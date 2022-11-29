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Утверждена программа создания Суйфэньхэ-Дуннинского логистического узла - РИА Новости, 29.11.2022
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Россия-Китай: Главное
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Утверждена программа создания Суйфэньхэ-Дуннинского логистического узла
Утверждена программа создания Суйфэньхэ-Дуннинского логистического узла - РИА Новости, 29.11.2022
Утверждена программа создания Суйфэньхэ-Дуннинского логистического узла
Утверждена программастроительства государственного Суйфэньхэ-Дуннинского логистического узла типа "сухопутный пограничный переход". РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:05
2022-11-29T15:05
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 29 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Утверждена программастроительства государственного Суйфэньхэ-Дуннинского логистического узла типа "сухопутный пограничный переход".Общая площадь данного логистического узла 24,57 квадратных километров. Территория охватывает две государственные платформы Китая, а именно Пилотную зону свободной торговли и Комплексную бондовую зону, а также действует на основе специальных функциональных зон, таких как Ключевая пилотная зона развития и открытости, Зона приграничного экономического сотрудничества, Приграничная торговая зона, Комплексная пилотная зона трансграничной электронной коммерции и Пилотная зона приграничного экономического сотрудничества.Опираясь на использование китайской функциональной зоны совместно с зарубежными парками и зарубежными складами, данный логистический узел поможет интеграции и развитию пилотной зоны на территории КНР.
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
15:05 29.11.2022
 

Утверждена программа создания Суйфэньхэ-Дуннинского логистического узла

© AFP 2022 / Hector RetamalУстановка контейнера на грузовик на терминале порта Ляньюньган, провинция Цзянсу
Установка контейнера на грузовик на терминале порта Ляньюньган, провинция Цзянсу - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
Установка контейнера на грузовик на терминале порта Ляньюньган, провинция Цзянсу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Утверждена программастроительства государственного Суйфэньхэ-Дуннинского логистического узла типа "сухопутный пограничный переход".
Общая площадь данного логистического узла 24,57 квадратных километров. Территория охватывает две государственные платформы Китая, а именно Пилотную зону свободной торговли и Комплексную бондовую зону, а также действует на основе специальных функциональных зон, таких как Ключевая пилотная зона развития и открытости, Зона приграничного экономического сотрудничества, Приграничная торговая зона, Комплексная пилотная зона трансграничной электронной коммерции и Пилотная зона приграничного экономического сотрудничества.
Опираясь на использование китайской функциональной зоны совместно с зарубежными парками и зарубежными складами, данный логистический узел поможет интеграции и развитию пилотной зоны на территории КНР.
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