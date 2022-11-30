В Вильнюсе начался демонтаж мемориала советским воинам
В Вильнюсе начался демонтаж мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище
© Фото : сайт городского совета ВильнюсаМемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Снос мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее в Литве захоронение, началось в среду, сообщило Литовское радио.
"На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе начаты работы по сносу советских стел, которые были отложены после того, как Комитет по правам человека ООН заявил, что помещает памятник под временную защиту, пока Комитету не предоставят разъяснения", - сообщается в эфире Литовского радио.
Отмечается, что снос скульптур планируют завершить в течение 20 дней, первые пять дней будут проходить подготовительные работы, подъезд и установка демонтажной техники.
Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября 2022 года. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". Позднее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что снос начнется в ноябре, несмотря на рекомендации ООН.
Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.
У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более 3 тысяч воинов Третьего Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.