https://ria.ru/20221129/udobreniya-1835131658.html
ООН: путь первой партии российских удобрений из Европы займет около 30 дней
ООН: путь первой партии российских удобрений из Европы займет около 30 дней - РИА Новости, 29.11.2022
ООН: путь первой партии российских удобрений из Европы займет около 30 дней
Судно с первой партией российских удобрений, находящихся в европейских портах, будет идти до Мозамбика около 30 дней, оттуда груз доставят по земле в Малави,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:50
2022-11-29T20:50
2022-11-29T20:50
в мире
стефан дюжаррик
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ООН, 29 ноя - РИА Новости. Судно с первой партией российских удобрений, находящихся в европейских портах, будет идти до Мозамбика около 30 дней, оттуда груз доставят по земле в Малави, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Во вторник первая партия из российских удобрений, находящихся в портах Европы, отправилась из порта в Нидерландах, на борту 20 тысяч тонн.
https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833564723.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стефан дюжаррик, мозамбик, малави, европа, оон
В мире, Стефан Дюжаррик, Мозамбик, Малави, Европа, ООН
ООН: путь первой партии российских удобрений из Европы займет около 30 дней
ООН: путь первой партии российских удобрений из Европы по морю займет около 30 дней