https://ria.ru/20221129/ukraina-1835049489.html

Вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается, заявил глава МИД Словении

Вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается, заявил глава МИД Словении - РИА Новости, 29.11.2022

Вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается, заявил глава МИД Словении

Украина находится в состоянии конфликта, поэтому обсуждение ее вступления в НАТО лучше провести в другое, более подходящее время, заявила глава МИД Словении... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:32

2022-11-29T15:32

2022-11-29T15:32

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БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Украина находится в состоянии конфликта, поэтому обсуждение ее вступления в НАТО лучше провести в другое, более подходящее время, заявила глава МИД Словении Таня Файон.Словенский министр иностранных дел во вторник участвует в саммите глав МИД НАТО в Бухаресте. Журналисты спросили ее перед началом заседания, поддерживает ли официальная Любляна вступление Киева в Североатлантический альянс.Главы МИД стран НАТО на встрече в Бухаресте заявят, что время для вступления Украины в альянс еще не пришло, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники."Не ожидаю обсуждения этого сегодня. Словения придерживается политики открытости для вступления новых членов в НАТО. Но есть вопрос времени – когда и как", - заявила Файон, трансляция велась на сайте НАТО.По ее словам, Украина находится в состоянии конфликта, "сейчас обсуждение ее членства не находится "на столе", мы готовы к обсуждению этого, когда время будет подходящим"."Словения продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине - от военной помощи до гуманитарной и материальной помощи… Мы отправляем электрогенераторы для помощи инфраструктуре и реконструкции, это не только постконфликтная помощь, мы должны сделать это сейчас. Зима близко", - подчеркнула глава МИД Словении.Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.

https://ria.ru/20221129/rszo-1835048674.html

https://ria.ru/20221129/nato-1835028030.html

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