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Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка пройдет в декабре - РИА Новости, 29.11.2022
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Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка пройдет в декабре
Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка пройдет в декабре - РИА Новости, 29.11.2022
Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка пройдет в декабре
С 22 по 26 декабря в Харбинском международном выставочно-спортивном центре состоятся 32-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка, Китайская... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:28
2022-11-29T14:28
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 29 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". С 22 по 26 декабря в Харбинском международном выставочно-спортивном центре состоятся 32-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка, Китайская выставка спорт-товаров и Саммит лидеров бизнеса "Один пояс, один путь" 2022.Тема данной Харбинской международной торгово-экономической ярмарки - "Цифровизация - путь к новой эре". Общая площадь выставки составит 60 тысяч квадратных метров. На этой территории будут показаны 12 выставочных зон, посвященных цифровой экономике, экономике "льда и снега" и другим тематикам. На выставке будут объявлены почетная страна, почетная провинция, почетный город и тематический город. В рамках события впервые будет представлена песня и талисман самой выставки, а также пройдет более 30 важных мероприятий.Тема Китайской выставки спорт-товаров (зимних) - "Интеграция спорта в жизнь". Выставка объединит высококачественные, специальные и инновационные спортивные товары и услуги для профессионалов и любителей.
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
14:28 29.11.2022
 

Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка пройдет в декабре

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкГород Харбин
Город Харбин - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Город Харбин
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МОСКВА, 29 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". С 22 по 26 декабря в Харбинском международном выставочно-спортивном центре состоятся 32-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка, Китайская выставка спорт-товаров и Саммит лидеров бизнеса "Один пояс, один путь" 2022.
Тема данной Харбинской международной торгово-экономической ярмарки - "Цифровизация - путь к новой эре". Общая площадь выставки составит 60 тысяч квадратных метров. На этой территории будут показаны 12 выставочных зон, посвященных цифровой экономике, экономике "льда и снега" и другим тематикам. На выставке будут объявлены почетная страна, почетная провинция, почетный город и тематический город. В рамках события впервые будет представлена песня и талисман самой выставки, а также пройдет более 30 важных мероприятий.
Тема Китайской выставки спорт-товаров (зимних) - "Интеграция спорта в жизнь". Выставка объединит высококачественные, специальные и инновационные спортивные товары и услуги для профессионалов и любителей.
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Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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