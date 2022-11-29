Вытеснение КНР и РФ из мировой кооперации может дорого обойтись экономике
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкГлава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по стратегии развития ТЭК Игорь Сечин
Глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по стратегии развития ТЭК Игорь Сечин
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Попытки вытеснить Китай и Россию с ключевых уровней глобальной кооперации могут сильно ударить по мировой экономике, считает глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по стратегии развития ТЭК Игорь Сечин.
Китай, как и Россия, всегда выступал против односторонних санкций, экономического давления и за универсальное и равное для всех применение норм международного права, отметил Сечин. Но по его словам, КНР, как и Россия, подвергается коммерческой дискриминации.
"Попытка вытеснить Китай и Россию из ключевых областей глобальной кооперации может дорого обойтись всей мировой экономике, бумерангом ударив по самим инициаторам этих процессов", - сказал Сечин в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.