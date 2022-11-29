https://ria.ru/20221129/uzel-1835042546.html

Утверждена программа создания Суйфэньхэ-Дуннинского логистического узла

Утверждена программа создания Суйфэньхэ-Дуннинского логистического узла - РИА Новости, 29.11.2022

Утверждена программа создания Суйфэньхэ-Дуннинского логистического узла

Утверждена программастроительства государственного Суйфэньхэ-Дуннинского логистического узла типа "сухопутный пограничный переход". РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:05

2022-11-29T15:05

2022-11-29T15:05

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 29 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Утверждена программастроительства государственного Суйфэньхэ-Дуннинского логистического узла типа "сухопутный пограничный переход".Общая площадь данного логистического узла 24,57 квадратных километров. Территория охватывает две государственные платформы Китая, а именно Пилотную зону свободной торговли и Комплексную бондовую зону, а также действует на основе специальных функциональных зон, таких как Ключевая пилотная зона развития и открытости, Зона приграничного экономического сотрудничества, Приграничная торговая зона, Комплексная пилотная зона трансграничной электронной коммерции и Пилотная зона приграничного экономического сотрудничества.Опираясь на использование китайской функциональной зоны совместно с зарубежными парками и зарубежными складами, данный логистический узел поможет интеграции и развитию пилотной зоны на территории КНР.

https://ria.ru/20221124/kontakty-1834000345.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай