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Власти Италии намерены национализировать завод "Лукойла" на Сицилии - РИА Новости, 29.11.2022
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Власти Италии намерены национализировать завод "Лукойла" на Сицилии
Власти Италии намерены национализировать завод "Лукойла" на Сицилии - РИА Новости, 29.11.2022
Власти Италии намерены национализировать завод "Лукойла" на Сицилии
Правительство Италии работает над вопросом о национализации принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода в городе Приоло на Сицилии, пишет во вторник... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:04
2022-11-29T11:04
россия
италия
сицилия
экономика
лукойл
евросоюз
еврокомиссия
urals
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РИМ, 29 ноя - РИА Новости. Правительство Италии работает над вопросом о национализации принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода в городе Приоло на Сицилии, пишет во вторник римская газета La Repubblica."Правительство, вроде бы, решило: нефтеперерабатывающий завод в Приоло, наиболее важный в стране, может быть спасен только посредством вмешательства государства. Согласно источникам, вовлеченным в эту операцию, совет министров, заседание которого состоится в четверг, будет призван принять решение о национализации предприятия в провинции Сиракузы", - указало издание.Газета отмечает, что такое решение продиктовано новыми санкциями ЕС в отношении России, которые предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ с 5 декабря. Завод "Лукойла" на Сицилии перерабатывает российскую нефть Urals.В конце прошлой недели министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо утверждал, что все существующие варианты спасения завода в Приоло, включая его возможную национализацию, остаются на повестке дня. В числе других возможных решений он назвал предоставление дополнительных гарантий со стороны государственного экспортно-кредитного агентства (Sace) для закупки нефти за пределами России, обращение в Еврокомиссию с просьбой отложить эмбарго по примеру Болгарии, продажу предприятия стороннему инвестору с использованием инструмента Golden power.Как отмечал Урсо в интервью газете La Sicilia, национализация - это последний путь, к которому придется прибегнуть, в случае если все другие окажутся недостаточными.Страны Запада в связи со специальной военной операцией на Украине начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Что касается нефтепродуктов, то эмбарго на них должно начать работать в полную силу с 5 февраля.
https://ria.ru/20221128/gaz-1834685989.html
https://ria.ru/20221127/evropa-1834565890.html
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россия, италия, сицилия, экономика, лукойл, евросоюз, еврокомиссия, urals
Россия, Италия, Сицилия, Экономика, ЛУКОЙЛ, Евросоюз, Еврокомиссия, Urals
11:04 29.11.2022
 
Власти Италии намерены национализировать завод "Лукойла" на Сицилии

Правительство Италии прорабатывает вопрос о национализации завода "Лукойла" на Сицилии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция "Лукойл"
Автозаправочная станция Лукойл - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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Автозаправочная станция "Лукойл". Архивное фото
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РИМ, 29 ноя - РИА Новости. Правительство Италии работает над вопросом о национализации принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода в городе Приоло на Сицилии, пишет во вторник римская газета La Repubblica.
"Правительство, вроде бы, решило: нефтеперерабатывающий завод в Приоло, наиболее важный в стране, может быть спасен только посредством вмешательства государства. Согласно источникам, вовлеченным в эту операцию, совет министров, заседание которого состоится в четверг, будет призван принять решение о национализации предприятия в провинции Сиракузы", - указало издание.
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Газета отмечает, что такое решение продиктовано новыми санкциями ЕС в отношении России, которые предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ с 5 декабря. Завод "Лукойла" на Сицилии перерабатывает российскую нефть Urals.
В конце прошлой недели министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо утверждал, что все существующие варианты спасения завода в Приоло, включая его возможную национализацию, остаются на повестке дня. В числе других возможных решений он назвал предоставление дополнительных гарантий со стороны государственного экспортно-кредитного агентства (Sace) для закупки нефти за пределами России, обращение в Еврокомиссию с просьбой отложить эмбарго по примеру Болгарии, продажу предприятия стороннему инвестору с использованием инструмента Golden power.
Как отмечал Урсо в интервью газете La Sicilia, национализация - это последний путь, к которому придется прибегнуть, в случае если все другие окажутся недостаточными.
Страны Запада в связи со специальной военной операцией на Украине начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Что касается нефтепродуктов, то эмбарго на них должно начать работать в полную силу с 5 февраля.
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