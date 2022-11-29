Рейтинг@Mail.ru
Чавушоглу заявил, что Турция выполняет все требования конвенции Монтре - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/turtsiya-1835047922.html
Чавушоглу заявил, что Турция выполняет все требования конвенции Монтре
Чавушоглу заявил, что Турция выполняет все требования конвенции Монтре - РИА Новости, 29.11.2022
Чавушоглу заявил, что Турция выполняет все требования конвенции Монтре
Турция выполняет все требования Конвенции Монтрё, ни одно военное судно не проследовало через проливы, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:27
2022-11-29T15:27
в мире
мевлют чавушоглу
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448869_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_f5089574a0e5a6af06a2c0adec5e8827.jpg
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Турция выполняет все требования Конвенции Монтрё, ни одно военное судно не проследовало через проливы, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы."Турция выполняет все требования Конвенции Монтрё, что позволило снизить накал напряженности в черноморском регионе. Начиная с марта ни одно военное судно не проследовало через турецкие проливы. Ни один российский военный самолет не использовал воздушное пространство Турции на пути в Сирию. Анкара при каждой возможности призывает страны к сдержанности", - приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.Чавушоглу подчеркнул, проблема Украины не решится одной критикой, и необходимы конкретные шаги. "Необходим справедливый мир для Украины. Именно этого добивается Турция", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812793779.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448869_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_7df9436acc37242223b4845b279e5cd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мевлют чавушоглу, турция
В мире, Мевлют Чавушоглу, Турция
15:27 29.11.2022
 
Чавушоглу заявил, что Турция выполняет все требования конвенции Монтре

Чавушоглу заявил, что Турция с марта не пропустила через проливы ни одного военного судна

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Турция выполняет все требования Конвенции Монтрё, ни одно военное судно не проследовало через проливы, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
"Турция выполняет все требования Конвенции Монтрё, что позволило снизить накал напряженности в черноморском регионе. Начиная с марта ни одно военное судно не проследовало через турецкие проливы. Ни один российский военный самолет не использовал воздушное пространство Турции на пути в Сирию. Анкара при каждой возможности призывает страны к сдержанности", - приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.
Чавушоглу подчеркнул, проблема Украины не решится одной критикой, и необходимы конкретные шаги. "Необходим справедливый мир для Украины. Именно этого добивается Турция", - подчеркнул он.
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 08:34
Турция увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
 
В миреМевлют ЧавушоглуТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала