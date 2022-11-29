https://ria.ru/20221129/tekhnologii-1835114017.html

Глава Верховного суда сообщил Путину о внедрении новых технологий в отрасль

Глава Верховного суда сообщил Путину о внедрении новых технологий в отрасль - РИА Новости, 29.11.2022

Глава Верховного суда сообщил Путину о внедрении новых технологий в отрасль

Новые технологии снизят нагрузку на судей, чтобы люди "не стояли в очереди к правосудию", заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на встрече с... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T19:02

2022-11-29T19:02

2022-11-29T19:02

общество

вячеслав лебедев

владимир путин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Новые технологии снизят нагрузку на судей, чтобы люди "не стояли в очереди к правосудию", заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, чтобы решить проблему, суд внес в Госдуму целый пакет законопроектов об использовании новых технологий. Некоторые уже внедрены - подача документов в суд в электронном виде, рассмотрение дел в дистанционном порядке, веб- и видеосвязь.Лебедев напомнил, что если дело не было рассмотрено в разумный срок, то можно потребовать компенсации, из таких требований суды удовлетворяют 86%.

https://ria.ru/20221129/putin-1835081821.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, вячеслав лебедев, владимир путин, россия, госдума рф