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Тюменская область по темпам ввода жилья лидирует в УрФО - РИА Новости, 29.11.2022
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20221129/zhile-1835131404.html
Тюменская область по темпам ввода жилья лидирует в УрФО
Тюменская область по темпам ввода жилья лидирует в УрФО - РИА Новости, 29.11.2022
Тюменская область по темпам ввода жилья лидирует в УрФО
Строители в Тюменской области с начала 2022 года ввели в эксплуатацию на 56% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года, это лучший показатель в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:47
2022-11-29T20:47
тюменская область
жилье
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Строители в Тюменской области с начала 2022 года ввели в эксплуатацию на 56% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года, это лучший показатель в Уральском федеральном округе, сообщается на официальном сайте правительства региона.Ранее губернатор Александр Моор заявил, что "строительная отрасль остается одним из ключевых драйверов областной экономики и поэтому находится в режиме особого благоприятствования", "поставленная в рамках национальных проектов задача будет выполнена". Также он отметил, что по итогам года ожидается ввод более 2 миллионов квадратных метров жилья."По темпам ввода жилья Тюменская область – лидер в Уральском федеральном округе. За первые десять месяцев – 156% к уровню аналогичного периода 2021 года. Как отметил заместитель губернатора Сергей Шустов, на сегодня уже введено в эксплуатацию более 1,8 миллиона квадратных метров жилья. При этом отрасль сохраняет набранные темпы развития. Уже выдано 139 разрешений на строительство многоквартирных домов. Их общая площадь составляет 1 322 тысячи квадратных метров. Это больше, чем годом ранее", - следует из сообщения пресс-службы губернатора.Отмечается, что за вводом в эксплуатацию домов, на строительство которых привлекаются средства граждан, ведется контроль, особое внимание – объектам, возводимым по старым правилам – без использования эскроу-счетов, их всего 19 домов (200 000 квадратных метров), или 8,7% от общего количества строящихся домов.
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жилье, александр моор, тюменская область
Тюменская область, Жилье, Александр Моор, Тюменская область
20:47 29.11.2022
 
Тюменская область по темпам ввода жилья лидирует в УрФО

Тюменская область по темпам ввода жилья лидирует в Уральском федеральном округе

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени и мост Влюбленных
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Строители в Тюменской области с начала 2022 года ввели в эксплуатацию на 56% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года, это лучший показатель в Уральском федеральном округе, сообщается на официальном сайте правительства региона.
Ранее губернатор Александр Моор заявил, что "строительная отрасль остается одним из ключевых драйверов областной экономики и поэтому находится в режиме особого благоприятствования", "поставленная в рамках национальных проектов задача будет выполнена". Также он отметил, что по итогам года ожидается ввод более 2 миллионов квадратных метров жилья.
"По темпам ввода жилья Тюменская область – лидер в Уральском федеральном округе. За первые десять месяцев – 156% к уровню аналогичного периода 2021 года. Как отметил заместитель губернатора Сергей Шустов, на сегодня уже введено в эксплуатацию более 1,8 миллиона квадратных метров жилья. При этом отрасль сохраняет набранные темпы развития. Уже выдано 139 разрешений на строительство многоквартирных домов. Их общая площадь составляет 1 322 тысячи квадратных метров. Это больше, чем годом ранее", - следует из сообщения пресс-службы губернатора.
Отмечается, что за вводом в эксплуатацию домов, на строительство которых привлекаются средства граждан, ведется контроль, особое внимание – объектам, возводимым по старым правилам – без использования эскроу-счетов, их всего 19 домов (200 000 квадратных метров), или 8,7% от общего количества строящихся домов.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 11:06
Банк "Дом.РФ" кредитует крупный жилищный проект под Тюменью
 
Тюменская областьЖильеАлександр МоорТюменская область
 
 
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