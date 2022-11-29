https://ria.ru/20221129/zabastovka-1835044944.html

В Париже бастуют работники психиатрических больниц

В Париже бастуют работники психиатрических больниц - РИА Новости, 29.11.2022

В Париже бастуют работники психиатрических больниц

Работники психиатрических отделений в Париже бастуют во вторник из-за нехватки кадров и средств для лечения пациентов, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:14

2022-11-29T15:14

2022-11-29T17:02

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ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Работники психиатрических отделений в Париже бастуют во вторник из-за нехватки кадров и средств для лечения пациентов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Манифестация работников психиатрических отделений проходит во вторник перед зданием министерства здравоохранения Франции в Париже. В ней участвуют десятки психиатров и представителей отрасли.Забастовка проходит под контролем сотрудников полиции.Протестующие требуют у правительства Франции больше средств для лечения пациентов и увеличения численности медицинского персонала."Я работаю в отделении детской психиатрии уже 20 лет и вижу, как условия работы только ухудшаются. Персонала в отделениях становится все меньше, нам выделяют все меньше средств для обеспечения нашей профессиональной деятельности, особенно в пригородах. У нас недостаточно отделений для лечения детей, особенно детей с особенностями развития и аутистов", - рассказала агентству одна из участниц протестной акции.По ее словам, число больных детей очень выросло, а средств для их лечения не хватает, таким образом очень многих приходится помещать в списки ожидания.Летом по всей Франции проходили манифестации медицинских работников с требованием повысить им зарплаты и увеличить численность персонала, а также выразить недовольство политикой властей в области здравоохранения.Как ранее отмечали профсоюзы, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.

https://ria.ru/20221129/yarmarka-1834974606.html

https://ria.ru/20221127/frantsiya-1834632401.html

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Забастовка психиатров в Париже Забастовка психиатров в Париже 2022-11-29T15:14 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, анастасия иванова, франция, париж