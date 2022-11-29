https://ria.ru/20221129/zakony-1834946779.html

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре - РИА Новости, 29.11.2022

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре, в том числе о детях под опекой, иноагентах, ведении госорганами страниц в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:41

2022-11-29T10:41

2022-11-29T10:47

госдума рф

вячеслав володин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре, в том числе о детях под опекой, иноагентах, ведении госорганами страниц в соцсетях."Опекун, взявший ребенка на воспитание, принимает на себя огромную ответственность. Задача государства - создавать благоприятные условия для таких семей и помогать им", - приводит слова Володина Telegram-канал Госдумы.Дети, находящиеся вместе под опекой в семье, смогут ходить в одно и то же учебное заведение - школу или детский сад, раньше такое преимущество было предоставлено законом только для родных братьев и сестер, пояснил спикер."Теперь реестр иноагентов будет единым. Определяется порядок исключения и включения в него. Иностранным агентам запретят: осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков", - говорится в карточке, опубликованной каналом, в других карточках отмечается, что единая госинформсистема учета научно-исследовательских работ гражданского назначения станет основной для исследований с бюджетным финансированием.Операторы связи должны будут ежегодно отправлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности, в учреждениях среднего образования появится возможность создавать производственные комплексы, Федеральная служба судебных приставов сможет в автоматическом режиме запрашивать сведения у госорганов для определения имущественного полодения должника, также говорится в карточках.Кроме того, с 1 декабря все госорганы будут обязаны вести страницы в отечественных социальных сетях, отметил спикер ГД.

https://ria.ru/20221128/invalidy-1834653674.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, вячеслав володин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество