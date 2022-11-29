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Главы МИД НАТО договорились помогать Украине восстанавливать инфраструктуру - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/ukraina-1835110030.html
Главы МИД НАТО договорились помогать Украине восстанавливать инфраструктуру
Главы МИД НАТО договорились помогать Украине восстанавливать инфраструктуру - РИА Новости, 29.11.2022
Главы МИД НАТО договорились помогать Украине восстанавливать инфраструктуру
Главы МИД стран НАТО по итогам первого дня заседаний в Бухаресте договорились оказать содействие Украине в восстановлении критической инфраструктуры и защите... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T18:48
2022-11-29T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран НАТО по итогам первого дня заседаний в Бухаресте договорились оказать содействие Украине в восстановлении критической инфраструктуры и защите населения от ракетных ударов, говорится в распространенном заявлении по итогам заседания.Заседание глав МИД стран альянса проходит в Румынии 29-30 ноября."Мы будем продолжать и еще более усиливать политическую и практическую поддержку Украины… так долго, как это будет необходимо... Мы будем поддерживать Украину в ее усилиях по восстановлению энергетической инфраструктуры и защите ее населения от ракетных ударов", - указывается в документе. В НАТО также отметили продолжение политики "открытых дверей" и подтвердили приверженность решениям, принятым на саммите в Бухаресте в 2008 году в отношении потенциального членства в альянсе Украины и Грузии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:48 29.11.2022
 
Главы МИД НАТО договорились помогать Украине восстанавливать инфраструктуру

Главы МИД стран НАТО договорились о содействии Украине в восстановлении инфраструктуры

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран НАТО по итогам первого дня заседаний в Бухаресте договорились оказать содействие Украине в восстановлении критической инфраструктуры и защите населения от ракетных ударов, говорится в распространенном заявлении по итогам заседания.
Заседание глав МИД стран альянса проходит в Румынии 29-30 ноября.
"Мы будем продолжать и еще более усиливать политическую и практическую поддержку Украины… так долго, как это будет необходимо... Мы будем поддерживать Украину в ее усилиях по восстановлению энергетической инфраструктуры и защите ее населения от ракетных ударов", - указывается в документе. В НАТО также отметили продолжение политики "открытых дверей" и подтвердили приверженность решениям, принятым на саммите в Бухаресте в 2008 году в отношении потенциального членства в альянсе Украины и Грузии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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