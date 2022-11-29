https://ria.ru/20221129/transport-1835098715.html

Общественный транспорт в Ярославской области оформят в едином стиле

Общественный транспорт в Ярославской области оформят в едином стиле - РИА Новости, 29.11.2022

Общественный транспорт в Ярославской области оформят в едином стиле

Общественный транспорт в Ярославской области оформят в едином стиле с использованием герба региона и его элементов, заявил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:06

2022-11-29T18:06

2022-11-29T18:06

ярославская область

общество

михаил евраев

ярославская область

ярославль

ярославский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769435521_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f3bdc98993ca8466911ff09e432c5c0.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Общественный транспорт в Ярославской области оформят в едином стиле с использованием герба региона и его элементов, заявил губернатор Михаил Евраев."Общественный транспорт области ждут серьезные преобразования, главная цель которых – обеспечить качественные и безопасные перевозки жителей и гостей региона. Уже в следующем году пассажиры получат новые, комфортные и красивые автобусы, брендированные гербом региона и оснащенные самыми современными системами", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.По данным областного правительства, проект комплексной модернизации общественного транспорта уже реализуется под контролем профильного департамента правительства области на территории Ярославля и Ярославского района. Новые современные автобусы можно встретить на межмуниципальном маршруте № 176 Ярославль (Ярославль-Главный) – Щедрино, который был выбран в качестве пилотного."С апреля 2023 года на линии выйдет еще более 600 новых автобусов, оформленных в единой цветовой гамме, используемой в официальной символике Ярославской области. Основной тон – желтый. На бортах автобусов будет размещено изображение герба региона или его элементов", - говорится в сообщении областного правительства.Сообщается также, что в числе требований, предъявляемых правительством региона к автобусам – возраст не старше одного года к моменту выхода на маршрут, низкий пол, адаптация для маломобильных групп граждан, наличие систем видеонаблюдения, речевого и визуального информирования пассажиров, учета пассажиропотока, устройств безналичной оплаты проезда, медиапанелей.

https://ria.ru/20221123/dorogi-1833770166.html

https://ria.ru/20221123/detsad-1833570816.html

ярославская область

ярославль

ярославский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил евраев, ярославская область, ярославль, ярославский район