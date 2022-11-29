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Эрдоган: Турция не будет отчитываться за операции на севере Сирии и Ирака - РИА Новости, 29.11.2022
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Эрдоган: Турция не будет отчитываться за операции на севере Сирии и Ирака
Эрдоган: Турция не будет отчитываться за операции на севере Сирии и Ирака - РИА Новости, 29.11.2022
Эрдоган: Турция не будет отчитываться за операции на севере Сирии и Ирака
Военные операции Анкары на севере Сирии и Ирака не должны никого беспокоить, так как они направлены на укрепление мира и безопасности, заявил президент Турции... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T09:44
2022-11-29T12:04
в мире
турция
рабочая партия курдистана
сирийские демократические силы
сирия
ирак
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. Военные операции Анкары на севере Сирии и Ирака не должны никого беспокоить, так как они направлены на укрепление мира и безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Эрдоган также отметил, что Анкара "не будет терпеть лицемерие" некоторых стран, которые продолжают поддерживать террористические организации, всего лишь сменившие названия.Так, по его словам, запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана действует на севере Сирии под наименованиями PYD и YPG, а также называет себя "Сирийскими демократическими силами".Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на турецкие официальные источники, Анкара потребовала от курдских формирований покинуть города Манбидж, Айн-аль-Араб (Кобани) и Телль-Рифат в провинции Алеппо.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла РПК на севере Сирии, а также в Ираке. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.В свою очередь, замглавы МИД Сирии Айман Сусан заявил, что Турция своими ударами нарушила суверенитет страны и международное право, что ведет к дальнейшей эскалации ситуации.Как отметил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва надеется, что Анкара услышит призывы воздержаться от операции в Сирии, так как это может привести к росту насилия на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20221129/erdogan-1834889163.html
https://ria.ru/20221129/siriya-1834907554.html
https://ria.ru/20221128/operatsiya-1834779885.html
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в мире, турция, рабочая партия курдистана, сирийские демократические силы, сирия, ирак, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Рабочая партия Курдистана, Сирийские демократические силы, Сирия, Ирак, Реджеп Тайип Эрдоган
09:44 29.11.2022 (обновлено: 12:04 29.11.2022)
 
Эрдоган: Турция не будет отчитываться за операции на севере Сирии и Ирака

Эрдоган: Турция не должна ни перед кем отчитываться за операции на севере Сирии и Ирака

© AP PhotoТурецкие военные
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo
Турецкие военные. Архивное фото
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АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. Военные операции Анкары на севере Сирии и Ирака не должны никого беспокоить, так как они направлены на укрепление мира и безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Турция по-прежнему полна решимости создать зону безопасности у своих южных границ глубиной в 30 километров. Нам не нужно ни у кого получать разрешение, предпринимая шаги, касающиеся безопасности нашей родины и нашего народа, и мы не будем ни перед кем отчитываться", — цитирует главу государства агентство Anadolu.
Эрдоган также отметил, что Анкара "не будет терпеть лицемерие" некоторых стран, которые продолжают поддерживать террористические организации, всего лишь сменившие названия.
Так, по его словам, запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана действует на севере Сирии под наименованиями PYD и YPG, а также называет себя "Сирийскими демократическими силами".
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Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на турецкие официальные источники, Анкара потребовала от курдских формирований покинуть города Манбидж, Айн-аль-Араб (Кобани) и Телль-Рифат в провинции Алеппо.
Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла РПК на севере Сирии, а также в Ираке. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
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Как отметил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва надеется, что Анкара услышит призывы воздержаться от операции в Сирии, так как это может привести к росту насилия на Ближнем Востоке.
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В миреТурцияРабочая партия КурдистанаСирийские демократические силыСирияИракРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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