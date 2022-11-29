Глава Верховного суда сообщил Путину о внедрении новых технологий в отрасль
Глава Верховного суда Лебедев сообщил Путину о внедрении новых технологий в отрасль
© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время встречи
© POOL
Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время встречи
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Новые технологии снизят нагрузку на судей, чтобы люди "не стояли в очереди к правосудию", заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Нагрузка на судей очень большая, существует проблема ее оптимизации. Невозможно постоянно расширять штат судей, но и невозможно, чтобы граждане стояли в очереди за судебной защитой", - сказал Лебедев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, чтобы решить проблему, суд внес в Госдуму целый пакет законопроектов об использовании новых технологий. Некоторые уже внедрены - подача документов в суд в электронном виде, рассмотрение дел в дистанционном порядке, веб- и видеосвязь.
Лебедев напомнил, что если дело не было рассмотрено в разумный срок, то можно потребовать компенсации, из таких требований суды удовлетворяют 86%.