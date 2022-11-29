https://ria.ru/20221129/yarmarka-1835032107.html

Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка пройдет в декабре

Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка пройдет в декабре - РИА Новости, 29.11.2022

Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка пройдет в декабре

С 22 по 26 декабря в Харбинском международном выставочно-спортивном центре состоятся 32-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка, Китайская... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:28

2022-11-29T14:28

2022-11-29T14:28

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 29 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". С 22 по 26 декабря в Харбинском международном выставочно-спортивном центре состоятся 32-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка, Китайская выставка спорт-товаров и Саммит лидеров бизнеса "Один пояс, один путь" 2022.Тема данной Харбинской международной торгово-экономической ярмарки - "Цифровизация - путь к новой эре". Общая площадь выставки составит 60 тысяч квадратных метров. На этой территории будут показаны 12 выставочных зон, посвященных цифровой экономике, экономике "льда и снега" и другим тематикам. На выставке будут объявлены почетная страна, почетная провинция, почетный город и тематический город. В рамках события впервые будет представлена песня и талисман самой выставки, а также пройдет более 30 важных мероприятий.Тема Китайской выставки спорт-товаров (зимних) - "Интеграция спорта в жизнь". Выставка объединит высококачественные, специальные и инновационные спортивные товары и услуги для профессионалов и любителей.

https://ria.ru/20221118/kitay-1832420942.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай