https://ria.ru/20221124/belgorod-1834029026.html

https://ria.ru/20221128/svalki-1834702490.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, вячеслав гладков