https://ria.ru/20221129/zemletryasenie-1834921987.html

В Греции произошло землетрясение, сильные толчки ощущались в Афинах

В Греции произошло землетрясение, сильные толчки ощущались в Афинах - РИА Новости, 29.11.2022

В Греции произошло землетрясение, сильные толчки ощущались в Афинах

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Греции, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T08:12

2022-11-29T08:12

2022-11-29T08:12

в мире

афины

греция

землетрясение

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АФИНЫ, 29 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Греции, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.Первоначально она оценила магнитуду землетрясения в 4,8, затем снизила оценку.Сильные толчки ощущались в Афинах в течение нескольких секунд, передает корреспондент РИА Новости.Удар произошел в 06.32 по местному времени (07.32 мск), сообщает Сейсмологическая лаборатория. В 06.42 (07.42 мск) последовал афтершок магнитудой 3,4.Очаг землетрясения находился в 56 километрах северо-восточнее Афин в море вблизи острова Эвбея на глубине 2 километра. До этого в этом районе в течение двух-трех часов произошло несколько небольших землетрясений магнитудой 2-2,5.Информации о пострадавших и ущербе пока нет.

https://ria.ru/20220918/zemletryaseniya-1817650241.html

афины

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Ольга Фомченкова

в мире, афины, греция, землетрясение