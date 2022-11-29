https://ria.ru/20221129/utochnenie-1835088285.html

Москалькова призвала уточнить в УК понятие экономической деятельности

Москалькова призвала уточнить в УК понятие экономической деятельности - РИА Новости, 29.11.2022

Москалькова призвала уточнить в УК понятие экономической деятельности

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимание на важность введения в уголовное законодательство понятия экономической и... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:26

2022-11-29T17:26

2022-11-29T17:26

общество

здоровье - общество

татьяна москалькова

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимание на важность введения в уголовное законодательство понятия экономической и предпринимательской деятельности, что позволит реже заключать под стражу предпринимателей.Сейчас в Уголовном кодексе есть отдельные пункты о "мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности". Но само понятие предпринимательской деятельности не определено, следствие иногда трактует ее не как предпринимательство, а как обычное мошенничество. Ранее президент Владимир Путин сообщал, что нужно убрать уголовное наказание за экономические преступления, если ущерб возмещен."Со своей стороны, хотелось бы назвать ряд актуальных направлений для совместной с судейским корпусом работы..., определение в уголовном законодательстве понятия "предпринимательской и иной экономической деятельности". Это поможет реже применять судами в отношении предпринимателей меру пресечения в виде заключения под стражу", - написала Москалькова в своем Telegram-канале, комментируя выступление президента России Владимира Путина на X Всероссийском съезде судей.Кроме того, омбудсмен призвала развивать формы электронного документа в судах, что "позволит сократить срок пребывания в СИЗО". Также, по ее словам, более широкое использование видео-конференц-связи "обеспечит участие" осужденных в следственных действиях или судебном разбирательстве без его перевода из исправительных учреждений в СИЗО.

https://ria.ru/20221129/putin-1835081821.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, татьяна москалькова, владимир путин, россия