Утверждена программа создания Суйфэньхэ-Дуннинского логистического узла
© AFP 2022 / Hector RetamalУстановка контейнера на грузовик на терминале порта Ляньюньган, провинция Цзянсу
Установка контейнера на грузовик на терминале порта Ляньюньган, провинция Цзянсу
МОСКВА, 29 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Утверждена программастроительства государственного Суйфэньхэ-Дуннинского логистического узла типа "сухопутный пограничный переход".
Общая площадь данного логистического узла 24,57 квадратных километров. Территория охватывает две государственные платформы Китая, а именно Пилотную зону свободной торговли и Комплексную бондовую зону, а также действует на основе специальных функциональных зон, таких как Ключевая пилотная зона развития и открытости, Зона приграничного экономического сотрудничества, Приграничная торговая зона, Комплексная пилотная зона трансграничной электронной коммерции и Пилотная зона приграничного экономического сотрудничества.
Опираясь на использование китайской функциональной зоны совместно с зарубежными парками и зарубежными складами, данный логистический узел поможет интеграции и развитию пилотной зоны на территории КНР.