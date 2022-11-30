https://ria.ru/20221130/britaniya-1835348809.html

СМИ: Британию "зажало" в торговой войне между США и ЕС

СМИ: Британию "зажало" в торговой войне между США и ЕС - РИА Новости, 30.11.2022

СМИ: Британию "зажало" в торговой войне между США и ЕС

Великобритания перестала интересовать США как торговый партнер, из-за чего Лондон "застрял" между Вашингтоном и Брюсселем в развивающейся торговой войне,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:58

2022-11-30T16:58

2022-11-30T17:32

цены на нефть

великобритания

сша

вашингтон (штат)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564002351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd909968f3e8a4ccc8c5e806985c6c24.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Великобритания перестала интересовать США как торговый партнер, из-за чего Лондон "застрял" между Вашингтоном и Брюсселем в развивающейся торговой войне, заявила британская газета Daily Express.По словам журналистов, британский госсекретарь по международной торговле, президент Совета по торговле Кеми Баденох пыталась повлиять на американскую политику в отношении экологических субсидий на сумму 369 миллиардов долларов в рамках плана Джо Байдена по борьбе с инфляцией."Баденох поднимала этот вопрос на многих уровнях с послом США в Великобритании Джейн Хартли, секретарем Раймондо, а также с членами администрации Байдена и высокопоставленными представителями обеих партий", — сообщили в издании.Против американской протекционистской политики выступили в первую очередь британские автокомпании. Общество автопроизводителей и трейдеров заявило, что в пакете Байдена есть вызывающие беспокойство пункты, способные создать неравномерную конкурентную среду, при этом производители и поставщики из Великобритании могут попасть под удар.Однако, как отметили авторы публикации, в ответ на действия Баденох представитель крупной американской бизнес-группы заявил, что Вашингтон не намерен учитывать интересы Лондона."США минимально сосредоточены на том, как любая их политика повлияет на Великобританию. Великобритания и США — очень близкие союзники, но политики в США просто не рассматривают прямо сейчас Великобританию как интересного торгового партнера и рынок", — передали слова источника репортеры.Ранее западные журналисты заявили, что в Европе нарастает недовольство американской экономической политикой. Государства Евросоюза обвинили США в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации. В частности, многих европейских чиновников не устраивает высокая цена американского сжиженного природного газа, а также растущая зависимость от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности.

https://ria.ru/20221124/nato-1834036543.html

https://ria.ru/20221127/britaniya-1834592227.html

https://ria.ru/20221125/konflikt-1834101945.html

великобритания

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

цены на нефть, великобритания, сша, вашингтон (штат), в мире