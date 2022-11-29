https://ria.ru/20221129/vladivostok-1834939955.html

Во Владивостоке отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды

Во Владивостоке отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды - РИА Новости, 29.11.2022

Во Владивостоке отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды

Ряд рейсов задержаны или отменены в аэропорту Владивостока из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:59

2022-11-29T11:59

2022-11-29T11:59

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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Ряд рейсов задержаны или отменены в аэропорту Владивостока из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани."Местные рейсы отменены по метеоусловиям. Задержки — из-за противообледенительной обработки самолетов", — пояснил собеседник агентства.По данным онлайн-табло, задерживаются вылеты в Москву и Новосибирск, а также из Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Советской Гавани, Благовещенска. Отменены — из Тернея, Пластуна, Преображения, Кавалерово.Циклон в понедельник принес в Приморье штормовой ветер и сильный снег с дождем, который покрыл ледяной коркой автомобили и дороги.

https://ria.ru/20221126/aeroflot-1834396763.html

владивосток

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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