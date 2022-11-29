https://ria.ru/20221129/turtsiya-1835054255.html
Эрдоган считает, что Турция должна находиться в центре нового миропорядка
Эрдоган считает, что Турция должна находиться в центре нового миропорядка - РИА Новости, 29.11.2022
Эрдоган считает, что Турция должна находиться в центре нового миропорядка
Турция должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности, считает президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:42
2022-11-29T15:42
2022-11-29T15:42
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Турция должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности, считает президент страны Тайип Эрдоган."Наша страна должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности меняющейся глобальной политической и экономической архитектуры", - сказал Эрдоган на VII заседании правления Федерации отельеров Турции во вторник в Анкаре, его слова приводит агентство Anadolu.По словам турецкого лидера, вопреки короткому спаду из-за пандемии, Турция не меняет задач в сфере туризма, нацелена на максимальное повышение доходов и рост турпотока."Турция по итогам 2021 года находилась на четвертом месте в мире по числу туристов, а по объемам доходов от туризма - на восьмой позиции. Прогнозы на 2022 год намного более обнадеживающие", - отметил турецкий лидер.
https://ria.ru/20220917/shos-1817462192.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, реджеп тайип эрдоган
Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган считает, что Турция должна находиться в центре нового миропорядка
Эрдоган: Турция должна использовать все возможности и быть в центре нового миропорядка