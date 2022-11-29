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Во Владивостоке около 50 человек получили травмы из-за гололеда - РИА Новости, 29.11.2022
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Во Владивостоке около 50 человек получили травмы из-за гололеда
Во Владивостоке около 50 человек получили травмы из-за гололеда - РИА Новости, 29.11.2022
Во Владивостоке около 50 человек получили травмы из-за гололеда
Около 50 человек во Владивостоке обратились с травмами из-за гололеда в медучреждения, трое госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель минздрава... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:50
2022-11-29T11:50
происшествия
владивосток
приморский край
советский
россия
здоровье - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Около 50 человек во Владивостоке обратились с травмами из-за гололеда в медучреждения, трое госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.Циклон в понедельник принес в Приморье сильный снег с дождем и штормовой ветер, резко похолодало. К ночи дождь, прошедший в мороз, покрыл ледяной коркой автомобили, дороги, тротуары и деревья во Владивостоке. Местные жители жалуются на то, что не могут дойти до остановок, на скользких спусках многие падают."За последние сутки приморцы обращались с жалобами на травмы, полученные при падении на скользкой дороге, – ушибы, переломы, падения. По Владивостоку за сутки госпитализировано 3 человека, на амбулаторном лечении после обращения в травмпункты около 50 человек", - сказал собеседник.Он отметил, что в целом в травматологических отделениях медучреждений Приморья фиксируют незначительный рост обращений граждан в связи с гололедом.В Минздраве напомнили, что в случае травмирования на улице рекомендуется обратиться к медикам, даже если травма не выглядит опасной.В свою очередь в прокуратуре Приморского края сообщили о начале проверки информации о травмировании пешеходов во Владивостоке. "Прокурор Владивостока Иван Иванов и сотрудники прокуратур Ленинского, Первомайского, Первореченского, Советского и Фрунзенского районов Владивостока вышли на проверки исполнения требований действующего законодательства при очистке снега и наледи с автомобильных дорог, тротуаров и общественных территорий после прошедших накануне осадков", - уточняет надзорное ведомство.Во вторник ряд авиарейсов во Владивостоке задержаны или отменены из-за непогоды и противообледенительной обработки самолетов. В двух районах Приморья затруднено автобусное сообщение. Власти сообщали, что противогололедная обработка дорог в регионе продлится несколько дней.
https://ria.ru/20221128/avtobus-1834830272.html
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происшествия, владивосток, приморский край, советский , россия, здоровье - общество
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Советский , Россия, Здоровье - Общество
11:50 29.11.2022
 
Во Владивостоке около 50 человек получили травмы из-за гололеда

Около 50 человек получили травмы из-за гололеда во Владивостоке, трое госпитализированы

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб убирают снег на улицах Владивостока во время сильного снегопада
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улицах Владивостока во время сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улицах Владивостока во время сильного снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Около 50 человек во Владивостоке обратились с травмами из-за гололеда в медучреждения, трое госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.
Циклон в понедельник принес в Приморье сильный снег с дождем и штормовой ветер, резко похолодало. К ночи дождь, прошедший в мороз, покрыл ледяной коркой автомобили, дороги, тротуары и деревья во Владивостоке. Местные жители жалуются на то, что не могут дойти до остановок, на скользких спусках многие падают.
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"За последние сутки приморцы обращались с жалобами на травмы, полученные при падении на скользкой дороге, – ушибы, переломы, падения. По Владивостоку за сутки госпитализировано 3 человека, на амбулаторном лечении после обращения в травмпункты около 50 человек", - сказал собеседник.
Он отметил, что в целом в травматологических отделениях медучреждений Приморья фиксируют незначительный рост обращений граждан в связи с гололедом.
В Минздраве напомнили, что в случае травмирования на улице рекомендуется обратиться к медикам, даже если травма не выглядит опасной.
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В свою очередь в прокуратуре Приморского края сообщили о начале проверки информации о травмировании пешеходов во Владивостоке. "Прокурор Владивостока Иван Иванов и сотрудники прокуратур Ленинского, Первомайского, Первореченского, Советского и Фрунзенского районов Владивостока вышли на проверки исполнения требований действующего законодательства при очистке снега и наледи с автомобильных дорог, тротуаров и общественных территорий после прошедших накануне осадков", - уточняет надзорное ведомство.
Во вторник ряд авиарейсов во Владивостоке задержаны или отменены из-за непогоды и противообледенительной обработки самолетов. В двух районах Приморья затруднено автобусное сообщение. Власти сообщали, что противогололедная обработка дорог в регионе продлится несколько дней.
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