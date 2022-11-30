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Россия в состоянии дать ответ на конфискацию своих активов, считает эксперт
Россия в состоянии дать ответ на конфискацию своих активов, считает эксперт - РИА Новости, 30.11.2022
Россия в состоянии дать ответ на конфискацию своих активов, считает эксперт
Желание Запада конфисковать замороженные российские активы незаконно, но, если он все-таки на это пойдет, Россия в состоянии дать финансовый ответ, заявил РИА... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:50
2022-11-30T15:50
2022-11-30T19:15
экономика
андрей суздальцев
россия
киев
высшая школа экономики (вшэ)
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Желание Запада конфисковать замороженные российские активы незаконно, но, если он все-таки на это пойдет, Россия в состоянии дать финансовый ответ, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.Ранее в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен предложила конфисковать замороженные российские активы (300 миллиардов евро резервов Банка России и 19 миллиардов евро российских олигархов) и направить их на компенсацию Киеву."Конечно, это грабеж, конечно, это — противозаконно. Но Запад очень тянется к замороженным активам России и может пойти на такой шаг, придумав в оправдание всякие обеляющие его схемы. Нам надо готовится к ответу, тоже в финансовой сфере", — сказал он.Тут, по его мнению, есть несколько вариантов."Национализация, например, активов западных компаний, это большие суммы. Особенно их инвестиции, которые сразу не вытащишь, не вырвешь. <...> Мы можем также национализировать коммерческий долг — это кредиты, которые брали наши частные, коммерческие компании в зарубежных банках. Они, просто говоря, перестанут при этом погашать свои долги", — заметил эксперт."И пускай наши кредиторы обращаются тогда к Урсуле фон дер Ляйен!" — заключил Суздальцев.
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экономика, андрей суздальцев, россия, киев, высшая школа экономики (вшэ), еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Андрей Суздальцев, Россия, Киев, Высшая школа экономики (ВШЭ), Еврокомиссия, Санкции в отношении России
15:50 30.11.2022 (обновлено: 19:15 30.11.2022)
Россия в состоянии дать ответ на конфискацию своих активов, считает эксперт
Доцент Суздальцев: Россия в состоянии дать ответ, если Запад конфискует ее активы
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Желание Запада конфисковать замороженные российские активы незаконно, но, если он все-таки на это пойдет, Россия в состоянии дать финансовый ответ, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Ранее в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен предложила конфисковать замороженные российские активы (300 миллиардов евро резервов Банка России и 19 миллиардов евро российских олигархов) и направить их на компенсацию Киеву.
"Конечно, это грабеж, конечно, это — противозаконно. Но Запад очень тянется к замороженным активам России и может пойти на такой шаг, придумав в оправдание всякие обеляющие его схемы. Нам надо готовится к ответу, тоже в финансовой сфере", — сказал он.
Тут, по его мнению, есть несколько вариантов.
"Национализация, например, активов западных компаний, это большие суммы. Особенно их инвестиции, которые сразу не вытащишь, не вырвешь. <...> Мы можем также национализировать коммерческий долг — это кредиты, которые брали наши частные, коммерческие компании в зарубежных банках. Они, просто говоря, перестанут при этом погашать свои долги", — заметил эксперт.
"И пускай наши кредиторы обращаются тогда к Урсуле фон дер Ляйен!" — заключил Суздальцев.