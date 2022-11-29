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В Греции произошло землетрясение, сильные толчки ощущались в Афинах - РИА Новости, 29.11.2022
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В Греции произошло землетрясение, сильные толчки ощущались в Афинах
В Греции произошло землетрясение, сильные толчки ощущались в Афинах - РИА Новости, 29.11.2022
В Греции произошло землетрясение, сильные толчки ощущались в Афинах
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Греции, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T08:12
2022-11-29T08:12
в мире
афины
греция
землетрясение
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АФИНЫ, 29 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Греции, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.Первоначально она оценила магнитуду землетрясения в 4,8, затем снизила оценку.Сильные толчки ощущались в Афинах в течение нескольких секунд, передает корреспондент РИА Новости.Удар произошел в 06.32 по местному времени (07.32 мск), сообщает Сейсмологическая лаборатория. В 06.42 (07.42 мск) последовал афтершок магнитудой 3,4.Очаг землетрясения находился в 56 километрах северо-восточнее Афин в море вблизи острова Эвбея на глубине 2 километра. До этого в этом районе в течение двух-трех часов произошло несколько небольших землетрясений магнитудой 2-2,5.Информации о пострадавших и ущербе пока нет.
https://ria.ru/20220918/zemletryaseniya-1817650241.html
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в мире, афины, греция, землетрясение
В мире, Афины, Греция, Землетрясение
08:12 29.11.2022
 
В Греции произошло землетрясение, сильные толчки ощущались в Афинах

В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,6, сильные толчки ощущались в Афинах

© РИА Новости / СомовАфины
Афины - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Сомов
Афины. Архивное фото
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АФИНЫ, 29 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Греции, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.
Первоначально она оценила магнитуду землетрясения в 4,8, затем снизила оценку.
Сильные толчки ощущались в Афинах в течение нескольких секунд, передает корреспондент РИА Новости.
Удар произошел в 06.32 по местному времени (07.32 мск), сообщает Сейсмологическая лаборатория. В 06.42 (07.42 мск) последовал афтершок магнитудой 3,4.
Очаг землетрясения находился в 56 километрах северо-восточнее Афин в море вблизи острова Эвбея на глубине 2 километра. До этого в этом районе в течение двух-трех часов произошло несколько небольших землетрясений магнитудой 2-2,5.
Информации о пострадавших и ущербе пока нет.
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