https://ria.ru/20221129/vladivostok-1834939955.html
Во Владивостоке отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды
Во Владивостоке отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды - РИА Новости, 29.11.2022
Во Владивостоке отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды
Ряд рейсов задержаны или отменены в аэропорту Владивостока из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:59
2022-11-29T11:59
2022-11-29T11:59
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Ряд рейсов задержаны или отменены в аэропорту Владивостока из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани."Местные рейсы отменены по метеоусловиям. Задержки — из-за противообледенительной обработки самолетов", — пояснил собеседник агентства.По данным онлайн-табло, задерживаются вылеты в Москву и Новосибирск, а также из Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Советской Гавани, Благовещенска. Отменены — из Тернея, Пластуна, Преображения, Кавалерово.Циклон в понедельник принес в Приморье штормовой ветер и сильный снег с дождем, который покрыл ледяной коркой автомобили и дороги.
https://ria.ru/20221126/aeroflot-1834396763.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, авиарейсы, аэропорт, новости - туризм, туризм, самолеты
Туризм, Владивосток, авиарейсы, Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм, Самолеты
Во Владивостоке отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды
Ряд рейсов задержаны и отменены в аэропорту Владивостока из-за непогоды