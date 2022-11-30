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Стоимость авиабилетов в России осталась на уровне последних двух лет - РИА Новости, 30.11.2022
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Стоимость авиабилетов в России осталась на уровне последних двух лет
Стоимость авиабилетов в России осталась на уровне последних двух лет - РИА Новости, 30.11.2022
Стоимость авиабилетов в России осталась на уровне последних двух лет
Стоимость авиабилетов в России в текущем году осталась на уровне последних двух лет и сократилась на 6,5% относительно уровня 2019 года, сообщил глава Минтранса РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:01
2022-11-30T14:01
экономика
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Стоимость авиабилетов в России в текущем году осталась на уровне последних двух лет и сократилась на 6,5% относительно уровня 2019 года, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства."В результате реализации мер поддержки в текущем году средний уровень тарифов, по данным Федеральной антимонопольной службы на 10 ноября (мы специально запросили), остался на уровне последних двух лет и сократился на 6,5% относительно уровня 2019 года", - сказал Савельев.Министр также отметил, что благодаря субсидированию отсутствовал всплеск стоимости билетов в летний период, несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний: в частности, стоимость авиакеросина в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросла более чем на 45%."Также мы не реагировали на инфляцию. По оценкам крупнейших авиакомпаний... если бы не было субсидирования, то уровень полетов сократился бы на 20-25%", - добавил Савельев.
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экономика, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Экономика, Виталий Савельев, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
14:01 30.11.2022
 
Стоимость авиабилетов в России осталась на уровне последних двух лет

Глава Минтранса Савельев: цена авиабилетов в России осталась на уровне последних двух лет

CC0 / lukasbieri / Пассажиры в самолете
Пассажиры в самолете - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
CC0 / lukasbieri /
Пассажиры в самолете . Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Стоимость авиабилетов в России в текущем году осталась на уровне последних двух лет и сократилась на 6,5% относительно уровня 2019 года, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
"В результате реализации мер поддержки в текущем году средний уровень тарифов, по данным Федеральной антимонопольной службы на 10 ноября (мы специально запросили), остался на уровне последних двух лет и сократился на 6,5% относительно уровня 2019 года", - сказал Савельев.
Министр также отметил, что благодаря субсидированию отсутствовал всплеск стоимости билетов в летний период, несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний: в частности, стоимость авиакеросина в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросла более чем на 45%.
"Также мы не реагировали на инфляцию. По оценкам крупнейших авиакомпаний... если бы не было субсидирования, то уровень полетов сократился бы на 20-25%", - добавил Савельев.
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ЭкономикаВиталий СавельевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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