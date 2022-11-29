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Глава Верховного суда сообщил Путину о внедрении новых технологий в отрасль - РИА Новости, 29.11.2022
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Глава Верховного суда сообщил Путину о внедрении новых технологий в отрасль
Глава Верховного суда сообщил Путину о внедрении новых технологий в отрасль - РИА Новости, 29.11.2022
Глава Верховного суда сообщил Путину о внедрении новых технологий в отрасль
Новые технологии снизят нагрузку на судей, чтобы люди "не стояли в очереди к правосудию", заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на встрече с... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:02
2022-11-29T19:02
общество
вячеслав лебедев
владимир путин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Новые технологии снизят нагрузку на судей, чтобы люди "не стояли в очереди к правосудию", заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, чтобы решить проблему, суд внес в Госдуму целый пакет законопроектов об использовании новых технологий. Некоторые уже внедрены - подача документов в суд в электронном виде, рассмотрение дел в дистанционном порядке, веб- и видеосвязь.Лебедев напомнил, что если дело не было рассмотрено в разумный срок, то можно потребовать компенсации, из таких требований суды удовлетворяют 86%.
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общество, вячеслав лебедев, владимир путин, россия, госдума рф
Общество, Вячеслав Лебедев, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ
19:02 29.11.2022
 
Глава Верховного суда сообщил Путину о внедрении новых технологий в отрасль

Глава Верховного суда Лебедев сообщил Путину о внедрении новых технологий в отрасль

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время встречи
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время встречи
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Новые технологии снизят нагрузку на судей, чтобы люди "не стояли в очереди к правосудию", заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Нагрузка на судей очень большая, существует проблема ее оптимизации. Невозможно постоянно расширять штат судей, но и невозможно, чтобы граждане стояли в очереди за судебной защитой", - сказал Лебедев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, чтобы решить проблему, суд внес в Госдуму целый пакет законопроектов об использовании новых технологий. Некоторые уже внедрены - подача документов в суд в электронном виде, рассмотрение дел в дистанционном порядке, веб- и видеосвязь.
Лебедев напомнил, что если дело не было рассмотрено в разумный срок, то можно потребовать компенсации, из таких требований суды удовлетворяют 86%.
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ОбществоВячеслав ЛебедевВладимир ПутинРоссияГосдума РФ
 
 
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