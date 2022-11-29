https://ria.ru/20221129/ukraina-1835110030.html

Главы МИД НАТО договорились помогать Украине восстанавливать инфраструктуру

Главы МИД НАТО договорились помогать Украине восстанавливать инфраструктуру - РИА Новости, 29.11.2022

Главы МИД НАТО договорились помогать Украине восстанавливать инфраструктуру

Главы МИД стран НАТО по итогам первого дня заседаний в Бухаресте договорились оказать содействие Украине в восстановлении критической инфраструктуры и защите... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:48

2022-11-29T18:48

2022-11-29T18:48

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран НАТО по итогам первого дня заседаний в Бухаресте договорились оказать содействие Украине в восстановлении критической инфраструктуры и защите населения от ракетных ударов, говорится в распространенном заявлении по итогам заседания.Заседание глав МИД стран альянса проходит в Румынии 29-30 ноября."Мы будем продолжать и еще более усиливать политическую и практическую поддержку Украины… так долго, как это будет необходимо... Мы будем поддерживать Украину в ее усилиях по восстановлению энергетической инфраструктуры и защите ее населения от ракетных ударов", - указывается в документе. В НАТО также отметили продолжение политики "открытых дверей" и подтвердили приверженность решениям, принятым на саммите в Бухаресте в 2008 году в отношении потенциального членства в альянсе Украины и Грузии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр