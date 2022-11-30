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ГТЛК поставила в Астраханскую область первую партию автобусов по нацпроекту - РИА Новости, 30.11.2022
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ГТЛК поставила в Астраханскую область первую партию автобусов по нацпроекту
ГТЛК поставила в Астраханскую область первую партию автобусов по нацпроекту - РИА Новости, 30.11.2022
ГТЛК поставила в Астраханскую область первую партию автобусов по нацпроекту
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила в Астраханскую область первую партию автобусов в рамках нацпроекта "Безопасные качественные... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:20
2022-11-30T18:17
игорь бабушкин
евгений дитрих
астраханская область
москва
россия
гтлк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила в Астраханскую область первую партию автобусов в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.В ходе Транспортной недели, которая состоялась в ноябре в Москве, Бабушкин и гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих договорились о поставке в лизинг по плану нацпроекта на 2022 год 94 автобусов большого класса."Получили первую партию автобусов от АО "Государственная транспортная лизинговая компания" в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Двадцать девять новых современных автобусов большого класса VOLGABUS-5270 предназначены для обслуживания шести пассажирских маршрутов в Астрахани", - написал губернатор в Telegram. Передача еще 65 автобусов состоится до конца года.Предполагается, что новые автобусы на 100% закроют потребности астраханской агломерации в транспорте большой вместимости и на 20% от общего количества необходимого подвижного состава. Запуск маршрутной сети состоится в январе 2023 года и будет поэтапным, уточнил Бабушкин.ГТЛК - ключевой заказчик пассажирской техники в России, лидер сегмента лизинга городского транспорта с долей рынка 26%. С 2009 года компания поставила в 37 регионов свыше 8,1 тысячи пассажирской техники. С Астраханской областью ГТЛК сотрудничает с 2009 года, когда были заключены первые сделки по поставкам дорожной и пассажирской техники. В настоящее время на судостроительном заводе "Лотос" по заказу ГТЛК строят четыре земснаряда на общую сумму 4,3 миллиарда рублей.
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игорь бабушкин, евгений дитрих, астраханская область, москва, россия, гтлк
Игорь Бабушкин, Евгений Дитрих, Астраханская область, Москва, Россия, ГТЛК
17:20 30.11.2022 (обновлено: 18:17 30.11.2022)
 

ГТЛК поставила в Астраханскую область первую партию автобусов по нацпроекту

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтобус компании Volgabus
Автобус компании Volgabus - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автобус компании Volgabus. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила в Астраханскую область первую партию автобусов в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
В ходе Транспортной недели, которая состоялась в ноябре в Москве, Бабушкин и гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих договорились о поставке в лизинг по плану нацпроекта на 2022 год 94 автобусов большого класса.
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"Получили первую партию автобусов от АО "Государственная транспортная лизинговая компания" в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Двадцать девять новых современных автобусов большого класса VOLGABUS-5270 предназначены для обслуживания шести пассажирских маршрутов в Астрахани", - написал губернатор в Telegram. Передача еще 65 автобусов состоится до конца года.
Предполагается, что новые автобусы на 100% закроют потребности астраханской агломерации в транспорте большой вместимости и на 20% от общего количества необходимого подвижного состава. Запуск маршрутной сети состоится в январе 2023 года и будет поэтапным, уточнил Бабушкин.
ГТЛК - ключевой заказчик пассажирской техники в России, лидер сегмента лизинга городского транспорта с долей рынка 26%. С 2009 года компания поставила в 37 регионов свыше 8,1 тысячи пассажирской техники. С Астраханской областью ГТЛК сотрудничает с 2009 года, когда были заключены первые сделки по поставкам дорожной и пассажирской техники. В настоящее время на судостроительном заводе "Лотос" по заказу ГТЛК строят четыре земснаряда на общую сумму 4,3 миллиарда рублей.
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Игорь БабушкинЕвгений ДитрихАстраханская областьМоскваРоссияГТЛК
 
 
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