Рейтинг@Mail.ru
В Вильнюсе начался демонтаж мемориала советским воинам - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/demontazh-1835312647.html
В Вильнюсе начался демонтаж мемориала советским воинам
В Вильнюсе начался демонтаж мемориала советским воинам - РИА Новости, 30.11.2022
В Вильнюсе начался демонтаж мемориала советским воинам
Снос мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее в Литве захоронение, началось в среду, сообщило Литовское... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:34
2022-11-30T15:34
в мире
вильнюс
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835311518_0:189:2048:1341_1920x0_80_0_0_45576bcd4f373d6631e4b7bf180bae6e.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Снос мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее в Литве захоронение, началось в среду, сообщило Литовское радио."На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе начаты работы по сносу советских стел, которые были отложены после того, как Комитет по правам человека ООН заявил, что помещает памятник под временную защиту, пока Комитету не предоставят разъяснения", - сообщается в эфире Литовского радио.Отмечается, что снос скульптур планируют завершить в течение 20 дней, первые пять дней будут проходить подготовительные работы, подъезд и установка демонтажной техники.Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября 2022 года. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". Позднее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что снос начнется в ноябре, несмотря на рекомендации ООН.Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более 3 тысяч воинов Третьего Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
https://ria.ru/20221130/pamyatnik-1835241748.html
https://ria.ru/20221130/pushkin-1835220510.html
вильнюс
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835311518_100:0:1920:1365_1920x0_80_0_0_622be0a48021adb05c1a7032db526bcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вильнюс, литва
В мире, Вильнюс, Литва
15:34 30.11.2022
 
В Вильнюсе начался демонтаж мемориала советским воинам

В Вильнюсе начался демонтаж мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище

© Фото : сайт городского совета ВильнюсаМемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : сайт городского совета Вильнюса
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Снос мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее в Литве захоронение, началось в среду, сообщило Литовское радио.
"На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе начаты работы по сносу советских стел, которые были отложены после того, как Комитет по правам человека ООН заявил, что помещает памятник под временную защиту, пока Комитету не предоставят разъяснения", - сообщается в эфире Литовского радио.
Отмечается, что снос скульптур планируют завершить в течение 20 дней, первые пять дней будут проходить подготовительные работы, подъезд и установка демонтажной техники.
Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября 2022 года. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". Позднее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что снос начнется в ноябре, несмотря на рекомендации ООН.
Памятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
12:53
В Одессе демонтируют памятники Екатерине II и Суворову
Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.
У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более 3 тысяч воинов Третьего Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
Демонтаж памятника Пушкину в городе Ананьев Одесской области Украины
11:50
В Ананьеве Одесской области демонтировали памятник Пушкину
 
В миреВильнюсЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала