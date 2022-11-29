https://ria.ru/20221129/zavod-1834952078.html

Власти Италии намерены национализировать завод "Лукойла" на Сицилии

Власти Италии намерены национализировать завод "Лукойла" на Сицилии - РИА Новости, 29.11.2022

Власти Италии намерены национализировать завод "Лукойла" на Сицилии

Правительство Италии работает над вопросом о национализации принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода в городе Приоло на Сицилии, пишет во вторник... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:04

2022-11-29T11:04

2022-11-29T11:04

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РИМ, 29 ноя - РИА Новости. Правительство Италии работает над вопросом о национализации принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода в городе Приоло на Сицилии, пишет во вторник римская газета La Repubblica."Правительство, вроде бы, решило: нефтеперерабатывающий завод в Приоло, наиболее важный в стране, может быть спасен только посредством вмешательства государства. Согласно источникам, вовлеченным в эту операцию, совет министров, заседание которого состоится в четверг, будет призван принять решение о национализации предприятия в провинции Сиракузы", - указало издание.Газета отмечает, что такое решение продиктовано новыми санкциями ЕС в отношении России, которые предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ с 5 декабря. Завод "Лукойла" на Сицилии перерабатывает российскую нефть Urals.В конце прошлой недели министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо утверждал, что все существующие варианты спасения завода в Приоло, включая его возможную национализацию, остаются на повестке дня. В числе других возможных решений он назвал предоставление дополнительных гарантий со стороны государственного экспортно-кредитного агентства (Sace) для закупки нефти за пределами России, обращение в Еврокомиссию с просьбой отложить эмбарго по примеру Болгарии, продажу предприятия стороннему инвестору с использованием инструмента Golden power.Как отмечал Урсо в интервью газете La Sicilia, национализация - это последний путь, к которому придется прибегнуть, в случае если все другие окажутся недостаточными.Страны Запада в связи со специальной военной операцией на Украине начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Что касается нефтепродуктов, то эмбарго на них должно начать работать в полную силу с 5 февраля.

https://ria.ru/20221128/gaz-1834685989.html

https://ria.ru/20221127/evropa-1834565890.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, италия, сицилия, экономика, лукойл, евросоюз, еврокомиссия, urals