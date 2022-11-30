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Air India ввела запрет на седину и залысины для бортпроводников - РИА Новости, 30.11.2022
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Туризм
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Air India ввела запрет на седину и залысины для бортпроводников
Air India ввела запрет на седину и залысины для бортпроводников - РИА Новости, 30.11.2022
Air India ввела запрет на седину и залысины для бортпроводников
Авиакомпания Air India ужесточила правила для бортпроводников, пишет The Sun. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T02:37
2022-11-30T02:42
туризм
новости - туризм
air india
авиакомпании
туризм
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Авиакомпания Air India ужесточила правила для бортпроводников, пишет The Sun."Сотрудникам сказали, что у них не может быть седых волос, залысин и повседневной одежды, даже если они летят в качестве пассажира, а не в качестве персонала", — уточняет издание.Буклет с новыми правилами занял 40 страниц. В нем говорится, что седину необходимо регулярно красить в натуральные оттенки (хна и яркие цвета не допускаются), а бортпроводникам с залысинами нужно ежедневно брить редеющие волосы, чтобы выглядеть опрятно.Кроме того, сотрудники должны обязательно пользоваться дезодорантами, а вот от духов с резким ароматом лучше отказаться. Также женщинам запретили носить украшения "во избежание задержек на таможне и проверке безопасности", а мужчинам — "странные носки". Последние должны быть не длиннее и не короче икры и подходить под цвет брюк.Вести праздные беседы с коллегами тоже нельзя, как и появляться на людях с пластиковыми пакетами и покупками из дьюти-фри.Новые правила не вызвали особого энтузиазма у сотрудников Air India. "Некоторые думают, что это необходимо для имиджа авиакомпании, но я считаю, что это слишком", — поделился один из них.
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новости - туризм, air india, авиакомпании, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Air India, авиакомпании, Туризм
02:37 30.11.2022 (обновлено: 02:42 30.11.2022)
 
Air India ввела запрет на седину и залысины для бортпроводников

Авиакомпания Air India ввела запрет на седину и залысины для бортпроводников

© AP Photo / Manish SwarupСамолеты авиакомпании Air India в аэропорту Нью-Дели
Самолеты авиакомпании Air India в аэропорту Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Manish Swarup
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Авиакомпания Air India ужесточила правила для бортпроводников, пишет The Sun.
"Сотрудникам сказали, что у них не может быть седых волос, залысин и повседневной одежды, даже если они летят в качестве пассажира, а не в качестве персонала", — уточняет издание.
Буклет с новыми правилами занял 40 страниц. В нем говорится, что седину необходимо регулярно красить в натуральные оттенки (хна и яркие цвета не допускаются), а бортпроводникам с залысинами нужно ежедневно брить редеющие волосы, чтобы выглядеть опрятно.
Кроме того, сотрудники должны обязательно пользоваться дезодорантами, а вот от духов с резким ароматом лучше отказаться. Также женщинам запретили носить украшения "во избежание задержек на таможне и проверке безопасности", а мужчинам — "странные носки". Последние должны быть не длиннее и не короче икры и подходить под цвет брюк.
Вести праздные беседы с коллегами тоже нельзя, как и появляться на людях с пластиковыми пакетами и покупками из дьюти-фри.
Новые правила не вызвали особого энтузиазма у сотрудников Air India. "Некоторые думают, что это необходимо для имиджа авиакомпании, но я считаю, что это слишком", — поделился один из них.
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