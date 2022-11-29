https://ria.ru/20221129/turtsiya-1834935146.html

Эрдоган: Турция не будет отчитываться за операции на севере Сирии и Ирака

Эрдоган: Турция не будет отчитываться за операции на севере Сирии и Ирака - РИА Новости, 29.11.2022

Эрдоган: Турция не будет отчитываться за операции на севере Сирии и Ирака

Военные операции Анкары на севере Сирии и Ирака не должны никого беспокоить, так как они направлены на укрепление мира и безопасности, заявил президент Турции... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T09:44

2022-11-29T09:44

2022-11-29T12:04

в мире

турция

рабочая партия курдистана

сирийские демократические силы

сирия

ирак

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. Военные операции Анкары на севере Сирии и Ирака не должны никого беспокоить, так как они направлены на укрепление мира и безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Эрдоган также отметил, что Анкара "не будет терпеть лицемерие" некоторых стран, которые продолжают поддерживать террористические организации, всего лишь сменившие названия.Так, по его словам, запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана действует на севере Сирии под наименованиями PYD и YPG, а также называет себя "Сирийскими демократическими силами".Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на турецкие официальные источники, Анкара потребовала от курдских формирований покинуть города Манбидж, Айн-аль-Араб (Кобани) и Телль-Рифат в провинции Алеппо.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла РПК на севере Сирии, а также в Ираке. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.В свою очередь, замглавы МИД Сирии Айман Сусан заявил, что Турция своими ударами нарушила суверенитет страны и международное право, что ведет к дальнейшей эскалации ситуации.Как отметил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва надеется, что Анкара услышит призывы воздержаться от операции в Сирии, так как это может привести к росту насилия на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20221129/erdogan-1834889163.html

https://ria.ru/20221129/siriya-1834907554.html

https://ria.ru/20221128/operatsiya-1834779885.html

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ирак

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Ольга Фомченкова

в мире, турция, рабочая партия курдистана, сирийские демократические силы, сирия, ирак, реджеп тайип эрдоган