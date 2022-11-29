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Львова-Белова предложила создать центры занятости подростков - РИА Новости, 29.11.2022
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Львова-Белова предложила создать центры занятости подростков
Львова-Белова предложила создать центры занятости подростков - РИА Новости, 29.11.2022
Львова-Белова предложила создать центры занятости подростков
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила рассмотреть вопрос создания центров занятости подростков для формирования пула РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:50
2022-11-29T11:50
россия
госдума рф
мария львова-белова
общество
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила рассмотреть вопрос создания центров занятости подростков для формирования пула компаний, которые готовы нанимать подростков."Мне кажется, мы могли бы подумать про центры занятости подростковые, они могли бы быть как в составе центра занятости, так и составе наших подростковых пространств… для формирования такого пула компаний, предприятий, которые готовы к себе принимать подростков с дальнейшим методическим сопровождением. По крайней мере, на каком-то испытательном сроке", - сказала Львова-Белова на федеральном форуме "Подростки 360".Также она отметила, что возможность трудоустройства на несколько часов должна быть у подростков не только во время каникул, но и во время учебы."И главное, чтобы это не вредило нашему учебному процессу", - подчеркнула уполномоченный.Львова-Белова сообщила, что сейчас законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, который предусматривает упрощенное трудоустройство подростков, находится на рассмотрении в Госдуме. По словам детского омбудсмена, существующий порядок трудоустройства подростков включает в себя этапы прохождения медкомиссии, получения разрешения у родителей, опекунов, что приводит к тому, что компании не хотят принимать на работу эту категорию кандидатов.
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россия, госдума рф, мария львова-белова, общество
Россия, Госдума РФ, Мария Львова-Белова, Общество
11:50 29.11.2022
 
Львова-Белова предложила создать центры занятости подростков

Омбудсмен Львова-Белова предложила организовать центры занятости подростков

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила рассмотреть вопрос создания центров занятости подростков для формирования пула компаний, которые готовы нанимать подростков.
"Мне кажется, мы могли бы подумать про центры занятости подростковые, они могли бы быть как в составе центра занятости, так и составе наших подростковых пространств… для формирования такого пула компаний, предприятий, которые готовы к себе принимать подростков с дальнейшим методическим сопровождением. По крайней мере, на каком-то испытательном сроке", - сказала Львова-Белова на федеральном форуме "Подростки 360".
Также она отметила, что возможность трудоустройства на несколько часов должна быть у подростков не только во время каникул, но и во время учебы.
"И главное, чтобы это не вредило нашему учебному процессу", - подчеркнула уполномоченный.
Львова-Белова сообщила, что сейчас законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, который предусматривает упрощенное трудоустройство подростков, находится на рассмотрении в Госдуме. По словам детского омбудсмена, существующий порядок трудоустройства подростков включает в себя этапы прохождения медкомиссии, получения разрешения у родителей, опекунов, что приводит к тому, что компании не хотят принимать на работу эту категорию кандидатов.
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