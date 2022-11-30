https://ria.ru/20221130/avtovaz-1835387620.html

Президент "АвтоВАЗа" рассказал о планах компании на 2023 год

Президент "АвтоВАЗа" рассказал о планах компании на 2023 год - РИА Новости, 30.11.2022

Президент "АвтоВАЗа" рассказал о планах компании на 2023 год

Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на 2023 год планируется на уровне чуть менее 40 миллиардов рублей, сообщил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:48

2022-11-30T18:48

2022-11-30T18:50

экономика

авто

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на 2023 год планируется на уровне чуть менее 40 миллиардов рублей, сообщил президент компании Максим Соколов."Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на следующий год, если все будет нормально по сбыту и по доходам от продаваемых автомобилей, планируется порядка чуть менее 40 миллиардов рублей. Это серьезный сигнал для рынка и всех наших партнёров", - сказал он, выступая на форуме-выставке "Российский промышленник".Соколов также уточнил, что объем инвестпрограммы на 2023 год в два раза превышает объём, заложенный на текущий год."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20221130/largus-1835346611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, максим соколов, тольятти, ижевск, россия, автоваз, renault logan