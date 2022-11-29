https://ria.ru/20221129/ukraina-1835049489.html
Вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается, заявил глава МИД Словении
Вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается, заявил глава МИД Словении - РИА Новости, 29.11.2022
Вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается, заявил глава МИД Словении
Украина находится в состоянии конфликта, поэтому обсуждение ее вступления в НАТО лучше провести в другое, более подходящее время, заявила глава МИД Словении... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:32
2022-11-29T15:32
2022-11-29T15:32
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БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Украина находится в состоянии конфликта, поэтому обсуждение ее вступления в НАТО лучше провести в другое, более подходящее время, заявила глава МИД Словении Таня Файон.Словенский министр иностранных дел во вторник участвует в саммите глав МИД НАТО в Бухаресте. Журналисты спросили ее перед началом заседания, поддерживает ли официальная Любляна вступление Киева в Североатлантический альянс.Главы МИД стран НАТО на встрече в Бухаресте заявят, что время для вступления Украины в альянс еще не пришло, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники."Не ожидаю обсуждения этого сегодня. Словения придерживается политики открытости для вступления новых членов в НАТО. Но есть вопрос времени – когда и как", - заявила Файон, трансляция велась на сайте НАТО.По ее словам, Украина находится в состоянии конфликта, "сейчас обсуждение ее членства не находится "на столе", мы готовы к обсуждению этого, когда время будет подходящим"."Словения продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине - от военной помощи до гуманитарной и материальной помощи… Мы отправляем электрогенераторы для помощи инфраструктуре и реконструкции, это не только постконфликтная помощь, мы должны сделать это сейчас. Зима близко", - подчеркнула глава МИД Словении.Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
https://ria.ru/20221129/rszo-1835048674.html
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в мире, украина, словения, бухарест, россия
В мире, Украина, Словения, Бухарест, Россия
Вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается, заявил глава МИД Словении
Глава МИД Словении Файон: вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается
БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Украина находится в состоянии конфликта, поэтому обсуждение ее вступления в НАТО лучше провести в другое, более подходящее время, заявила глава МИД Словении Таня Файон.
Словенский министр иностранных дел во вторник участвует в саммите глав МИД НАТО в Бухаресте
. Журналисты спросили ее перед началом заседания, поддерживает ли официальная Любляна вступление Киева
в Североатлантический альянс.
Главы МИД стран НАТО на встрече в Бухаресте заявят, что время для вступления Украины в альянс еще не пришло, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Не ожидаю обсуждения этого сегодня. Словения придерживается политики открытости для вступления новых членов в НАТО. Но есть вопрос времени – когда и как", - заявила Файон, трансляция велась на сайте НАТО.
По ее словам, Украина находится в состоянии конфликта, "сейчас обсуждение ее членства не находится "на столе", мы готовы к обсуждению этого, когда время будет подходящим".
"Словения продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине - от военной помощи до гуманитарной и материальной помощи… Мы отправляем электрогенераторы для помощи инфраструктуре и реконструкции, это не только постконфликтная помощь, мы должны сделать это сейчас. Зима близко", - подчеркнула глава МИД Словении.
Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия
и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе
поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.