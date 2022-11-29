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Во Владивостоке отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды - РИА Новости, 29.11.2022
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Туризм
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Во Владивостоке отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды
Во Владивостоке отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды - РИА Новости, 29.11.2022
Во Владивостоке отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды
Ряд рейсов задержаны или отменены в аэропорту Владивостока из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:59
2022-11-29T11:59
туризм
владивосток
авиарейсы
аэропорт
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Ряд рейсов задержаны или отменены в аэропорту Владивостока из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани."Местные рейсы отменены по метеоусловиям. Задержки — из-за противообледенительной обработки самолетов", — пояснил собеседник агентства.По данным онлайн-табло, задерживаются вылеты в Москву и Новосибирск, а также из Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Советской Гавани, Благовещенска. Отменены — из Тернея, Пластуна, Преображения, Кавалерово.Циклон в понедельник принес в Приморье штормовой ветер и сильный снег с дождем, который покрыл ледяной коркой автомобили и дороги.
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владивосток, авиарейсы, аэропорт, новости - туризм, туризм, самолеты
Туризм, Владивосток, авиарейсы, Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм, Самолеты
11:59 29.11.2022
 
Во Владивостоке отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды

Ряд рейсов задержаны и отменены в аэропорту Владивостока из-за непогоды

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Ряд рейсов задержаны или отменены в аэропорту Владивостока из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
"Местные рейсы отменены по метеоусловиям. Задержки — из-за противообледенительной обработки самолетов", — пояснил собеседник агентства.
По данным онлайн-табло, задерживаются вылеты в Москву и Новосибирск, а также из Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Советской Гавани, Благовещенска. Отменены — из Тернея, Пластуна, Преображения, Кавалерово.
Циклон в понедельник принес в Приморье штормовой ветер и сильный снег с дождем, который покрыл ледяной коркой автомобили и дороги.
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ТуризмВладивостокавиарейсыАэропортНовости - ТуризмТуризмСамолеты
 
 
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