https://ria.ru/20221130/artemovsk-1835259204.html
СМИ: украинские подразделения под Артемовском жалуются на отсутствие связи
СМИ: украинские подразделения под Артемовском жалуются на отсутствие связи - РИА Новости, 30.11.2022
СМИ: украинские подразделения под Артемовском жалуются на отсутствие связи
Украинские командиры жалуются на отсутствие связи между подразделениями в районе Артемовска (украинское название - Бахмут), нехватку младших офицеров и... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:26
2022-11-30T13:26
2022-11-30T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинские командиры жалуются на отсутствие связи между подразделениями в районе Артемовска (украинское название - Бахмут), нехватку младших офицеров и сложности с эвакуацией раненых, сообщает телеканал CNN.Ранее бывший командующий НАТО в Европе американский генерал Уэсли Кларк выразил мнение, что украинские войска могут попасть в "огневой мешок" в районе Артемовска."Мы не можем достаточно быстро эвакуировать раненых и доставить боеприпасы", - заявил телеканалу командир по имени Петр. Как отмечает телеканал, украинские командиры сетуют на отсутствие связи между их подразделениями и нехватку младших офицеров, чтобы сохранять мотивацию у солдат.Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
https://ria.ru/20221130/vsu-1835194591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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СМИ: украинские подразделения под Артемовском жалуются на отсутствие связи
CNN сообщило, что украинские подразделения под Артемовском жалуются на отсутствие связи