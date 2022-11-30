https://ria.ru/20221130/bortprovodniki-1834955350.html

Air India ввела запрет на седину и залысины для бортпроводников

Air India ввела запрет на седину и залысины для бортпроводников - РИА Новости, 30.11.2022

Air India ввела запрет на седину и залысины для бортпроводников

Авиакомпания Air India ужесточила правила для бортпроводников, пишет The Sun. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T02:37

2022-11-30T02:37

2022-11-30T02:42

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Авиакомпания Air India ужесточила правила для бортпроводников, пишет The Sun."Сотрудникам сказали, что у них не может быть седых волос, залысин и повседневной одежды, даже если они летят в качестве пассажира, а не в качестве персонала", — уточняет издание.Буклет с новыми правилами занял 40 страниц. В нем говорится, что седину необходимо регулярно красить в натуральные оттенки (хна и яркие цвета не допускаются), а бортпроводникам с залысинами нужно ежедневно брить редеющие волосы, чтобы выглядеть опрятно.Кроме того, сотрудники должны обязательно пользоваться дезодорантами, а вот от духов с резким ароматом лучше отказаться. Также женщинам запретили носить украшения "во избежание задержек на таможне и проверке безопасности", а мужчинам — "странные носки". Последние должны быть не длиннее и не короче икры и подходить под цвет брюк.Вести праздные беседы с коллегами тоже нельзя, как и появляться на людях с пластиковыми пакетами и покупками из дьюти-фри.Новые правила не вызвали особого энтузиазма у сотрудников Air India. "Некоторые думают, что это необходимо для имиджа авиакомпании, но я считаю, что это слишком", — поделился один из них.

https://ria.ru/20221129/reysy-1834705632.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, air india, авиакомпании, туризм