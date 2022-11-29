https://ria.ru/20221129/zavod-1835128989.html

Крупнейший в Поволжье комбикормовый завод открыли в Пензенской области

Крупнейший в Поволжье комбикормовый завод открыли в Пензенской области - РИА Новости, 29.11.2022

Крупнейший в Поволжье комбикормовый завод открыли в Пензенской области

Группа "Дамате", крупнейший в РФ производитель мяса индейки, во вторник открыла в Пензенской области крупнейший в Поволжье комбикормовый завод стоимостью 4,5... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T20:27

2022-11-29T20:27

2022-11-29T20:27

пензенская область

экономика

олег мельниченко

пензенская область

поволжье

россия

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ПЕНЗА, 29 ноя - РИА Новости. Группа "Дамате", крупнейший в РФ производитель мяса индейки, во вторник открыла в Пензенской области крупнейший в Поволжье комбикормовый завод стоимостью 4,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко."Сегодня открыли крупнейший в Поволжье комбикормовый завод, для нас это знаковое событие. Новое предприятие будет производить 365 тысяч тонн продукции в год. Завод построен в кратчайшее время, фактически за год и несколько месяцев, 225 рабочих мест создано на этом предприятии. В основном здесь будут работать жители Колышлейского района", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.Уточняется, что завод стоимостью 4,5 миллиарда рублей рассчитан на производство в час 50 тонн полнорационных рассыпных и гранулированных комбикормов, в рамках проекта мощности элеватора увеличены до 93 тысяч тонн единовременного хранения, а также построена площадка под хранение зерна в полимерных рукавах вместимостью 50 тысяч тонн.Мельниченко подчеркнул, что "Дамате" является одним из ключевых инвесторов в Пензенской области. "Агрохолдинг создал замкнутый производственный цикл - от яйца родительского стада до глубокой переработки мяса индейки. В РФ только несколько компаний имеют замкнутый производственный цикл, и одна из них – "Дамате". То, что она в Пензенской области развивается – это результат эффективного взаимодействия с правительством и законодательным собранием региона", - пояснил губернатор.Генеральный директор группы "Дамате" Рашид Хайров отметил, что запуск нового объекта позволит обеспечить комплекс по выращиванию индейки собственными кормами в полном объеме. "Таким образом, мы контролируем весь процесс выпуска кормов для поголовья птицы, а значит полностью и качество своей продукции. Естественно, это отражается на процессе выращивания и здоровье птицы, поэтому запуск этого завода гарантирует безопасность собственного производства", - цитирует Хайрова пресс-служба правительства области.Группа компаний "Дамате" занимается выращиванием и переработкой индейки, утиного мяса и баранины, развивает молочное животноводство и выпуск молочной продукции. География деятельности - Пензенская (производство индейки и переработка молока), Тюменская (молочная переработка, племенное птицеводческое хозяйство, проекты в области генетики), Ростовская области (производство индейки и мяса утки) и Северо-Кавказский федеральный округ.

https://ria.ru/20221028/pomosch-1827675249.html

https://ria.ru/20221019/pitanie-1825104526.html

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экономика, олег мельниченко, пензенская область, поволжье, россия