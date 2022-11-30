https://ria.ru/20221130/dogovor-1835304521.html

Узбекистан ратифицировал договоры с Киргизией о границе и водохранилище

Узбекистан ратифицировал договоры с Киргизией о границе и водохранилище - РИА Новости, 30.11.2022

Узбекистан ратифицировал договоры с Киргизией о границе и водохранилище

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал законы о ратификации договора об отдельных участках узбекско-киргизской границы и соглашения о совместном... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:22

2022-11-30T15:22

2022-11-30T15:22

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ТАШКЕНТ, 30 ноя – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал законы о ратификации договора об отдельных участках узбекско-киргизской границы и соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского лидера.В начале ноября министры иностранных дел Узбекистана и Киргизии Владимир Норов и Жээнбек Кулубаев подписали договор об отдельных участках узбекско-киргизской границы и межправительственное соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища. На прошлой неделе законопроекты о ратификации документов были приняты законодательной (нижней) палатой и одобрены сенатом узбекистанского парламента."Президент Шавкат Мирзиеев 30 ноября подписал законы о ратификации договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об отдельных участках государственной границы и Соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в соответствии с договором определена линия границы общей протяженностью 302,29 километра, в том числе 35 участков узбекско-киргизской государственной границы. Узбекистану также переходят 4, 957 тысячи гектаров территории Андижанского водохранилища и дополнительно 19,5 гектара для обслуживания и охраны плотины, Киргизии в качестве компенсации передается 1,019 тысячи гектаров пастбищных земель.Узбекская сторона обязуется поддерживать уровень воды в водохранилище на отметке не выше 900 метров , обеспечивать свободный доступ и использование воды водохранилища гражданами Киргизии (водопой животных, орошение, рыболовство), не устанавливать вокруг водохранилища инженерно-технические сооружения, уточнили в пресс-службе. Киргизская сторона обязалась обеспечить установление водоохранных зон и соблюдение режима использования воды.Во вторник президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации договора о государственной границе с Узбекистаном.Отношения Киргизии и Узбекистана активизировались в 2017 году после почти десятилетия заметного охлаждения. В том же году стороны подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. В октябре 2017 года документ вступил в силу. В ноябре 2020 года стороны договорились ускорить процесс завершения делимитации границ. Андижанское водохранилище (в Киргизии его называют Кемпир-Абадским) находится в Киргизии близ границы с Узбекистаном. В Киргизии прошли ряд акций и митингов с требованием не отдавать водохранилище.

https://ria.ru/20221129/gaz-1834987252.html

https://ria.ru/20221125/bishkek-1834184230.html

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в мире, шавкат мирзиеев, владимир норов, садыр жапаров, киргизия, узбекистан