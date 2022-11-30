Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британию "зажало" в торговой войне между США и ЕС - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/britaniya-1835348809.html
СМИ: Британию "зажало" в торговой войне между США и ЕС
СМИ: Британию "зажало" в торговой войне между США и ЕС - РИА Новости, 30.11.2022
СМИ: Британию "зажало" в торговой войне между США и ЕС
Великобритания перестала интересовать США как торговый партнер, из-за чего Лондон "застрял" между Вашингтоном и Брюсселем в развивающейся торговой войне,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:58
2022-11-30T17:32
цены на нефть
великобритания
сша
вашингтон (штат)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564002351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd909968f3e8a4ccc8c5e806985c6c24.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Великобритания перестала интересовать США как торговый партнер, из-за чего Лондон "застрял" между Вашингтоном и Брюсселем в развивающейся торговой войне, заявила британская газета Daily Express.По словам журналистов, британский госсекретарь по международной торговле, президент Совета по торговле Кеми Баденох пыталась повлиять на американскую политику в отношении экологических субсидий на сумму 369 миллиардов долларов в рамках плана Джо Байдена по борьбе с инфляцией."Баденох поднимала этот вопрос на многих уровнях с послом США в Великобритании Джейн Хартли, секретарем Раймондо, а также с членами администрации Байдена и высокопоставленными представителями обеих партий", — сообщили в издании.Против американской протекционистской политики выступили в первую очередь британские автокомпании. Общество автопроизводителей и трейдеров заявило, что в пакете Байдена есть вызывающие беспокойство пункты, способные создать неравномерную конкурентную среду, при этом производители и поставщики из Великобритании могут попасть под удар.Однако, как отметили авторы публикации, в ответ на действия Баденох представитель крупной американской бизнес-группы заявил, что Вашингтон не намерен учитывать интересы Лондона."США минимально сосредоточены на том, как любая их политика повлияет на Великобританию. Великобритания и США — очень близкие союзники, но политики в США просто не рассматривают прямо сейчас Великобританию как интересного торгового партнера и рынок", — передали слова источника репортеры.Ранее западные журналисты заявили, что в Европе нарастает недовольство американской экономической политикой. Государства Евросоюза обвинили США в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации. В частности, многих европейских чиновников не устраивает высокая цена американского сжиженного природного газа, а также растущая зависимость от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности.
https://ria.ru/20221124/nato-1834036543.html
https://ria.ru/20221127/britaniya-1834592227.html
https://ria.ru/20221125/konflikt-1834101945.html
великобритания
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564002351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba56839ccf77f0e97f7645c51037fd63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, великобритания, сша, вашингтон (штат), в мире
Цены на нефть, Великобритания, США, Вашингтон (штат), В мире
16:58 30.11.2022 (обновлено: 17:32 30.11.2022)
 
СМИ: Британию "зажало" в торговой войне между США и ЕС

Daily Express: США бросили Великобританию в разгар трансатлантической торговой войны с ЕС

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в медиабанкУчастники акции по Brexit в Лондоне
Участники акции по Brexit в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
Участники акции по Brexit в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Великобритания перестала интересовать США как торговый партнер, из-за чего Лондон "застрял" между Вашингтоном и Брюсселем в развивающейся торговой войне, заявила британская газета Daily Express.
По словам журналистов, британский госсекретарь по международной торговле, президент Совета по торговле Кеми Баденох пыталась повлиять на американскую политику в отношении экологических субсидий на сумму 369 миллиардов долларов в рамках плана Джо Байдена по борьбе с инфляцией.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 18:09
Express: Франция и Великобритания разругались из-за позиции Макрона по НАТО
"Баденох поднимала этот вопрос на многих уровнях с послом США в Великобритании Джейн Хартли, секретарем Раймондо, а также с членами администрации Байдена и высокопоставленными представителями обеих партий", — сообщили в издании.
Против американской протекционистской политики выступили в первую очередь британские автокомпании. Общество автопроизводителей и трейдеров заявило, что в пакете Байдена есть вызывающие беспокойство пункты, способные создать неравномерную конкурентную среду, при этом производители и поставщики из Великобритании могут попасть под удар.
Однако, как отметили авторы публикации, в ответ на действия Баденох представитель крупной американской бизнес-группы заявил, что Вашингтон не намерен учитывать интересы Лондона.
Прохожие на Оксфорд-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 16:48
В Британии учителя ищут дополнительный заработок из-за роста цен
"США минимально сосредоточены на том, как любая их политика повлияет на Великобританию. Великобритания и США — очень близкие союзники, но политики в США просто не рассматривают прямо сейчас Великобританию как интересного торгового партнера и рынок", — передали слова источника репортеры.
Ранее западные журналисты заявили, что в Европе нарастает недовольство американской экономической политикой. Государства Евросоюза обвинили США в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации. В частности, многих европейских чиновников не устраивает высокая цена американского сжиженного природного газа, а также растущая зависимость от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 04:00
СМИ: Бельгия и Британия поссорились из-за пресса для ядерных боеголовок
 
Цены на нефтьВеликобританияСШАВашингтон (штат)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала