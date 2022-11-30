https://ria.ru/20221130/britaniya-1835348809.html
СМИ: Британию "зажало" в торговой войне между США и ЕС
СМИ: Британию "зажало" в торговой войне между США и ЕС - РИА Новости, 30.11.2022
СМИ: Британию "зажало" в торговой войне между США и ЕС
Великобритания перестала интересовать США как торговый партнер, из-за чего Лондон "застрял" между Вашингтоном и Брюсселем в развивающейся торговой войне,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:58
2022-11-30T16:58
2022-11-30T17:32
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Великобритания перестала интересовать США как торговый партнер, из-за чего Лондон "застрял" между Вашингтоном и Брюсселем в развивающейся торговой войне, заявила британская газета Daily Express.По словам журналистов, британский госсекретарь по международной торговле, президент Совета по торговле Кеми Баденох пыталась повлиять на американскую политику в отношении экологических субсидий на сумму 369 миллиардов долларов в рамках плана Джо Байдена по борьбе с инфляцией."Баденох поднимала этот вопрос на многих уровнях с послом США в Великобритании Джейн Хартли, секретарем Раймондо, а также с членами администрации Байдена и высокопоставленными представителями обеих партий", — сообщили в издании.Против американской протекционистской политики выступили в первую очередь британские автокомпании. Общество автопроизводителей и трейдеров заявило, что в пакете Байдена есть вызывающие беспокойство пункты, способные создать неравномерную конкурентную среду, при этом производители и поставщики из Великобритании могут попасть под удар.Однако, как отметили авторы публикации, в ответ на действия Баденох представитель крупной американской бизнес-группы заявил, что Вашингтон не намерен учитывать интересы Лондона."США минимально сосредоточены на том, как любая их политика повлияет на Великобританию. Великобритания и США — очень близкие союзники, но политики в США просто не рассматривают прямо сейчас Великобританию как интересного торгового партнера и рынок", — передали слова источника репортеры.Ранее западные журналисты заявили, что в Европе нарастает недовольство американской экономической политикой. Государства Евросоюза обвинили США в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации. В частности, многих европейских чиновников не устраивает высокая цена американского сжиженного природного газа, а также растущая зависимость от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности.
https://ria.ru/20221124/nato-1834036543.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, великобритания, сша, вашингтон (штат), в мире
Цены на нефть, Великобритания, США, Вашингтон (штат), В мире
16:58 30.11.2022 (обновлено: 17:32 30.11.2022)
СМИ: Британию "зажало" в торговой войне между США и ЕС
Daily Express: США бросили Великобританию в разгар трансатлантической торговой войны с ЕС
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Великобритания перестала интересовать США как торговый партнер, из-за чего Лондон "застрял" между Вашингтоном и Брюсселем в развивающейся торговой войне, заявила британская газета Daily Express
.
По словам журналистов, британский госсекретарь по международной торговле, президент Совета по торговле Кеми Баденох пыталась повлиять на американскую политику в отношении экологических субсидий на сумму 369 миллиардов долларов в рамках плана Джо Байдена по борьбе с инфляцией.
"Баденох поднимала этот вопрос на многих уровнях с послом США в Великобритании Джейн Хартли, секретарем Раймондо, а также с членами администрации Байдена и высокопоставленными представителями обеих партий", — сообщили в издании.
Против американской протекционистской политики выступили в первую очередь британские автокомпании. Общество автопроизводителей и трейдеров заявило, что в пакете Байдена есть вызывающие беспокойство пункты, способные создать неравномерную конкурентную среду, при этом производители и поставщики из Великобритании могут попасть под удар.
Однако, как отметили авторы публикации, в ответ на действия Баденох представитель крупной американской бизнес-группы заявил, что Вашингтон не намерен учитывать интересы Лондона.
"США минимально сосредоточены на том, как любая их политика повлияет на Великобританию. Великобритания и США — очень близкие союзники, но политики в США просто не рассматривают прямо сейчас Великобританию как интересного торгового партнера и рынок", — передали слова источника репортеры.
Ранее западные журналисты заявили, что в Европе
нарастает недовольство американской экономической политикой. Государства Евросоюза обвинили США в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации. В частности, многих европейских чиновников не устраивает высокая цена американского сжиженного природного газа, а также растущая зависимость от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности.