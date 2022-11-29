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Львова-Белова предложила создать центры занятости подростков

Львова-Белова предложила создать центры занятости подростков - РИА Новости, 29.11.2022

Львова-Белова предложила создать центры занятости подростков

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила рассмотреть вопрос создания центров занятости подростков для формирования пула РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:50

2022-11-29T11:50

2022-11-29T11:50

россия

госдума рф

мария львова-белова

общество

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила рассмотреть вопрос создания центров занятости подростков для формирования пула компаний, которые готовы нанимать подростков."Мне кажется, мы могли бы подумать про центры занятости подростковые, они могли бы быть как в составе центра занятости, так и составе наших подростковых пространств… для формирования такого пула компаний, предприятий, которые готовы к себе принимать подростков с дальнейшим методическим сопровождением. По крайней мере, на каком-то испытательном сроке", - сказала Львова-Белова на федеральном форуме "Подростки 360".Также она отметила, что возможность трудоустройства на несколько часов должна быть у подростков не только во время каникул, но и во время учебы."И главное, чтобы это не вредило нашему учебному процессу", - подчеркнула уполномоченный.Львова-Белова сообщила, что сейчас законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, который предусматривает упрощенное трудоустройство подростков, находится на рассмотрении в Госдуме. По словам детского омбудсмена, существующий порядок трудоустройства подростков включает в себя этапы прохождения медкомиссии, получения разрешения у родителей, опекунов, что приводит к тому, что компании не хотят принимать на работу эту категорию кандидатов.

https://sn.ria.ru/20221124/orlenok-1833752433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, мария львова-белова, общество