https://ria.ru/20221130/ataka-1835280597.html

Российские войска отбили атаку ВСУ у Площанки и Червонопоповки в ЛНР

Российские войска отбили атаку ВСУ у Площанки и Червонопоповки в ЛНР - РИА Новости, 30.11.2022

Российские войска отбили атаку ВСУ у Площанки и Червонопоповки в ЛНР

Киев пытался силой трех ротных тактических групп атаковать российские позиции на Красно-Лиманском направлении в ЛНР, противнику нанесено поражение, украинские... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:23

2022-11-30T14:23

2022-11-30T14:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

россия

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Киев пытался силой трех ротных тактических групп атаковать российские позиции на Красно-Лиманском направлении в ЛНР, противнику нанесено поражение, украинские подразделения отброшены на исходные позиции, заявили в среду в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении три ротных тактических группы ВСУ, усиленных танками, безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка Луганской народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противнику огнем артиллерии, ударами армейской авиации и решительными действиями российских войск было нанесено поражение. Украинские подразделения отброшены на исходные позиции."В результате комплексного огневого поражения потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20221130/spetsoperatsiya-1835281466.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, россия