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Российские войска отбили атаку ВСУ у Площанки и Червонопоповки в ЛНР - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/ataka-1835280597.html
Российские войска отбили атаку ВСУ у Площанки и Червонопоповки в ЛНР
Российские войска отбили атаку ВСУ у Площанки и Червонопоповки в ЛНР - РИА Новости, 30.11.2022
Российские войска отбили атаку ВСУ у Площанки и Червонопоповки в ЛНР
Киев пытался силой трех ротных тактических групп атаковать российские позиции на Красно-Лиманском направлении в ЛНР, противнику нанесено поражение, украинские... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:23
2022-11-30T14:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
россия
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Киев пытался силой трех ротных тактических групп атаковать российские позиции на Красно-Лиманском направлении в ЛНР, противнику нанесено поражение, украинские подразделения отброшены на исходные позиции, заявили в среду в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении три ротных тактических группы ВСУ, усиленных танками, безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка Луганской народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противнику огнем артиллерии, ударами армейской авиации и решительными действиями российских войск было нанесено поражение. Украинские подразделения отброшены на исходные позиции."В результате комплексного огневого поражения потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20221130/spetsoperatsiya-1835281466.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
россия
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Киев, Россия
14:23 30.11.2022 (обновлено: 14:31 30.11.2022)
 
Российские войска отбили атаку ВСУ у Площанки и Червонопоповки в ЛНР

Российские войска отбили контратаку ВСУ у Площанки, Житловки и Червонопоповки в ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" шестой армии Западной группировки войск РФ
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" шестой армии Западной группировки войск РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Киев пытался силой трех ротных тактических групп атаковать российские позиции на Красно-Лиманском направлении в ЛНР, противнику нанесено поражение, украинские подразделения отброшены на исходные позиции, заявили в среду в Минобороны РФ.
"На Краснолиманском направлении три ротных тактических группы ВСУ, усиленных танками, безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка Луганской народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что противнику огнем артиллерии, ударами армейской авиации и решительными действиями российских войск было нанесено поражение. Украинские подразделения отброшены на исходные позиции.
"В результате комплексного огневого поражения потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
14:25Специальная военная операция на Украине
Российские войска отразили попытки атак ВСУ на Южно-Донецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевРоссия
 
 
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