https://ria.ru/20221129/vyruchka-1834884554.html
Владимир Ефимов: выручка обрабатывающих производств Москвы выросла на 15%
Владимир Ефимов: выручка обрабатывающих производств Москвы выросла на 15% - РИА Новости, 29.11.2022
Владимир Ефимов: выручка обрабатывающих производств Москвы выросла на 15%
Суммарный объем выручки обрабатывающих предприятий несырьевого неэнергетического сектора столицы за три квартала текущего года достиг 3,8 триллиона рублей,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T09:14
2022-11-29T09:14
2022-11-29T09:14
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
технологии
экономика
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суммарный объем выручки обрабатывающих предприятий несырьевого неэнергетического сектора столицы за три квартала текущего года достиг 3,8 триллиона рублей, поднявшись на 15% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.При этом наиболее динамично росли обороты в легкой промышленности: производители текстильных, кожаных изделий, одежды и обуви увеличили выручку вдвое – до 131 миллиарда рублей. Как считают в правительстве Москвы, это обусловлено активным импортозамещением в отрасли после ухода с российского рынка ряда иностранных игроков. Рост оборота изготовителей готовых металлических изделий за период составил 95%, производителей лекарств – 60%. Также высокие темпы роста показали бумажная промышленность, металлургия, производство продуктов питания.Также столичные власти сообщили, что более 2,8 триллиона рублей из общего оборота в несырьевом неэнергетическом секторе обеспечили крупные и средние предприятия, выручка которых выросла на 14%. Весомый вклад внесли и малые предприятия, суммарная выручка которых за указанный период выросла на 17,5% до одного триллиона рублей. В столичном правительстве полагают, что опережающий рост финансовых показателей малого бизнеса объясняется не только его способностью быстро перестраиваться, реагируя на новые вызовы, но и расширением мер поддержки со стороны города.
https://ria.ru/20221128/investory-1834849342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, технологии, экономика
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Технологии, Экономика
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суммарный объем выручки обрабатывающих предприятий несырьевого неэнергетического сектора столицы за три квартала текущего года достиг 3,8 триллиона рублей, поднявшись на 15% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Лидерами по оборотам стали металлургические, пищевые и фармацевтические компании. Более трети полученной отраслью выручки – 1,3 триллиона рублей – приходится на металлургию и производство металлических изделий: от столовых приборов до строительных конструкций. Около 439 миллиардов (или 11,5%) заработали предприятия пищевой промышленности, 329 миллиардов рублей (8,7%) – фармацевтическая промышленность", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
При этом наиболее динамично росли обороты в легкой промышленности: производители текстильных, кожаных изделий, одежды и обуви увеличили выручку вдвое – до 131 миллиарда рублей. Как считают в правительстве Москвы, это обусловлено активным импортозамещением в отрасли после ухода с российского рынка ряда иностранных игроков. Рост оборота изготовителей готовых металлических изделий за период составил 95%, производителей лекарств – 60%. Также высокие темпы роста показали бумажная промышленность, металлургия, производство продуктов питания.
Также столичные власти сообщили, что более 2,8 триллиона рублей из общего оборота в несырьевом неэнергетическом секторе обеспечили крупные и средние предприятия, выручка которых выросла на 14%. Весомый вклад внесли и малые предприятия, суммарная выручка которых за указанный период выросла на 17,5% до одного триллиона рублей. В столичном правительстве полагают, что опережающий рост финансовых показателей малого бизнеса объясняется не только его способностью быстро перестраиваться, реагируя на новые вызовы, но и расширением мер поддержки со стороны города.