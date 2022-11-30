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Президент "АвтоВАЗа" рассказал о планах компании на 2023 год - РИА Новости, 30.11.2022
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Президент "АвтоВАЗа" рассказал о планах компании на 2023 год
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о планах компании на 2023 год - РИА Новости, 30.11.2022
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о планах компании на 2023 год
Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на 2023 год планируется на уровне чуть менее 40 миллиардов рублей, сообщил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:48
2022-11-30T18:50
экономика
авто
максим соколов
тольятти
ижевск
россия
автоваз
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на 2023 год планируется на уровне чуть менее 40 миллиардов рублей, сообщил президент компании Максим Соколов."Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на следующий год, если все будет нормально по сбыту и по доходам от продаваемых автомобилей, планируется порядка чуть менее 40 миллиардов рублей. Это серьезный сигнал для рынка и всех наших партнёров", - сказал он, выступая на форуме-выставке "Российский промышленник".Соколов также уточнил, что объем инвестпрограммы на 2023 год в два раза превышает объём, заложенный на текущий год."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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экономика, авто, максим соколов, тольятти, ижевск, россия, автоваз, renault logan
Экономика, Авто, Максим Соколов, Тольятти, Ижевск, Россия, АвтоВАЗ, Renault Logan
18:48 30.11.2022 (обновлено: 18:50 30.11.2022)
 
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о планах компании на 2023 год

Инвестпрограмма "АвтоВАЗа" на 2023 год планируется на уровне около 40 миллиардов рублей

© РИА Новости / Дмитрий Каса / Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти
Контрольно-пропускной пункт предприятия АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Каса
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Контрольно-пропускной пункт предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на 2023 год планируется на уровне чуть менее 40 миллиардов рублей, сообщил президент компании Максим Соколов.
"Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на следующий год, если все будет нормально по сбыту и по доходам от продаваемых автомобилей, планируется порядка чуть менее 40 миллиардов рублей. Это серьезный сигнал для рынка и всех наших партнёров", - сказал он, выступая на форуме-выставке "Российский промышленник".
Соколов также уточнил, что объем инвестпрограммы на 2023 год в два раза превышает объём, заложенный на текущий год.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
Автомобиль Lada Largus - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
16:54
"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus в 2023 году
 
ЭкономикаАвтоМаксим СоколовТольяттиИжевскРоссияАвтоВАЗRenault Logan
 
 
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