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Эрдоган считает, что Турция должна находиться в центре нового миропорядка - РИА Новости, 29.11.2022
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Эрдоган считает, что Турция должна находиться в центре нового миропорядка
Эрдоган считает, что Турция должна находиться в центре нового миропорядка - РИА Новости, 29.11.2022
Эрдоган считает, что Турция должна находиться в центре нового миропорядка
Турция должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности, считает президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:42
2022-11-29T15:42
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Турция должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности, считает президент страны Тайип Эрдоган."Наша страна должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности меняющейся глобальной политической и экономической архитектуры", - сказал Эрдоган на VII заседании правления Федерации отельеров Турции во вторник в Анкаре, его слова приводит агентство Anadolu.По словам турецкого лидера, вопреки короткому спаду из-за пандемии, Турция не меняет задач в сфере туризма, нацелена на максимальное повышение доходов и рост турпотока."Турция по итогам 2021 года находилась на четвертом месте в мире по числу туристов, а по объемам доходов от туризма - на восьмой позиции. Прогнозы на 2022 год намного более обнадеживающие", - отметил турецкий лидер.
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турция, в мире, реджеп тайип эрдоган
Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
15:42 29.11.2022
 
Эрдоган считает, что Турция должна находиться в центре нового миропорядка

Эрдоган: Турция должна использовать все возможности и быть в центре нового миропорядка

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Турция должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности, считает президент страны Тайип Эрдоган.
"Наша страна должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности меняющейся глобальной политической и экономической архитектуры", - сказал Эрдоган на VII заседании правления Федерации отельеров Турции во вторник в Анкаре, его слова приводит агентство Anadolu.
По словам турецкого лидера, вопреки короткому спаду из-за пандемии, Турция не меняет задач в сфере туризма, нацелена на максимальное повышение доходов и рост турпотока.
"Турция по итогам 2021 года находилась на четвертом месте в мире по числу туристов, а по объемам доходов от туризма - на восьмой позиции. Прогнозы на 2022 год намного более обнадеживающие", - отметил турецкий лидер.
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На четырех опорах: ШОС будет строить устойчивый мир
 
ТурцияВ миреРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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