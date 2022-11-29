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Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре - РИА Новости, 29.11.2022
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Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре - РИА Новости, 29.11.2022
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре, в том числе о детях под опекой, иноагентах, ведении госорганами страниц в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:41
2022-11-29T10:47
госдума рф
вячеслав володин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре, в том числе о детях под опекой, иноагентах, ведении госорганами страниц в соцсетях."Опекун, взявший ребенка на воспитание, принимает на себя огромную ответственность. Задача государства - создавать благоприятные условия для таких семей и помогать им", - приводит слова Володина Telegram-канал Госдумы.Дети, находящиеся вместе под опекой в семье, смогут ходить в одно и то же учебное заведение - школу или детский сад, раньше такое преимущество было предоставлено законом только для родных братьев и сестер, пояснил спикер."Теперь реестр иноагентов будет единым. Определяется порядок исключения и включения в него. Иностранным агентам запретят: осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков", - говорится в карточке, опубликованной каналом, в других карточках отмечается, что единая госинформсистема учета научно-исследовательских работ гражданского назначения станет основной для исследований с бюджетным финансированием.Операторы связи должны будут ежегодно отправлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности, в учреждениях среднего образования появится возможность создавать производственные комплексы, Федеральная служба судебных приставов сможет в автоматическом режиме запрашивать сведения у госорганов для определения имущественного полодения должника, также говорится в карточках.Кроме того, с 1 декабря все госорганы будут обязаны вести страницы в отечественных социальных сетях, отметил спикер ГД.
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госдума рф, вячеслав володин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
10:41 29.11.2022 (обновлено: 10:47 29.11.2022)
 
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре

Володин: с декабря вступает в силу закон о едином реестре иностранных агентов

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре, в том числе о детях под опекой, иноагентах, ведении госорганами страниц в соцсетях.
"Опекун, взявший ребенка на воспитание, принимает на себя огромную ответственность. Задача государства - создавать благоприятные условия для таких семей и помогать им", - приводит слова Володина Telegram-канал Госдумы.
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Дети, находящиеся вместе под опекой в семье, смогут ходить в одно и то же учебное заведение - школу или детский сад, раньше такое преимущество было предоставлено законом только для родных братьев и сестер, пояснил спикер.
"Теперь реестр иноагентов будет единым. Определяется порядок исключения и включения в него. Иностранным агентам запретят: осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков", - говорится в карточке, опубликованной каналом, в других карточках отмечается, что единая госинформсистема учета научно-исследовательских работ гражданского назначения станет основной для исследований с бюджетным финансированием.
Операторы связи должны будут ежегодно отправлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности, в учреждениях среднего образования появится возможность создавать производственные комплексы, Федеральная служба судебных приставов сможет в автоматическом режиме запрашивать сведения у госорганов для определения имущественного полодения должника, также говорится в карточках.
Кроме того, с 1 декабря все госорганы будут обязаны вести страницы в отечественных социальных сетях, отметил спикер ГД.
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Госдума РФВячеслав ВолодинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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