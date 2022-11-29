Чавушоглу заявил, что Турция выполняет все требования конвенции Монтре
Чавушоглу заявил, что Турция с марта не пропустила через проливы ни одного военного судна
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Турция выполняет все требования Конвенции Монтрё, ни одно военное судно не проследовало через проливы, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
"Турция выполняет все требования Конвенции Монтрё, что позволило снизить накал напряженности в черноморском регионе. Начиная с марта ни одно военное судно не проследовало через турецкие проливы. Ни один российский военный самолет не использовал воздушное пространство Турции на пути в Сирию. Анкара при каждой возможности призывает страны к сдержанности", - приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.
Чавушоглу подчеркнул, проблема Украины не решится одной критикой, и необходимы конкретные шаги. "Необходим справедливый мир для Украины. Именно этого добивается Турция", - подчеркнул он.
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