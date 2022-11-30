https://ria.ru/20221130/aviabilety-1835271986.html

Стоимость авиабилетов в России осталась на уровне последних двух лет

Стоимость авиабилетов в России осталась на уровне последних двух лет - РИА Новости, 30.11.2022

Стоимость авиабилетов в России осталась на уровне последних двух лет

Стоимость авиабилетов в России в текущем году осталась на уровне последних двух лет и сократилась на 6,5% относительно уровня 2019 года, сообщил глава Минтранса РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:01

2022-11-30T14:01

2022-11-30T14:01

экономика

виталий савельев

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Стоимость авиабилетов в России в текущем году осталась на уровне последних двух лет и сократилась на 6,5% относительно уровня 2019 года, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства."В результате реализации мер поддержки в текущем году средний уровень тарифов, по данным Федеральной антимонопольной службы на 10 ноября (мы специально запросили), остался на уровне последних двух лет и сократился на 6,5% относительно уровня 2019 года", - сказал Савельев.Министр также отметил, что благодаря субсидированию отсутствовал всплеск стоимости билетов в летний период, несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний: в частности, стоимость авиакеросина в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросла более чем на 45%."Также мы не реагировали на инфляцию. По оценкам крупнейших авиакомпаний... если бы не было субсидирования, то уровень полетов сократился бы на 20-25%", - добавил Савельев.

https://ria.ru/20221116/aviabilety-1831908040.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии)