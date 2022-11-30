https://ria.ru/20221130/bank-1835399389.html

Почта Банк открыл флагманский центр в Мытищах

Почта Банк открыл флагманский центр в Мытищах - РИА Новости, 30.11.2022

Почта Банк открыл флагманский центр в Мытищах

Почта банк открыл в Мытищах флагманский клиентский центр, который стал пятым отделением банка в городе и 30 166 в России, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T19:41

2022-11-30T19:41

2022-11-30T19:41

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Почта банк открыл в Мытищах флагманский клиентский центр, который стал пятым отделением банка в городе и 30 166 в России, сообщает пресс-служба банка.В новом отделении клиенты смогут получить полный спектр услуг и сервисов банка и проконсультироваться по возникающим финансовым вопросам.По словам директора дивизиона "Москва" Почта Банка Дмитрия Леонова, банк делает ставку на параллельное развитие онлайна и офлайна."Мы считаем, что залог успеха – именно в оптимальном сочетании этих двух форматов. При этом каждый клиент может выбрать наиболее удобный для себя способ взаимодействия с банком в конкретной ситуации. Несмотря на стремительную цифровизацию, людям по-прежнему важно иметь возможность прийти в отделение банка и получить живое общение с консультантом. Для этого у нас максимально комфортная обстановка для общения – никаких перегородок и зонирования", - сказал Леонов, слова которого цитирует пресс-служба банка.Как отметил управляющий областным центром Почта Банка Виталий Забродин, банк работает в Мытищах с 2018 года."Совсем недавно мы перешагнули отметку в 50 тысяч клиентов в Мытищах, а всего по стране у нас их более 21 миллиона. Уверен, что новое отделение станет еще одной точкой притяжения, а количество наших клиентов станет еще больше", – сказал Забродин, слова которого приводит пресс-служба.Пресс-служба уточняет, что всего в Москве и области на текущий момент действуют более 1800 точек обслуживания клиентов и свыше 600 банкоматов банка. В более чем 4400 отделениях почтовой связи установлены терминалы, с помощью которых жители могут рядом с домом снять наличные или пополнить карту, а также оплатить почтовые услуги.Почта Банк развивает три формата присутствия по стране. Первый — флагманские клиентские центры. Они расположены на наиболее оживленных улицах крупнейших городов России. Их посетителям доступен весь спектр услуг банка. Два наиболее массовых формата присутствия банк реализует в отделениях почтовой связи. Там Почта Банк представлен клиентскими центрами, которые оборудованы банкоматами, где услуги оказывают банковские сотрудники, и окнами обслуживания граждан, где базовый набор финансовых услуг оказывают работники Почты России — агенты банка, при этом окна оборудованы терминалами.

https://ria.ru/20220829/sotrudnichestvo-1813017817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, мытищи, россия, москва, почта россии, почта банк, новости компаний - экономика