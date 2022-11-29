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В США заявили, что Польша вынуждает Германию отправить войска на Украину - РИА Новости, 29.11.2022
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В США заявили, что Польша вынуждает Германию отправить войска на Украину
В США заявили, что Польша вынуждает Германию отправить войска на Украину - РИА Новости, 29.11.2022
В США заявили, что Польша вынуждает Германию отправить войска на Украину
Предложение Польши передать немецкие ЗРК Patriot Киеву провоцирует прямое вовлечение Германии в конфликт на Украине, написал обозреватель Defense News Ярослав... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T03:00
2022-11-29T03:00
в мире
кристина ламбрехт
матеуш моравецкий
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Предложение Польши передать немецкие ЗРК Patriot Киеву провоцирует прямое вовлечение Германии в конфликт на Украине, написал обозреватель Defense News Ярослав Адамовски.По мнению автора, Берлин все это время поддерживал Киев оружием и военной техникой, но держал свои вооруженные силы подальше от прямого участия в конфликте."Выполнение предложения Польши вынудило бы Германию пересечь эту черту", — добавил журналист.Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польской стороной о патрулировании воздушного пространства истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.После этого премьер-министр Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр национальной обороны республики Мариуш Блащак предложили разместить немецкие Patriot не в Польше, а на Украине.В свою очередь, представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац сообщил, что Германия намерена оставить ЗРК в системе противовоздушной обороны НАТО.После начала российской спецоперации США и союзники начали накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет киевскому режиму десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221128/ukraina-1834857260.html
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в мире, кристина ламбрехт, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, германия, украина, польша, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), eurofighter typhoon
В мире, Кристина Ламбрехт, Матеуш Моравецкий, Ярослав Качиньский, Германия, Украина, Польша, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Eurofighter Typhoon
03:00 29.11.2022
 
В США заявили, что Польша вынуждает Германию отправить войска на Украину

Defense News: Германии придется отправить на Украину войска в случае поставок ЗРК Patriot

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Предложение Польши передать немецкие ЗРК Patriot Киеву провоцирует прямое вовлечение Германии в конфликт на Украине, написал обозреватель Defense News Ярослав Адамовски.
"Это бы предполагало отправку на Украину немецких солдат для управления пусковыми установками", — заявил он.
По мнению автора, Берлин все это время поддерживал Киев оружием и военной техникой, но держал свои вооруженные силы подальше от прямого участия в конфликте.
"Выполнение предложения Польши вынудило бы Германию пересечь эту черту", — добавил журналист.
Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польской стороной о патрулировании воздушного пространства истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
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После этого премьер-министр Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр национальной обороны республики Мариуш Блащак предложили разместить немецкие Patriot не в Польше, а на Украине.
В свою очередь, представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац сообщил, что Германия намерена оставить ЗРК в системе противовоздушной обороны НАТО.
После начала российской спецоперации США и союзники начали накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет киевскому режиму десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
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В миреКристина ЛамбрехтМатеуш МоравецкийЯрослав КачиньскийГерманияУкраинаПольшаНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Eurofighter Typhoon
 
 
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