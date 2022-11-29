https://ria.ru/20221129/voyska-1834911475.html

В США заявили, что Польша вынуждает Германию отправить войска на Украину

В США заявили, что Польша вынуждает Германию отправить войска на Украину - РИА Новости, 29.11.2022

В США заявили, что Польша вынуждает Германию отправить войска на Украину

Предложение Польши передать немецкие ЗРК Patriot Киеву провоцирует прямое вовлечение Германии в конфликт на Украине, написал обозреватель Defense News Ярослав... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T03:00

2022-11-29T03:00

2022-11-29T03:00

в мире

кристина ламбрехт

матеуш моравецкий

ярослав качиньский

германия

украина

польша

нато

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Предложение Польши передать немецкие ЗРК Patriot Киеву провоцирует прямое вовлечение Германии в конфликт на Украине, написал обозреватель Defense News Ярослав Адамовски.По мнению автора, Берлин все это время поддерживал Киев оружием и военной техникой, но держал свои вооруженные силы подальше от прямого участия в конфликте."Выполнение предложения Польши вынудило бы Германию пересечь эту черту", — добавил журналист.Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польской стороной о патрулировании воздушного пространства истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.После этого премьер-министр Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр национальной обороны республики Мариуш Блащак предложили разместить немецкие Patriot не в Польше, а на Украине.В свою очередь, представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац сообщил, что Германия намерена оставить ЗРК в системе противовоздушной обороны НАТО.После начала российской спецоперации США и союзники начали накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет киевскому режиму десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221128/ukraina-1834857260.html

https://ria.ru/20221121/problemy-1832977823.html

германия

украина

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, кристина ламбрехт, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, германия, украина, польша, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), eurofighter typhoon