https://ria.ru/20221129/vyruchka-1834884554.html

Владимир Ефимов: выручка обрабатывающих производств Москвы выросла на 15%

Владимир Ефимов: выручка обрабатывающих производств Москвы выросла на 15% - РИА Новости, 29.11.2022

Владимир Ефимов: выручка обрабатывающих производств Москвы выросла на 15%

Суммарный объем выручки обрабатывающих предприятий несырьевого неэнергетического сектора столицы за три квартала текущего года достиг 3,8 триллиона рублей,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T09:14

2022-11-29T09:14

2022-11-29T09:14

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

технологии

экономика

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суммарный объем выручки обрабатывающих предприятий несырьевого неэнергетического сектора столицы за три квартала текущего года достиг 3,8 триллиона рублей, поднявшись на 15% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.При этом наиболее динамично росли обороты в легкой промышленности: производители текстильных, кожаных изделий, одежды и обуви увеличили выручку вдвое – до 131 миллиарда рублей. Как считают в правительстве Москвы, это обусловлено активным импортозамещением в отрасли после ухода с российского рынка ряда иностранных игроков. Рост оборота изготовителей готовых металлических изделий за период составил 95%, производителей лекарств – 60%. Также высокие темпы роста показали бумажная промышленность, металлургия, производство продуктов питания.Также столичные власти сообщили, что более 2,8 триллиона рублей из общего оборота в несырьевом неэнергетическом секторе обеспечили крупные и средние предприятия, выручка которых выросла на 14%. Весомый вклад внесли и малые предприятия, суммарная выручка которых за указанный период выросла на 17,5% до одного триллиона рублей. В столичном правительстве полагают, что опережающий рост финансовых показателей малого бизнеса объясняется не только его способностью быстро перестраиваться, реагируя на новые вызовы, но и расширением мер поддержки со стороны города.

https://ria.ru/20221128/investory-1834849342.html

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, технологии, экономика