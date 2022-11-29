https://ria.ru/20221129/turtsiya-1835047922.html

Чавушоглу заявил, что Турция выполняет все требования конвенции Монтре

Чавушоглу заявил, что Турция выполняет все требования конвенции Монтре - РИА Новости, 29.11.2022

Чавушоглу заявил, что Турция выполняет все требования конвенции Монтре

Турция выполняет все требования Конвенции Монтрё, ни одно военное судно не проследовало через проливы, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:27

2022-11-29T15:27

2022-11-29T15:27

в мире

мевлют чавушоглу

турция

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Турция выполняет все требования Конвенции Монтрё, ни одно военное судно не проследовало через проливы, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы."Турция выполняет все требования Конвенции Монтрё, что позволило снизить накал напряженности в черноморском регионе. Начиная с марта ни одно военное судно не проследовало через турецкие проливы. Ни один российский военный самолет не использовал воздушное пространство Турции на пути в Сирию. Анкара при каждой возможности призывает страны к сдержанности", - приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.Чавушоглу подчеркнул, проблема Украины не решится одной критикой, и необходимы конкретные шаги. "Необходим справедливый мир для Украины. Именно этого добивается Турция", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812793779.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мевлют чавушоглу, турция