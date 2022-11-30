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МИД отреагировал на идею ЕК о фонде для Украины из российских активов - РИА Новости, 30.11.2022
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МИД отреагировал на идею ЕК о фонде для Украины из российских активов
МИД отреагировал на идею ЕК о фонде для Украины из российских активов - РИА Новости, 30.11.2022
МИД отреагировал на идею ЕК о фонде для Украины из российских активов
Брюссель лихорадочно пытается "не мытьем, так катаньем" своровать российские активы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:12
2022-11-30T13:43
украина
россия
еврокомиссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Брюссель лихорадочно пытается "не мытьем, так катаньем" своровать российские активы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя предложение Еврокомиссии создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ.Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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украина, россия, еврокомиссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен, санкции
Украина, Россия, Еврокомиссия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Александр Грушко, Брюссель, Евросоюз, Санкции в отношении России, Урсула фон дер Ляйен, Санкции
13:12 30.11.2022 (обновлено: 13:43 30.11.2022)
 
МИД отреагировал на идею ЕК о фонде для Украины из российских активов

Замглавы МИД Грушко обвинил Брюссель в попытке своровать замороженные российские активы

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Брюссель лихорадочно пытается "не мытьем, так катаньем" своровать российские активы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя предложение Еврокомиссии создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ.
"Вся эта лихорадочная деятельность ЕК направлена на то, чтобы не мытьем, так катанием изыскать пути "легитимизации" незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам", - сказал Грушко.
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 18:19
США нарастили усилия по выявлению "тайных" российских активов, пишут СМИ
 
УкраинаРоссияЕврокомиссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоБрюссельЕвросоюзСанкции в отношении РоссииУрсула фон дер ЛяйенСанкции
 
 
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