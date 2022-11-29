https://ria.ru/20221129/udobreniya-1835131658.html

ООН: путь первой партии российских удобрений из Европы займет около 30 дней

ООН: путь первой партии российских удобрений из Европы займет около 30 дней - РИА Новости, 29.11.2022

ООН: путь первой партии российских удобрений из Европы займет около 30 дней

Судно с первой партией российских удобрений, находящихся в европейских портах, будет идти до Мозамбика около 30 дней, оттуда груз доставят по земле в Малави,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T20:50

2022-11-29T20:50

2022-11-29T20:50

в мире

стефан дюжаррик

мозамбик

малави

европа

оон

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ООН, 29 ноя - РИА Новости. Судно с первой партией российских удобрений, находящихся в европейских портах, будет идти до Мозамбика около 30 дней, оттуда груз доставят по земле в Малави, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Во вторник первая партия из российских удобрений, находящихся в портах Европы, отправилась из порта в Нидерландах, на борту 20 тысяч тонн.

https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833564723.html

мозамбик

малави

европа

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, стефан дюжаррик, мозамбик, малави, европа, оон