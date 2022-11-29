Рейтинг@Mail.ru
Вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается, заявил глава МИД Словении - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/ukraina-1835049489.html
Вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается, заявил глава МИД Словении
Вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается, заявил глава МИД Словении - РИА Новости, 29.11.2022
Вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается, заявил глава МИД Словении
Украина находится в состоянии конфликта, поэтому обсуждение ее вступления в НАТО лучше провести в другое, более подходящее время, заявила глава МИД Словении... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:32
2022-11-29T15:32
в мире
украина
словения
бухарест
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_447750ec850ff31271bde4783c7a2db2.jpg
БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Украина находится в состоянии конфликта, поэтому обсуждение ее вступления в НАТО лучше провести в другое, более подходящее время, заявила глава МИД Словении Таня Файон.Словенский министр иностранных дел во вторник участвует в саммите глав МИД НАТО в Бухаресте. Журналисты спросили ее перед началом заседания, поддерживает ли официальная Любляна вступление Киева в Североатлантический альянс.Главы МИД стран НАТО на встрече в Бухаресте заявят, что время для вступления Украины в альянс еще не пришло, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники."Не ожидаю обсуждения этого сегодня. Словения придерживается политики открытости для вступления новых членов в НАТО. Но есть вопрос времени – когда и как", -&nbsp; заявила Файон, трансляция велась на сайте НАТО.По ее словам, Украина находится в состоянии конфликта, "сейчас обсуждение ее членства не находится "на столе", мы готовы к обсуждению этого, когда время будет подходящим"."Словения продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине - от военной помощи до гуманитарной и материальной помощи… Мы отправляем электрогенераторы для помощи инфраструктуре и реконструкции, это не только постконфликтная помощь, мы должны сделать это сейчас. Зима близко", - подчеркнула глава МИД Словении.Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
https://ria.ru/20221129/rszo-1835048674.html
https://ria.ru/20221129/nato-1835028030.html
украина
словения
бухарест
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7494d5849c1c3befd8db74935c6a7227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словения, бухарест, россия
В мире, Украина, Словения, Бухарест, Россия
15:32 29.11.2022
 
Вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается, заявил глава МИД Словении

Глава МИД Словении Файон: вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях Украины и стран НАТО во Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Украина находится в состоянии конфликта, поэтому обсуждение ее вступления в НАТО лучше провести в другое, более подходящее время, заявила глава МИД Словении Таня Файон.
Словенский министр иностранных дел во вторник участвует в саммите глав МИД НАТО в Бухаресте. Журналисты спросили ее перед началом заседания, поддерживает ли официальная Любляна вступление Киева в Североатлантический альянс.
Французская реактивная система залпового огня LRU - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 15:29
Резников сообщил о прибытии на Украину РСЗО из Франции
Главы МИД стран НАТО на встрече в Бухаресте заявят, что время для вступления Украины в альянс еще не пришло, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Не ожидаю обсуждения этого сегодня. Словения придерживается политики открытости для вступления новых членов в НАТО. Но есть вопрос времени – когда и как", -  заявила Файон, трансляция велась на сайте НАТО.
По ее словам, Украина находится в состоянии конфликта, "сейчас обсуждение ее членства не находится "на столе", мы готовы к обсуждению этого, когда время будет подходящим".
"Словения продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине - от военной помощи до гуманитарной и материальной помощи… Мы отправляем электрогенераторы для помощи инфраструктуре и реконструкции, это не только постконфликтная помощь, мы должны сделать это сейчас. Зима близко", - подчеркнула глава МИД Словении.
Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 14:21
НАТО будет усиливать присутствие от Черного до Балтийского моря
 
В миреУкраинаСловенияБухарестРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала