https://ria.ru/20221129/zabastovka-1835044944.html
В Париже бастуют работники психиатрических больниц
В Париже бастуют работники психиатрических больниц - РИА Новости, 29.11.2022
В Париже бастуют работники психиатрических больниц
Работники психиатрических отделений в Париже бастуют во вторник из-за нехватки кадров и средств для лечения пациентов, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:14
2022-11-29T15:14
2022-11-29T17:02
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здоровье - общество
анастасия иванова
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ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Работники психиатрических отделений в Париже бастуют во вторник из-за нехватки кадров и средств для лечения пациентов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Манифестация работников психиатрических отделений проходит во вторник перед зданием министерства здравоохранения Франции в Париже. В ней участвуют десятки психиатров и представителей отрасли.Забастовка проходит под контролем сотрудников полиции.Протестующие требуют у правительства Франции больше средств для лечения пациентов и увеличения численности медицинского персонала."Я работаю в отделении детской психиатрии уже 20 лет и вижу, как условия работы только ухудшаются. Персонала в отделениях становится все меньше, нам выделяют все меньше средств для обеспечения нашей профессиональной деятельности, особенно в пригородах. У нас недостаточно отделений для лечения детей, особенно детей с особенностями развития и аутистов", - рассказала агентству одна из участниц протестной акции.По ее словам, число больных детей очень выросло, а средств для их лечения не хватает, таким образом очень многих приходится помещать в списки ожидания.Летом по всей Франции проходили манифестации медицинских работников с требованием повысить им зарплаты и увеличить численность персонала, а также выразить недовольство политикой властей в области здравоохранения.Как ранее отмечали профсоюзы, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.
https://ria.ru/20221129/yarmarka-1834974606.html
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Забастовка психиатров в Париже
Забастовка психиатров в Париже
2022-11-29T15:14
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РИА Новости
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в мире, здоровье - общество, анастасия иванова, франция, париж
В мире, Здоровье - Общество, Анастасия Иванова, Франция, Париж
15:14 29.11.2022 (обновлено: 17:02 29.11.2022)
В Париже бастуют работники психиатрических больниц
В Париже бастуют работники психиатрических больниц из-за нехватки кадров и средств
ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Работники психиатрических отделений в Париже бастуют во вторник из-за нехватки кадров и средств для лечения пациентов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Манифестация работников психиатрических отделений проходит во вторник перед зданием министерства здравоохранения Франции
в Париже. В ней участвуют десятки психиатров и представителей отрасли.
Забастовка проходит под контролем сотрудников полиции.
Протестующие требуют у правительства Франции больше средств для лечения пациентов и увеличения численности медицинского персонала.
"Я работаю в отделении детской психиатрии уже 20 лет и вижу, как условия работы только ухудшаются. Персонала в отделениях становится все меньше, нам выделяют все меньше средств для обеспечения нашей профессиональной деятельности, особенно в пригородах. У нас недостаточно отделений для лечения детей, особенно детей с особенностями развития и аутистов", - рассказала агентству одна из участниц протестной акции.
По ее словам, число больных детей очень выросло, а средств для их лечения не хватает, таким образом очень многих приходится помещать в списки ожидания.
"Конечно, экономический кризис повлиял, но ситуация в сфере здравоохранения и так была тяжелой, а теперь она становится еще хуже… Мы просим у правительства больше средств для лечения пациентов и увеличение персонала", - отметила детский психиатр.
Летом по всей Франции проходили манифестации медицинских работников с требованием повысить им зарплаты и увеличить численность персонала, а также выразить недовольство политикой властей в области здравоохранения.
Как ранее отмечали профсоюзы, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.