https://ria.ru/20221130/ataka-1835280597.html
Российские войска отбили атаку ВСУ у Площанки и Червонопоповки в ЛНР
Российские войска отбили атаку ВСУ у Площанки и Червонопоповки в ЛНР - РИА Новости, 30.11.2022
Российские войска отбили атаку ВСУ у Площанки и Червонопоповки в ЛНР
Киев пытался силой трех ротных тактических групп атаковать российские позиции на Красно-Лиманском направлении в ЛНР, противнику нанесено поражение, украинские... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:23
2022-11-30T14:23
2022-11-30T14:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Киев пытался силой трех ротных тактических групп атаковать российские позиции на Красно-Лиманском направлении в ЛНР, противнику нанесено поражение, украинские подразделения отброшены на исходные позиции, заявили в среду в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении три ротных тактических группы ВСУ, усиленных танками, безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка Луганской народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противнику огнем артиллерии, ударами армейской авиации и решительными действиями российских войск было нанесено поражение. Украинские подразделения отброшены на исходные позиции."В результате комплексного огневого поражения потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20221130/spetsoperatsiya-1835281466.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Киев, Россия
14:23 30.11.2022 (обновлено: 14:31 30.11.2022)
Российские войска отбили атаку ВСУ у Площанки и Червонопоповки в ЛНР
Российские войска отбили контратаку ВСУ у Площанки, Житловки и Червонопоповки в ЛНР