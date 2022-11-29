09:44 29.11.2022 (обновлено: 12:04 29.11.2022)
Эрдоган: Турция не будет отчитываться за операции на севере Сирии и Ирака
Эрдоган: Турция не должна ни перед кем отчитываться за операции на севере Сирии и Ирака
© AP PhotoТурецкие военные
© AP Photo
Турецкие военные. Архивное фото
АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. Военные операции Анкары на севере Сирии и Ирака не должны никого беспокоить, так как они направлены на укрепление мира и безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Турция по-прежнему полна решимости создать зону безопасности у своих южных границ глубиной в 30 километров. Нам не нужно ни у кого получать разрешение, предпринимая шаги, касающиеся безопасности нашей родины и нашего народа, и мы не будем ни перед кем отчитываться", — цитирует главу государства агентство Anadolu.
Эрдоган также отметил, что Анкара "не будет терпеть лицемерие" некоторых стран, которые продолжают поддерживать террористические организации, всего лишь сменившие названия.
Так, по его словам, запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана действует на севере Сирии под наименованиями PYD и YPG, а также называет себя "Сирийскими демократическими силами".
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Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на турецкие официальные источники, Анкара потребовала от курдских формирований покинуть города Манбидж, Айн-аль-Араб (Кобани) и Телль-Рифат в провинции Алеппо.
Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла РПК на севере Сирии, а также в Ираке. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
В свою очередь, замглавы МИД Сирии Айман Сусан заявил, что Турция своими ударами нарушила суверенитет страны и международное право, что ведет к дальнейшей эскалации ситуации.
Как отметил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва надеется, что Анкара услышит призывы воздержаться от операции в Сирии, так как это может привести к росту насилия на Ближнем Востоке.
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