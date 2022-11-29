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Вытеснение КНР и РФ из мировой кооперации может дорого обойтись экономике - РИА Новости, 29.11.2022
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Вытеснение КНР и РФ из мировой кооперации может дорого обойтись экономике
Вытеснение КНР и РФ из мировой кооперации может дорого обойтись экономике - РИА Новости, 29.11.2022
Вытеснение КНР и РФ из мировой кооперации может дорого обойтись экономике
Попытки вытеснить Китай и Россию с ключевых уровней глобальной кооперации могут сильно ударить по мировой экономике, считает глава "Роснефти", ответственный... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:59
2022-11-29T11:59
россия-китай: главное
игорь сечин
китай
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Попытки вытеснить Китай и Россию с ключевых уровней глобальной кооперации могут сильно ударить по мировой экономике, считает глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по стратегии развития ТЭК Игорь Сечин.Китай, как и Россия, всегда выступал против односторонних санкций, экономического давления и за универсальное и равное для всех применение норм международного права, отметил Сечин. Но по его словам, КНР, как и Россия, подвергается коммерческой дискриминации."Попытка вытеснить Китай и Россию из ключевых областей глобальной кооперации может дорого обойтись всей мировой экономике, бумерангом ударив по самим инициаторам этих процессов", - сказал Сечин в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
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игорь сечин, китай
Россия-Китай: Главное, Игорь Сечин, Китай
11:59 29.11.2022
 

Вытеснение КНР и РФ из мировой кооперации может дорого обойтись экономике

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкГлава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по стратегии развития ТЭК Игорь Сечин
Глава Роснефти, ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по стратегии развития ТЭК Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по стратегии развития ТЭК Игорь Сечин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Попытки вытеснить Китай и Россию с ключевых уровней глобальной кооперации могут сильно ударить по мировой экономике, считает глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по стратегии развития ТЭК Игорь Сечин.
Китай, как и Россия, всегда выступал против односторонних санкций, экономического давления и за универсальное и равное для всех применение норм международного права, отметил Сечин. Но по его словам, КНР, как и Россия, подвергается коммерческой дискриминации.
"Попытка вытеснить Китай и Россию из ключевых областей глобальной кооперации может дорого обойтись всей мировой экономике, бумерангом ударив по самим инициаторам этих процессов", - сказал Сечин в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
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