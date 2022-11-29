Москалькова призвала уточнить в УК понятие экономической деятельности
Омбудсмен Москалькова призвала уточнить в УК понятие экономической деятельности
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимание на важность введения в уголовное законодательство понятия экономической и предпринимательской деятельности, что позволит реже заключать под стражу предпринимателей.
Сейчас в Уголовном кодексе есть отдельные пункты о "мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности". Но само понятие предпринимательской деятельности не определено, следствие иногда трактует ее не как предпринимательство, а как обычное мошенничество. Ранее президент Владимир Путин сообщал, что нужно убрать уголовное наказание за экономические преступления, если ущерб возмещен.
"Со своей стороны, хотелось бы назвать ряд актуальных направлений для совместной с судейским корпусом работы..., определение в уголовном законодательстве понятия "предпринимательской и иной экономической деятельности". Это поможет реже применять судами в отношении предпринимателей меру пресечения в виде заключения под стражу", - написала Москалькова в своем Telegram-канале, комментируя выступление президента России Владимира Путина на X Всероссийском съезде судей.
Кроме того, омбудсмен призвала развивать формы электронного документа в судах, что "позволит сократить срок пребывания в СИЗО". Также, по ее словам, более широкое использование видео-конференц-связи "обеспечит участие" осужденных в следственных действиях или судебном разбирательстве без его перевода из исправительных учреждений в СИЗО.