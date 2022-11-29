https://ria.ru/20221129/vystavka-1835049757.html
В Музее Москвы показали работы авторов с ментальными особенностями
В Музее Москвы показали работы авторов с ментальными особенностями - РИА Новости, 29.11.2022
В Музее Москвы показали работы авторов с ментальными особенностями
В Музее Москвы открылась выставка призеров всероссийского инклюзивного творческого конкурса "Я художник — я так вижу" и молодых авторов с метальными... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:48
2022-11-29T16:48
2022-11-29T18:50
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Музее Москвы открылась выставка призеров всероссийского инклюзивного творческого конкурса "Я художник — я так вижу" и молодых авторов с метальными особенностями, участвовавших творческой лаборатории "Я и город", сообщает пресс-служба институции."Проект "Я и город" расширяет наши представления о том, кто такой настоящий художник. Им может стать любой человек, если у него есть желание выразить себя и свои чувства в живописи, скульптуре, фотографии или любом другом виде искусства", — говорит Анна Трапкова, генеральный директор Музея Москвы.Миссия проекта — репрезентация различных типов восприятия городского пространства и ощущения себя в городе. "Работы выставки предлагают зрителям по-новому ощутить городское пространство, увидеть привычные объекты с неожиданных ракурсов. Произведения и творческие задания вовлекают в игру: мы распознаем знакомые образы, заглядываем внутрь себя и примеряем чужие обстоятельства", — объясняет Полина Жураковская, сокуратор выставки.Конкурсе "Я художник — я так вижу" ежегодный. В нем участвуют дети и молодые люди с инвалидностью, а также их братья и сестры в возрасте от 6 до 20 лет. В 2022 году приняли более 700 работ. Лучшие из них отобрало жюри из 32 институций России. В том числе эксперты из Пушкинского музея, Эрмитажа, Русского музея и Музея Москвы.Выставка проходит при поддержке благотворительного фонда социальной помощи и поддержки "Свет" и Фонда президентских грантов. Выставка "Я и город" продлится до 29 января 2023 года.
https://ria.ru/20221125/andriyaka-1834355242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, музей москвы, искусство, музеи, русский музей
Культура, Новости культуры, Выставки, Музей Москвы, Искусство, Музеи, Русский музей
16:48 29.11.2022 (обновлено: 18:50 29.11.2022)
В Музее Москвы показали работы авторов с ментальными особенностями
В Музее Москвы показали работы авторов с метальными особенностями на выставке "Я и город"
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Музее Москвы открылась выставка призеров всероссийского инклюзивного творческого конкурса "Я художник — я так вижу" и молодых авторов с метальными особенностями, участвовавших творческой лаборатории "Я и город", сообщает пресс-служба институции.
"Проект "Я и город" расширяет наши представления о том, кто такой настоящий художник. Им может стать любой человек, если у него есть желание выразить себя и свои чувства в живописи, скульптуре, фотографии или любом другом виде искусства", — говорит Анна Трапкова, генеральный директор Музея Москвы.
Миссия проекта — репрезентация различных типов восприятия городского пространства и ощущения себя в городе.
"Работы выставки предлагают зрителям по-новому ощутить городское пространство, увидеть привычные объекты с неожиданных ракурсов. Произведения и творческие задания вовлекают в игру: мы распознаем знакомые образы, заглядываем внутрь себя и примеряем чужие обстоятельства", — объясняет Полина Жураковская, сокуратор выставки.
Конкурсе "Я художник — я так вижу" ежегодный. В нем участвуют дети и молодые люди с инвалидностью, а также их братья и сестры в возрасте от 6 до 20 лет. В 2022 году приняли более 700 работ. Лучшие из них отобрало жюри из 32 институций России
. В том числе эксперты из Пушкинского музея, Эрмитажа, Русского музея
и Музея Москвы.
Выставка проходит при поддержке благотворительного фонда социальной помощи и поддержки "Свет" и Фонда президентских грантов.
Выставка "Я и город" продлится до 29 января 2023 года.