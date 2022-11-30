https://ria.ru/20221130/artemovsk-1835259204.html

СМИ: украинские подразделения под Артемовском жалуются на отсутствие связи

СМИ: украинские подразделения под Артемовском жалуются на отсутствие связи - РИА Новости, 30.11.2022

СМИ: украинские подразделения под Артемовском жалуются на отсутствие связи

Украинские командиры жалуются на отсутствие связи между подразделениями в районе Артемовска (украинское название - Бахмут), нехватку младших офицеров и... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:26

2022-11-30T13:26

2022-11-30T13:26

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинские командиры жалуются на отсутствие связи между подразделениями в районе Артемовска (украинское название - Бахмут), нехватку младших офицеров и сложности с эвакуацией раненых, сообщает телеканал CNN.Ранее бывший командующий НАТО в Европе американский генерал Уэсли Кларк выразил мнение, что украинские войска могут попасть в "огневой мешок" в районе Артемовска."Мы не можем достаточно быстро эвакуировать раненых и доставить боеприпасы", - заявил телеканалу командир по имени Петр. Как отмечает телеканал, украинские командиры сетуют на отсутствие связи между их подразделениями и нехватку младших офицеров, чтобы сохранять мотивацию у солдат.Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.

https://ria.ru/20221130/vsu-1835194591.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, артемовск, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр