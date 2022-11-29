В США заявили, что Польша вынуждает Германию отправить войска на Украину
Defense News: Германии придется отправить на Украину войска в случае поставок ЗРК Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Предложение Польши передать немецкие ЗРК Patriot Киеву провоцирует прямое вовлечение Германии в конфликт на Украине, написал обозреватель Defense News Ярослав Адамовски.
"Это бы предполагало отправку на Украину немецких солдат для управления пусковыми установками", — заявил он.
По мнению автора, Берлин все это время поддерживал Киев оружием и военной техникой, но держал свои вооруженные силы подальше от прямого участия в конфликте.
"Выполнение предложения Польши вынудило бы Германию пересечь эту черту", — добавил журналист.
Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польской стороной о патрулировании воздушного пространства истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
После этого премьер-министр Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр национальной обороны республики Мариуш Блащак предложили разместить немецкие Patriot не в Польше, а на Украине.
В свою очередь, представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац сообщил, что Германия намерена оставить ЗРК в системе противовоздушной обороны НАТО.
После начала российской спецоперации США и союзники начали накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет киевскому режиму десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
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