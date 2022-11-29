https://ria.ru/20221129/turtsiya-1835054255.html

Эрдоган считает, что Турция должна находиться в центре нового миропорядка

Эрдоган считает, что Турция должна находиться в центре нового миропорядка - РИА Новости, 29.11.2022

Эрдоган считает, что Турция должна находиться в центре нового миропорядка

Турция должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности, считает президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:42

2022-11-29T15:42

2022-11-29T15:42

турция

в мире

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Турция должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности, считает президент страны Тайип Эрдоган."Наша страна должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности меняющейся глобальной политической и экономической архитектуры", - сказал Эрдоган на VII заседании правления Федерации отельеров Турции во вторник в Анкаре, его слова приводит агентство Anadolu.По словам турецкого лидера, вопреки короткому спаду из-за пандемии, Турция не меняет задач в сфере туризма, нацелена на максимальное повышение доходов и рост турпотока."Турция по итогам 2021 года находилась на четвертом месте в мире по числу туристов, а по объемам доходов от туризма - на восьмой позиции. Прогнозы на 2022 год намного более обнадеживающие", - отметил турецкий лидер.

https://ria.ru/20220917/shos-1817462192.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, в мире, реджеп тайип эрдоган