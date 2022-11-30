13:12 30.11.2022 (обновлено: 13:43 30.11.2022)
МИД отреагировал на идею ЕК о фонде для Украины из российских активов
Замглавы МИД Грушко обвинил Брюссель в попытке своровать замороженные российские активы
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Брюссель лихорадочно пытается "не мытьем, так катаньем" своровать российские активы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя предложение Еврокомиссии создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ.
"Вся эта лихорадочная деятельность ЕК направлена на то, чтобы не мытьем, так катанием изыскать пути "легитимизации" незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам", - сказал Грушко.
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.