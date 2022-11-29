https://ria.ru/20221129/vytesnenie-1834966149.html

Вытеснение КНР и РФ из мировой кооперации может дорого обойтись экономике

Вытеснение КНР и РФ из мировой кооперации может дорого обойтись экономике - РИА Новости, 29.11.2022

Вытеснение КНР и РФ из мировой кооперации может дорого обойтись экономике

Попытки вытеснить Китай и Россию с ключевых уровней глобальной кооперации могут сильно ударить по мировой экономике, считает глава "Роснефти", ответственный... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:59

2022-11-29T11:59

2022-11-29T11:59

россия-китай: главное

игорь сечин

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_0:153:2953:1814_1920x0_80_0_0_a46fc38417ef38d822fece4f1198c00a.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Попытки вытеснить Китай и Россию с ключевых уровней глобальной кооперации могут сильно ударить по мировой экономике, считает глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по стратегии развития ТЭК Игорь Сечин.Китай, как и Россия, всегда выступал против односторонних санкций, экономического давления и за универсальное и равное для всех применение норм международного права, отметил Сечин. Но по его словам, КНР, как и Россия, подвергается коммерческой дискриминации."Попытка вытеснить Китай и Россию из ключевых областей глобальной кооперации может дорого обойтись всей мировой экономике, бумерангом ударив по самим инициаторам этих процессов", - сказал Сечин в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

https://ria.ru/20221101/shos-1828423574.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь сечин, китай