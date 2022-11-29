https://ria.ru/20221129/zhile-1835131404.html

Тюменская область по темпам ввода жилья лидирует в УрФО

Тюменская область по темпам ввода жилья лидирует в УрФО - РИА Новости, 29.11.2022

Тюменская область по темпам ввода жилья лидирует в УрФО

Строители в Тюменской области с начала 2022 года ввели в эксплуатацию на 56% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года, это лучший показатель в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T20:47

2022-11-29T20:47

2022-11-29T20:47

тюменская область

жилье

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Строители в Тюменской области с начала 2022 года ввели в эксплуатацию на 56% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года, это лучший показатель в Уральском федеральном округе, сообщается на официальном сайте правительства региона.Ранее губернатор Александр Моор заявил, что "строительная отрасль остается одним из ключевых драйверов областной экономики и поэтому находится в режиме особого благоприятствования", "поставленная в рамках национальных проектов задача будет выполнена". Также он отметил, что по итогам года ожидается ввод более 2 миллионов квадратных метров жилья."По темпам ввода жилья Тюменская область – лидер в Уральском федеральном округе. За первые десять месяцев – 156% к уровню аналогичного периода 2021 года. Как отметил заместитель губернатора Сергей Шустов, на сегодня уже введено в эксплуатацию более 1,8 миллиона квадратных метров жилья. При этом отрасль сохраняет набранные темпы развития. Уже выдано 139 разрешений на строительство многоквартирных домов. Их общая площадь составляет 1 322 тысячи квадратных метров. Это больше, чем годом ранее", - следует из сообщения пресс-службы губернатора.Отмечается, что за вводом в эксплуатацию домов, на строительство которых привлекаются средства граждан, ведется контроль, особое внимание – объектам, возводимым по старым правилам – без использования эскроу-счетов, их всего 19 домов (200 000 квадратных метров), или 8,7% от общего количества строящихся домов.

https://realty.ria.ru/20221125/tyumen-1834141627.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жилье, александр моор, тюменская область