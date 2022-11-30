https://ria.ru/20221130/chernyshenko-1835346196.html

Чернышенко рассказал о проектах курса "Руководитель цифровой трансформации"

Чернышенко рассказал о проектах курса "Руководитель цифровой трансформации" - РИА Новости, 30.11.2022

Чернышенко рассказал о проектах курса "Руководитель цифровой трансформации"

Проекты слушателей курса "Руководитель цифровой трансформации" направлены на решение важнейших задач госуправления, они сделают его более эффективным и удобным, РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:53

2022-11-30T16:53

2022-11-30T16:53

дмитрий чернышенко

общество

технологии

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Проекты слушателей курса "Руководитель цифровой трансформации" направлены на решение важнейших задач госуправления, они сделают его более эффективным и удобным, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Каждый год образовательная программа трансформируется под текущие задачи, стоящие перед государством, главная из которых – обеспечение технологического суверенитета страны. Для ее комплексного решения нам необходимо создать передовой, импортонезависимый и безопасный ландшафт государственных информационных систем. Основой выступает платформа "ГосТех", и все проекты слушателей создавались именно на ней. Полученные в рамках курса знания и дальнейшая реализация проектов позволят провести реинжиниринг бизнес-процессов и сделать госуправление еще более удобным и эффективным по всем направлениям", – сказал Чернышенко, его слова приводятся в сообщении на сайте правительства РФ.Он отметил, что в этом году обучение было направлено на создание цифровых решений на платформе "ГосТех", развитие искусственного интеллекта, совершенствование межведомственной работы и внедрение клиентоцентричного подхода в госуправлении.Чернышенко напомнил, что по указанию президента РФ необходимо обеспечить обязательный переход и использование платформы "ГосТех" при создании и развитии ГИС с апреля 2023 года для федеральных органов исполнительной власти и с начала 2024 года – для субъектов страны."Вице-премьер особо отметил такие актуальные проекты, как "Цифровое возмездие", "Будь чемпионом", "Слышим Донбасс". Всего на защите выпускники представили 10 командных цифровых проектов. Проект "Слышим Донбасс" – инструмент оперативной оценки с использованием ИИ степени разрушений инфраструктуры, жилого фонда и администрирования их устранения, а также оказания помощи гражданам", - добавили в правительстве.Поясняется, что проект "Путь чемпиона" предлагает спортсменам обзавестись цифровым профилем, чтобы выявлять потребности и отклонения в спортивной подготовке и обеспечивать сопровождение трека спортсмена, а проект "Антикартель 2.0" направлен на выявление с помощью искусственного интеллекта и обработки больших данных нарушений на торгах, связанных в том числе с госзакупками."В четвертом потоке обучение прошли представители аппарата правительства России, Минцифры, Минспорта, Минстроя, Минюста, Минэнерго, МВД, ФАС, казначейства, Счетной палаты, проектного офиса национальной программы "Цифровая экономика" и других ведомств", - заключили в правительстве.Программа "Руководитель цифровой трансформации" реализуется в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика". Организатором выступает Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

https://ria.ru/20221125/po-1834317615.html

https://ria.ru/20221129/kongress-1834953795.html

https://ria.ru/20221124/universitet-1833879298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий чернышенко, общество, технологии, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)