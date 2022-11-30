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СМИ: украинские подразделения под Артемовском жалуются на отсутствие связи - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/artemovsk-1835259204.html
СМИ: украинские подразделения под Артемовском жалуются на отсутствие связи
СМИ: украинские подразделения под Артемовском жалуются на отсутствие связи - РИА Новости, 30.11.2022
СМИ: украинские подразделения под Артемовском жалуются на отсутствие связи
Украинские командиры жалуются на отсутствие связи между подразделениями в районе Артемовска (украинское название - Бахмут), нехватку младших офицеров и... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:26
2022-11-30T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинские командиры жалуются на отсутствие связи между подразделениями в районе Артемовска (украинское название - Бахмут), нехватку младших офицеров и сложности с эвакуацией раненых, сообщает телеканал CNN.Ранее бывший командующий НАТО в Европе американский генерал Уэсли Кларк выразил мнение, что украинские войска могут попасть в "огневой мешок" в районе Артемовска."Мы не можем достаточно быстро эвакуировать раненых и доставить боеприпасы", - заявил телеканалу командир по имени Петр. Как отмечает телеканал, украинские командиры сетуют на отсутствие связи между их подразделениями и нехватку младших офицеров, чтобы сохранять мотивацию у солдат.Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
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артемовск
донецкая народная республика
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украина
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:26 30.11.2022
 
СМИ: украинские подразделения под Артемовском жалуются на отсутствие связи

CNN сообщило, что украинские подразделения под Артемовском жалуются на отсутствие связи

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинские командиры жалуются на отсутствие связи между подразделениями в районе Артемовска (украинское название - Бахмут), нехватку младших офицеров и сложности с эвакуацией раненых, сообщает телеканал CNN.
Ранее бывший командующий НАТО в Европе американский генерал Уэсли Кларк выразил мнение, что украинские войска могут попасть в "огневой мешок" в районе Артемовска.
"Мы не можем достаточно быстро эвакуировать раненых и доставить боеприпасы", - заявил телеканалу командир по имени Петр. Как отмечает телеканал, украинские командиры сетуют на отсутствие связи между их подразделениями и нехватку младших офицеров, чтобы сохранять мотивацию у солдат.
Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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