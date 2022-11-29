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ООН: путь первой партии российских удобрений из Европы займет около 30 дней - РИА Новости, 29.11.2022
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ООН: путь первой партии российских удобрений из Европы займет около 30 дней
ООН: путь первой партии российских удобрений из Европы займет около 30 дней - РИА Новости, 29.11.2022
ООН: путь первой партии российских удобрений из Европы займет около 30 дней
Судно с первой партией российских удобрений, находящихся в европейских портах, будет идти до Мозамбика около 30 дней, оттуда груз доставят по земле в Малави,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:50
2022-11-29T20:50
в мире
стефан дюжаррик
мозамбик
малави
европа
оон
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ООН, 29 ноя - РИА Новости. Судно с первой партией российских удобрений, находящихся в европейских портах, будет идти до Мозамбика около 30 дней, оттуда груз доставят по земле в Малави, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Во вторник первая партия из российских удобрений, находящихся в портах Европы, отправилась из порта в Нидерландах, на борту 20 тысяч тонн.
https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833564723.html
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в мире, стефан дюжаррик, мозамбик, малави, европа, оон
В мире, Стефан Дюжаррик, Мозамбик, Малави, Европа, ООН
20:50 29.11.2022
 
ООН: путь первой партии российских удобрений из Европы займет около 30 дней

ООН: путь первой партии российских удобрений из Европы по морю займет около 30 дней

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае. Архивное фото
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ООН, 29 ноя - РИА Новости. Судно с первой партией российских удобрений, находящихся в европейских портах, будет идти до Мозамбика около 30 дней, оттуда груз доставят по земле в Малави, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Доставка займет около 30 дней до порта Мозамбика. Оттуда груз пойдет по земле", - сказал Дюжарик на брифинге.
Во вторник первая партия из российских удобрений, находящихся в портах Европы, отправилась из порта в Нидерландах, на борту 20 тысяч тонн.
Удобрения - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 10:16
Путин одобрил идею главы "Уралхима" о разблокировке удобрений
 
В миреСтефан ДюжаррикМозамбикМалавиЕвропаООН
 
 
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