Рейтинг@Mail.ru
Москалькова призвала уточнить в УК понятие экономической деятельности - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/utochnenie-1835088285.html
Москалькова призвала уточнить в УК понятие экономической деятельности
Москалькова призвала уточнить в УК понятие экономической деятельности - РИА Новости, 29.11.2022
Москалькова призвала уточнить в УК понятие экономической деятельности
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимание на важность введения в уголовное законодательство понятия экономической и... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:26
2022-11-29T17:26
общество
здоровье - общество
татьяна москалькова
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимание на важность введения в уголовное законодательство понятия экономической и предпринимательской деятельности, что позволит реже заключать под стражу предпринимателей.Сейчас в Уголовном кодексе есть отдельные пункты о "мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности". Но само понятие предпринимательской деятельности не определено, следствие иногда трактует ее не как предпринимательство, а как обычное мошенничество. Ранее президент Владимир Путин сообщал, что нужно убрать уголовное наказание за экономические преступления, если ущерб возмещен."Со своей стороны, хотелось бы назвать ряд актуальных направлений для совместной с судейским корпусом работы..., определение в уголовном законодательстве понятия "предпринимательской и иной экономической деятельности". Это поможет реже применять судами в отношении предпринимателей меру пресечения в виде заключения под стражу", - написала Москалькова в своем Telegram-канале, комментируя выступление президента России Владимира Путина на X Всероссийском съезде судей.Кроме того, омбудсмен призвала развивать формы электронного документа в судах, что "позволит сократить срок пребывания в СИЗО". Также, по ее словам, более широкое использование видео-конференц-связи "обеспечит участие" осужденных в следственных действиях или судебном разбирательстве без его перевода из исправительных учреждений в СИЗО.
https://ria.ru/20221129/putin-1835081821.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_b578bc7bc7f6bbcba0bfe09dd6a53f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, татьяна москалькова, владимир путин, россия
Общество, Здоровье - Общество, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Россия
17:26 29.11.2022
 
Москалькова призвала уточнить в УК понятие экономической деятельности

Омбудсмен Москалькова призвала уточнить в УК понятие экономической деятельности

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимание на важность введения в уголовное законодательство понятия экономической и предпринимательской деятельности, что позволит реже заключать под стражу предпринимателей.
Сейчас в Уголовном кодексе есть отдельные пункты о "мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности". Но само понятие предпринимательской деятельности не определено, следствие иногда трактует ее не как предпринимательство, а как обычное мошенничество. Ранее президент Владимир Путин сообщал, что нужно убрать уголовное наказание за экономические преступления, если ущерб возмещен.
"Со своей стороны, хотелось бы назвать ряд актуальных направлений для совместной с судейским корпусом работы..., определение в уголовном законодательстве понятия "предпринимательской и иной экономической деятельности". Это поможет реже применять судами в отношении предпринимателей меру пресечения в виде заключения под стражу", - написала Москалькова в своем Telegram-канале, комментируя выступление президента России Владимира Путина на X Всероссийском съезде судей.
Кроме того, омбудсмен призвала развивать формы электронного документа в судах, что "позволит сократить срок пребывания в СИЗО". Также, по ее словам, более широкое использование видео-конференц-связи "обеспечит участие" осужденных в следственных действиях или судебном разбирательстве без его перевода из исправительных учреждений в СИЗО.
Президент РФ Владимир Путин выступает на Х Всероссийском съезде судей, посвященном 100-летию Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 15:10
Путин призвал российских судей соответствовать "олимпийскому" статусу судов
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоТатьяна МоскальковаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала